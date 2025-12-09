Faire église dans les textes et les images

Announcement

Programme

Jour 1 - Mardi 9 décembre

Abbaye Saint-Victor (Marseille), Chapelle du Saint-Sacrement

14h00-14h15 : Accueil des participants en présence de personnalités de l’Université d’Aix-Marseille et introduction au colloque

Session 1 - Monumentalisation du culte des saints : archéologie, architectures, décors

Présidence : Marc Heijmans, CNRS, Aix Marseille Université, CCJ

14h15-14h45 : Michel Fixot, Aix Marseille Université, CNRS, LA3M « Reconstruire Saint-Victor de Marseille au Ve siècle. »

15h10-15h40 Pause

15h40-16h05 : Michele Gaillard, Université de Lille, CNRS, IRHiS, Centre d'Études Médiévales d'Auxerre « Nommer et décrire les églises des monastères dans le nord de la Gaule, du VIIe au IXe siècle »

16h30-17h00 : Discussion sur la session Monumentalisation du culte des saints : archéologie, architectures, décors

17h00 : Visite de l’exposition et cocktail.

Jour 2 - Mercredi 10 décembre

Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines et Sociales (MMSH) (Aix-en-Provence), Salle Germaine Tillon

09h00-09h30 : Allocutions du comité de pilotage de l’ANR et de :

Katell Berthelot, directrice du TDMAM

Session 2 - Faire église dans les images

Présidence : Anne-Orange Poilpré, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, HiCSA

09h30-9h55 : Domenico Benoci, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e Dante Palmerino, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana "Dall'immagine alla pietra : le rappresentazioni dell'ecclesia Sancti Martini nei manoscritti delle Institutiones di Cassiodoro Senatore e la loro corrispondenza con i resti di San Martino a Copanello di Staletti"

, Max-Planck-Institut, Rome « Le discours architectural de l’église comme concept spirituel dans le contexte romain des IVe-VIe siècles » 10h20-10h45 : Olof Brandt, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana “Immagini tardoantiche degli ordini classici - perchè cosi sbagliate ?”

10h45-11h : Pause

11h00-11h25 : Cécile Voyer, Université de Poitiers, CNRS, CESCM « L’église entre ses mains : la « bonne forme » de l’église dans les images de donation au Haut Moyen Âge occidental »

11h25-12h : Discussion sur la session Faire église dans les images

Session 3 - Questions épigraphiques

Présidence : Vincent Debiais, CNRS, EHESS, CRH

12h00-12h 25 : Giuseppe Falzone, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana "La documentazione epigrafica dei battisteri d'Italia dal IV al VI secolo."

12h50-14h15 : Pause déjeuner

14h15-14h40 : Morgane Uberti, Chercheuse indépendante, « Désigner l’église-monument dans les inscriptions latines de l’Antiquité tardive (Gaule, pays du Maghreb) »

14h40-15h10 : Discussion sur la session Questions épigraphiques

Session 4 - Le monument église dans les textes

Présidence : Bruno Pottier, Aix Marseille Université, CNRS, CCJ

15h10-15h35 : Maria Luisa Zegretti, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana "Tra testo e memoria : le chiese nella narrazione di Willibaldi Episcopi Eichstetensis (VIII secolo)"

16h-16h25 : Pause

16h25-16h50 : Olivier Poisson, Architecte et historien de l’art, ancien Inspecteur général des Monuments historiques « Le sermon du moine Garsias sur l’abbatiale de Cuxa, 1040 »

16h50-17h20 : Discussion sur la session Le monument église dans les textes.

Session 5 - Questions de vocabulaire

Présidence : Pedro Duarte, Aix Marseille Université, CNRS, TDMAM

17h45-17h55 : Discussion de la communication de V. Borelli

Jour 3 – Jeudi 11 décembre

MMSH (Aix-en-Provence), Salle Germaine Tillon

Session 6 - « Images » de l’église dans les textes

Présidence : Andreas Hartmann-Virnich, Aix Marseille Université, CNRS, LA3M

10h20-10h40 : Discussion de la session « Images » de l’église dans les textes

10h40-11h : pause

11h-11h35 : Lilla Conte, École nationale des Chartes, CJM, ANR E-CCLESIA et Nassim Mandhouj, CNRS, Aix Marseille Université, TDMAM, ANR E-CCLESIA « Faire dialoguer textes et images de l’Église-monument (IVe-XIIe) : défis, enjeux et perspectives de la base de données E-CCLESIA »

11h35-12h 05 : Conclusions du colloque :

Jean Guyon, CNRS, Aix Marseille Université, CCJ

Comité scientifique

Vincent DEBIAIS, CNRS, EHESS, CRH

Marc HEIJMANS, CNRS, Aix Marseille Université, CCJ

Gaëlle HERBERT DE LA PORTBARRÉ-VIARD, Aix Marseille Université, CNRS, TDMAM

Elsa MARGUIN-HAMON, École nationale des Chartes, CJM

Anne-Orange POILPRÉ, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, HiCSA

Comité d’organisation et contacts

Gaëlle HERBERT DE LA PORTBARRÉ-VIARD, gaelle.viard@univ-amu.fr

Marc HEIJMANS, marc.heijmans@univ-amu.fr

Nassim MANDHOUJ, nassim.mandhouj@univ-amu.fr

Informations pratiques

Pour assister au colloque via Zoom, contactez Nassim Mandhouj

Argumentaire

Après la promotion du christianisme au rang de religion tolérée puis de religion d’état, l’église-monument devient une réalité de plus en plus prégnante dans l’Occident chrétien, aussi bien du point de vue de l’architecture et du décor que de sa fonction comme lieu de célébration de la communauté des croyants. Ce statut se reflète dans les textes et dans les images qui proposent dès lors un nouveau discours sur la nature, la fonction et la valeur sociale de l’église. Même si un certain nombre d’éléments matriciels dans la représentation textuelle et visuelle de l’église-monument se fixent dès l’Antiquité tardive, période qui conserve elle-même un certain héritage de l’Antiquité classique, elle évolue en effet profondément entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne, en fonction des contextes historiques, politiques et culturels propres à chacune des différentes parties de l’Occident chrétien.

Le premier colloque de l’ANR E-CCLESIA Construire l’église-monument par les textes et les images, est intrinsèquement lié à la première phase chronologique du projet, tout en étant largement ouvert sur la suivante. Il propose aux intervenants de réfléchir à l’applicabilité des notions de continuité et de mutation aux textes issus des différents genres littéraires et aux images de diverses natures qui représentent chacun, selon les modalités qui leur sont propres, l’église-monument. L’objectif est bien en effet de mener une réflexion sur les images et les textes qui évoquent l’église comme bâtiment, et non sur les édifices eux-mêmes.

Il s’agira de mettre en rapport la diversification et la multiplication des différents types de textes et d’images avec les continuités et les mutations de l’église-monument en tant que réalité architecturale de l’époque tardo-antique à l’époque carolingienne. Il s’agira également de les mettre en rapport avec l’église-monument en tant qu’incarnation du corps social et de l’autorité ecclésiastique pour les siècles envisagés par le colloque. Le même type de réflexion sera appliqué aux vocabulaires textuels et visuels et à la rhétorique du discours qu’ils servent ou qui les accompagne.

Qu’est-ce qui persiste, qu’est-ce qui évolue, qu’est-ce qui change radicalement dans la façon de dire l’église-monument du IVe au IXe s dans l’Occident chrétien ? Dans les descriptions et les images architecturales, qu’est-ce qui change et ne change pas quant à la nature et la fonction des éléments descriptifs ?

On s’intéressera également à l’importance des mutations et des continuités dans les typologies d’objet qui représentent l’église-monument. L’idée est de situer ce que l’on nomme “image” dans le contexte d’une production d’artefacts qui relèvent, pour une part significative d’entre eux, de traditions, et qui véhiculent des représentations figurées. Il s’agira de voir ce que ces représentations d’église sur les objets doivent aux traditions qui leur sont propres et au contraire les éléments de nouveauté ou de rupture qui peuvent apparaître au fil du temps. L’objectif est d’éviter de traiter l’image hors de tout contexte matériel et typologique, et au contraire de tenir compte du fait que certains types d’objets supports s’inscrivent dans une tradition ancienne, quand d’autres émergent au premier Moyen Âge. Ces différentes temporalités ont-elles un impact, ou pas, sur la nature des représentations ?

Les réflexions présentées au cours du colloque tiendront compte des différents facteurs, parfois conjugués, souvent mais non exclusivement liés au modèle romain, qui ont influencé la conception de l’église-monument du IVe au IX e siècle. Parmi ces différents facteurs, à côté de l’influence de l’architecture antique présente tout au long de la période, on peut distinguer :

-des facteurs politico-religieux : le culte des saints et des martyrs, la diffusion de leurs reliques et l’essor des pèlerinages, l’essor du monachisme (en particulier le monachisme bénédictin), la lutte contre les hérésies (l’arianisme en particulier), l’importance croissante de la figure de l’empereur chrétien, de celle du pape (à commencer par Grégoire le Grand considéré comme le dernier pape de l’Antiquité chrétienne et le véritable fondateur de la Rome médiévale), mais aussi de celle de l’évêque et des rois.

-des facteurs politico-historiques (souvent liés aux précédents) : les mouvements de populations, les rapports avec Constantinople et l’art oriental, l’insertion dans la cité devenue chrétienne, le christianisme missionnaire à partir de l’époque de Grégoire le Grand, sans compter la conquête arabo-musulmane à partir de 635 et l’avènement de l’empire carolingien.

Il s’agira également de mesurer la part de réception de l’image de l’église-monument tardo-antique dans les textes comme dans les images par les époques postérieures (remplois, citations, ekphraseis…). L’ensemble des communications, fondées sur l’étude des discours sur les monuments et non sur les monuments eux-mêmes, mettra en évidence l’importance du témoignage des textes et des images pour ces siècles fondamentaux dans la construction de l’histoire du christianisme