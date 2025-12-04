RIES -Revue internationale environnementale semestrielle - varia

Call for papersAfrica
Abstract
Pour son douzième numéro, la Revue internationale environnementale semestrielle (RIES) d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs) propose de s’interroger et d’approfondir les derniers faits marquants de l’actualité environnementale. La revue invite par conséquent à explorer et questionner l’actualité environnementale des six derniers mois.
Announcement
Présentation
Pour son douzième numéro, la RIES d’ASPROBIO AGM propose de s’interroger et de faire le point sur la dernière actualité en matière d’environnement, biodiversité et changements climatiques:
- Le changement climatique et l’éco-anxiété chez les jeunes
- Les obstacles à la protection de l'environnement (juridiques, administratifs, sociaux)
- Mangroves sous tensions : Gouvernance écologique et conflits locaux
- Tout autre sujet autour des faits, de l’actualité Africaine, asiatique, internationale, Européenne, Américaine est la bienvenue.
Modalités de soumission
Les propositions de contribution doivent comprendre :
- Noms des éventuels co-auteurs ainsi que leur appartenance institutionnelle
- Le titre de la communication
- Un résumé de vingt lignes maximums
- Les domaines thématiques concernés (sujets)
- 5 mots clés
Le fichier pré-défini servant à proposer la communication détaillée (20 pages maximum). Ce fichier comporte quelques rubriques à compléter qui serviront ultérieurement à faire le point sur les travaux récents en éducation et formation.
Chaque communication sera constituée des éléments suivants :
- Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur
- Titre de la communication
- Communication
- Biographie et éventuellement bibliographie de l’auteur
Afin de faciliter la rédaction des communications, un formulaire est fourni en annexe de l’appel à communication.
Les propositions de communication sont à envoyer par mail à : asprobio@outlook.fr et sabine.ndzengueamoa@asprobioagmassociation.fr
Avant le 04 Avril 2026.
Responsables scientifiques et d’organisation
Bureau d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs).
Comité éditorial
- Sabine Ndzengue Amoa ; Directrice de publication ; Consultante juridique ; Conférencière ; Membre des commissions CMDE, CMAP et CEC de l’UICN, France.
- Atsé Willy Arnaud Ogou rédacteur en chef de la revue, Docteur en géographie maritime de l’Université Felix Houphouet Boigny (UFHB)- Côte d’ivoire ;
- William Guéraiche ; Membre consultant sur les EAU (Emirats Arabes unis)et Asie, Docteur en Histoire, professeur associé,Université de Wollongong ; Dubaï, Émirats arabes unis
- Maud Lelievre ; Membre consultant sur l’Europe, Docteur en droit del’environnement ; Avocate ; Présidente du Comité français de l’UICN (2020-2023), France.
- Lenora Nunes Ludolf Gomes ; Membre consultant sur l’Amérique ; Docteur enassainissement, environnement et ressources en eau ; Université fédérale du Minas Gerais (UniversidadeFederal de Minas Gerais) – Brésil ; Professeure d’écologie
Comité scientifique
Composition du comité scientifique de la RIES
- Patrick Edgard Abane Engolo ; Université de Yaoundé II-Soa ;Cameroun
- Hilaire Akerekoro; Université d’Abomey-Calavi (UAC); Benin
- Karim Zaouaq ; Université SidiMohamed Ben Abdellah – Fès, Maroc.
- Mhammed Bouzit ; Université Mohammed V de Rabat, MAROC.
- Amah Akodewou ; CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ; Montpellier,France.
- Gaétan Thierry Foumena ; Université deNgaoundéré-Cameroun
Comité de lecture
- Hervé Mbaya Mumpunga, Université de Lubumbashi, RDC
- Franck Gael Toro Seme, Université de Ngaoundéré- Cameroun
- Farida Si Mansour, Université Mouloud Mammeri, Algérie
- Irène Ornella Guessele, UCAC (Université Catholique d’Afrique Centrale) - Cameroun,
- Simon Ngono, Université de la Réunion, France
- Parfait Oumba, UCAC ( Université catholique d’Afrique Centrale ) ; Cameroun
- Jacques Fleming Mandeng Nyobe, Université de Yaoundé II , Cameroun
Sécrétariat de rédaction
- Saliou Babello, Expert-Consultant en Droit des Industries Extractives
