RIES -Revue internationale environnementale semestrielle - varia

Announcement

Présentation

Pour son douzième numéro, la RIES d’ASPROBIO AGM propose de s’interroger et de faire le point sur la dernière actualité en matière d’environnement, biodiversité et changements climatiques:

Le changement climatique et l’éco-anxiété chez les jeunes

Les obstacles à la protection de l'environnement (juridiques, administratifs, sociaux)

Mangroves sous tensions : Gouvernance écologique et conflits locaux

Tout autre sujet autour des faits, de l’actualité Africaine, asiatique, internationale, Européenne, Américaine est la bienvenue.

Modalités de soumission

Les propositions de contribution doivent comprendre :

Noms des éventuels co-auteurs ainsi que leur appartenance institutionnelle

Le titre de la communication

Un résumé de vingt lignes maximums

Les domaines thématiques concernés (sujets)

5 mots clés

Le fichier pré-défini servant à proposer la communication détaillée (20 pages maximum). Ce fichier comporte quelques rubriques à compléter qui serviront ultérieurement à faire le point sur les travaux récents en éducation et formation.

Chaque communication sera constituée des éléments suivants :

Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur

Titre de la communication

Communication

Biographie et éventuellement bibliographie de l’auteur

Afin de faciliter la rédaction des communications, un formulaire est fourni en annexe de l’appel à communication.

Les propositions de communication sont à envoyer par mail à : asprobio@outlook.fr et sabine.ndzengueamoa@asprobioagmassociation.fr

Avant le 04 Avril 2026.

Responsables scientifiques et d’organisation

Bureau d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs).

Comité éditorial

Sabine Ndzengue Amoa ; Directrice de publication ; Consultante juridique ; Conférencière ; Membre des commissions CMDE, CMAP et CEC de l’UICN, France.

Atsé Willy Arnaud Ogou rédacteur en chef de la revue, Docteur en géographie maritime de l’Université Felix Houphouet Boigny (UFHB)- Côte d’ivoire ;

William Guéraiche ; Membre consultant sur les EAU (Emirats Arabes unis)et Asie, Docteur en Histoire, professeur associé,Université de Wollongong ; Dubaï, Émirats arabes unis

Maud Lelievre ; Membre consultant sur l’Europe, Docteur en droit del’environnement ; Avocate ; Présidente du Comité français de l’UICN (2020-2023), France.

Lenora Nunes Ludolf Gomes ; Membre consultant sur l’Amérique ; Docteur enassainissement, environnement et ressources en eau ; Université fédérale du Minas Gerais (UniversidadeFederal de Minas Gerais) – Brésil ; Professeure d’écologie

Comité scientifique

Composition du comité scientifique de la RIES

Patrick Edgard Abane Engolo ; Université de Yaoundé II-Soa ;Cameroun

Hilaire Akerekoro; Université d’Abomey-Calavi (UAC); Benin

Karim Zaouaq ; Université SidiMohamed Ben Abdellah – Fès, Maroc.

Mhammed Bouzit ; Université Mohammed V de Rabat, MAROC.

Amah Akodewou ; CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ; Montpellier,France.

Gaétan Thierry Foumena ; Université deNgaoundéré-Cameroun

Comité de lecture

Hervé Mbaya Mumpunga, Université de Lubumbashi, RDC

Franck Gael Toro Seme, Université de Ngaoundéré- Cameroun

Farida Si Mansour, Université Mouloud Mammeri, Algérie

Irène Ornella Guessele, UCAC (Université Catholique d’Afrique Centrale) - Cameroun,

Simon Ngono, Université de la Réunion, France

Parfait Oumba, UCAC ( Université catholique d’Afrique Centrale ) ; Cameroun

Jacques Fleming Mandeng Nyobe, Université de Yaoundé II , Cameroun

Sécrétariat de rédaction