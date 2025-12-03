Auteur hybride et poétiques de l’algorithme

Announcement

Argumentaire

L’évolution et l’usage toujours plus répandu des technologies numériques – des réseaux sociaux aux plateformes de machine learning, des environnements d’écriture assistée aux systèmes d’édition automatisée, jusqu’aux modèles avancés de traitement du langage naturel – ainsi que l’affirmation de l’intelligence artificielle générative, sont en train de modifier profondément l’écosystème culturel et le paysage créatif contemporains.

Dans l’Italie d’aujourd’hui, l’expérimentation artistique et littéraire s’entrecroise de plus en plus avec des logiques transmédiales, algorithmiques et réticulaires, avec des modèles linguistiques, des systèmes d’automatisation et des pratiques de computation créative. Citons le travail de Marco Parlato sur Instagram, #RACCONTICORTISSIMI, composé de photographies publiées sur son profil et accompagnées d’histoires, de « traits d’esprit » d’une ou deux phrases ; ou encore le projet présent sur Facebook, fondé en 2018 par la journaliste Maria Dondi, Voci di femmine, une anthologie virtuelle de micro-récits féministes qui explorent la condition féminine. Ces projets n’auraient pas pu exister sans Instagram et Facebook, ni sans un usage spécifique de ces médias. Mentionnons également le travail de l’artiste Fabrizio Venerandi, qui instaure une relation ludique entre texte, poésie et numérique, ou encore le collectif Roy Ming, qui publie en Italie la première histoire pour enfants écrite et illustrée au moyen de l’I.A.

La rencontre entre pratiques artistico-littéraires, Internet, technologies numériques et systèmes de computation linguistique ouvre ainsi des scénarios inédits : le fait littéraire devient, à travers les plateformes, un objet de communication sociale reconfigurée qui bouleverse les pratiques auctoriales et lectoriales (Deseilligny 2022) ; la co-écriture homme–machine–algorithme et les poétiques de la génération automatique suscitent, à leur tour, des réflexions théoriques et critiques sur le concept même d’auteur, sur le statut de l’œuvre et sur les modalités selon lesquelles les textes sont conçus, produits, diffusés et interprétés ; la figure de « l’auteur hybride » – humain, algorithmique ou issu de la coopération entre sujets humains et systèmes fondés sur l’IA – ouvre des interrogations inédites sur le rôle de l’intentionnalité, de la créativité, de la responsabilité, de la curation dans le processus artistique, ainsi que sur la responsabilité épistémique des outils numériques.

Par ailleurs, avec l’auteur hybride naît également le « lecteur hybride », « qui se trouve à vivre d’importants moments de transition, de passage, au cours desquels des pratiques et des instruments qui semblaient consolidés, voire immuables, subissent de profondes transformations, de véritables “révolutions” qui conditionnent, de manière plus ou moins consciente, sa vie » (Ranfa 2013).

La technologie ne constitue plus simplement un instrument de soutien, mais devient un véritable agent de transformation des processus créatifs, capable de redéfinir des catégories fondamentales telles que texte, auteur, lecteur, œuvre, originalité, production et diffusion. À ce propos, Marie-Anaïs Guégan évoque l’avènement d’une « époque de la forosphère littéraire », et Gilles Bonnet, de son côté, forge le terme « écranvain » pour désigner « l’auteur qui ne se contente pas d’une représentation et d’une médiation de soi grâce aux technologies numériques, mais qui investit celles-ci comme un véritable environnement doté de limites et de potentialités spécifiques ».

La journée d’étude Auteur hybride et poétiques de l’algorithme : écritures et créativité dans l’Italie contemporaine souhaite offrir un espace de confrontation interdisciplinaire dont l’objectif est de tracer une cartographie critique des interactions entre imagination, écriture et infrastructures technologiques, et, en interrogeant la nature de la créativité dans le nouveau régime informationnel, d’examiner la figure de l’auteur dans une phase de profonde mutation : de l’auteur humain traditionnel à l’auteur-machine, jusqu’aux formes collaboratives de co-création.

L’initiative se propose en particulier d’analyser les dynamiques par lesquelles les technologies numériques, Internet et les algorithmes influencent les esthétiques, les poétiques et les processus de production, de diffusion et de signification dans le contexte culturel italien, en portant attention tant aux aspects théoriques qu’aux pratiques opérationnelles, afin de dessiner un cadre actualisé et critique des nouvelles formes de créativité hybride.

Axes thématiques possibles

Les contributions pourront porter, à titre d’exemple mais non de manière exhaustive, sur :

Figures de l’auteur hybride : co-création homme–machine, délégation créative, écriture assistée ou générée.

Poétiques de l’algorithme : esthétiques de la génération automatique, procédés combinatoires, modèles linguistiques et stylistiques.

Littérature italienne contemporaine et IA : auteurs, œuvres, laboratoires expérimentaux, revues, collectifs.

Écritures numériques et nouvelles formes de textualité : narration interactive, poésie générative, remix, techniques de prompting.

Éthique, responsabilité et droit d’auteur : propriété intellectuelle, transparence algorithmique, accountability dans les processus créatifs.

Arts visuels et performatifs : pratiques hybrides, vidéo-art, théâtre numérique, musique algorithmique.

Intelligence artificielle comme archive, outil ou environnement : questions de mémoire, de conservation et de curation des œuvres.

Réflexions théoriques : épistémologies de la créativité, modèles cognitifs, nouveaux paradigmes esthétiques.

Des contributions à la fois théoriques et de nature pratique ou artistique seront accueillies.

Modalités de contribution

Les propositions de communication en français ou en italien sont à envoyer à l’adresse irene.cacopardi@univ-montp3.fr d’environ 300 mots, accompagné des éléments suivants :

titre de la contribution ;

nom et affiliation institutionnelle ;

courte biographie (150 mots maximum) ;

adresse e-mail.

Langues de la journée : italien, français

Échéances :

Envoi des résumés : 31/12/2025

Communication des résultats de la sélection : 10/01/2026

Comité scientifique

Irene Cacopardi (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Daniele Comberiati (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Isabelle Felici (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Alessandro Leiduan (Université de Toulon)

