La fabrique du manuel scolaire

Argumentaire

Au moment où les débats publics questionnent l’avenir du manuel scolaire – certains prônant son abandon au profit d’autres outils purement numériques, d’autres rappelant son rôle de repère partagé (tribune publiée dans le quotidien Le Monde du 2 septembre 2025 composé d’éditeurs, d’enseignants et d’écrivains s’opposant à la disparition progressive du manuel scolaire, papier ou numérique)-, il semble nécessaire d’interroger sa place dans les systèmes éducatifs contemporains.

Dans le prolongement des Journées Pierre Guibbert et des dernières publications collectives sur les manuels (Wagnon, 2019, 2022), la Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier en lien avec les laboratoires Lirdef et Cread ainsi que le Cedrhe organisent une nouvelle manifestation scientifique sur cet objet de recherche complexe (Choppin, 1980), qui est au coeur de nombreuses recherches en histoire, en littérature, en didactique et dans différentes disciplines scientifiques (sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation et de la formation, sciences et techniques des activités physiques et sportives, etc.) (Denizot, 2016 ; Gleyse, 2010 ; Hofstetter et Schneuwly, 2019), soulevant d’innombrables défis épistémologiques et méthodologiques (Perret-Truchot, 2015).

Un travail conséquent a été mené pendant plusieurs décennies pour circonscrire l’objet « manuels scolaires », du recensement des auteurs, productions et textes réglementaires importants concernant l’écriture et l’évolution de cet objet (Choppin et Clinkspoor, 1993 ; Amalvi, 2001), à la compréhension de l’itinéraire éditorial de certains manuels (Geslot, 2022).

Historiquement, les manuels et les livres scolaires occupent une place atypique dans le champ de l’édition et une position centrale dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Présents dans la majorité des disciplines et à tous les niveaux d’enseignement, ils structurent les savoirs, influencent les pratiques pédagogiques et façonnent les modalités d’apprentissage (Fumat, 1978 ; Ogier, 2007 ; Profillet, 2024). Véritables matrices des savoirs scolaires, ils contribuent à légitimer certains contenus, approches disciplinaires, choix pédagogiques et visions du monde.

Mais la fonction et le statut du manuel ne sont pas immuables (Choppin, 2005). Les mutations actuelles – qu’elles soient pédagogiques, numériques, éditoriales ou politiques – transforment ses formes, ses usages et ses modalités de production. Progrès technologiques, diversification des formats (papier, hybrides, numériques), développement des plateformes d’apprentissage, redéfinition du métier d’enseignant, montée des controverses autour de l’école : autant de facteurs qui interrogent aujourd’hui encore la fabrique du manuel scolaire et les manières de l’étudier.

Ce colloque propose d’ouvrir une réflexion pluridisciplinaire sur les processus de conception, de diffusion, d’appropriation et de transformation des manuels scolaires. Il vise à réunir chercheurs en sciences de l’éducation, didactiques, sociologie, histoire, sciences de l’information et de la communication, mais aussi professionnels de l’édition scolaire, enseignants, auteurs et concepteurs de ressources.

La manifestation est ouverte à la fois aux chercheurs qui s’intéressent à l’histoire pour éclairer les débats actuels et aux chercheurs travaillant sur les aspects contemporains des questions liées aux manuels. L’objectif est de croiser les regards pour mieux comprendre les logiques à l’oeuvre dans la production des manuels, les tensions entre prescriptions institutionnelles et attentes des enseignants, les enjeux de médiation du savoir et les répercussions sociales, culturelles et politiques de ces supports. Dans un contexte où l’intelligence artificielle et le numérique ouvrent de nouvelles perspectives, ce colloque permettra également de discuter des choix méthodologiques et des évolutions possibles de la recherche sur cet objet culturel singulier.

Les propositions pourront s’inscrire dans un des axes suivants :

1. Le manuel scolaire dans les disciplines et les niveaux d’enseignement

Comment les usages, les formes et les contenus des manuels scolaires varient-ils selon les disciplines et les niveaux d’enseignement (primaire, secondaire, postsecondaire) (Baquès, 2007 ; Denizot, 2024) ?

Dans quelle mesure ces variations reflètent-elles des choix pédagogiques, des contextes institutionnels ou encore des traditions nationales ? En quoi les manuels permettent de reconstituer l’histoire des pratiques pédagogiques et des situations d’enseignement ? (Ogier, 2007)

Les manuels répondent-ils de manière différenciée aux besoins des publics scolaires et aux enjeux d’inclusion ?

Enfin, comment structurent-ils les savoirs — conceptuels, procéduraux ou pratiques ? Que révèlent ces structurations sur les finalités éducatives assignées aux différents niveaux et disciplines ? Et comment évolue la transposition des savoirs et la scolarisation des objets de savoir (Chevallard, 1985 ; Denizot, 2020) ?

2. La bataille du narratif : enjeux idéologiques et mémoriels

Dans quelle mesure les réflexions au sujet des manuels scolaires constitue-t-elles toujours, un « champ de bataille » pour reprendre une formulation de Jules Isaac, où s’affrontent récits dominants et narrations alternatives et conflits d’interprétation ?

Comment les contenus traduisent-ils le poids des idéologies — qu’il s’agisse de l’histoire coloniale, du genre, de l’environnement, de la sexualité ou de la religion — et dans quelle mesure ces choix sont-ils l’objet de contestations ou de réécritures ? (Verdelhan-Bourgade, 2007 ; Lanier, 2017 ; Clerc, 2021).

Cette articulation entre le fond et la forme est également importante à travailler. Comment, par exemple, l’illustration dans les manuels (Renonciat, 2011 ; Legros et Perret, 2018 ; Prevot et Morin, 2023) a évolué dans un champ éditorial où elle a pu servir de promotion de certaines valeurs et idéologies (Krapoth, 2004 ; Gutierrez, 2014) ?

Quel rôle jouent les auteurs, experts, comités de relecture et éditeurs dans la construction de ces récits, et comment participent-ils à la légitimation ou à la remise en question des visions du monde véhiculées ?

Enfin, que révèlent les controverses et les études de cas significatives sur la dimension mémorielle et politique du manuel scolaire ?

3. Le manuel scolaire à l’ère de l’intelligence artificielle

Dans quelle mesure l’intelligence artificielle et les technologies numériques redéfinissent-elles la production, la personnalisation et les usages des manuels scolaires ?

L’IA générative ouvre-t-elle la voie à une automatisation accrue de la création de contenus pédagogiques, et quels en sont les bénéfices et les dérives possibles ?

Comment penser les manuels interactifs, adaptatifs ou modulables face à la diversité des profils d’élèves : constituent-ils une promesse d’inclusion ou un risque de fragmentation et de standardisation ?

Les biais algorithmiques et l’opacité des processus de conception ne menacent-ils pas la neutralité et la qualité des savoirs transmis ?

Enfin, quels équilibres imaginer dans la coopération entre humains et IA pour garantir l’innovation tout en préservant une responsabilité pédagogique et éthique ?

Cette évolution technologique questionne aussi la recherche. On peut penser au travail mené dans la cadre de ModOAP au sujet des manuels et des livres scolaires1. On peut également mentionner certaines initiatives organisées à la Bibliothèque François Mitterrand avec notamment la journée d’études le BnF Data-Lab2, « laboratoire d’expérimentation des outils de la bibliothèque de demain » créé en 2021, qui ont permis lors de certains rassemblements de travailler sur des corpus de manuels numérisés2.

4. Le manuel scolaire et les compétences

Comment les manuels scolaires articulent-ils aujourd’hui la transmission de savoirs et le développement de compétences, à la suite des réformes curriculaires ?

Dans quelle mesure les compétences transversales, disciplinaires ou psycho-sociales sont-elles intégrées aux contenus, et quels arbitrages cela implique-t-il face aux savoirs disciplinaires traditionnels ?

Comment les manuels s’alignent-ils sur les référentiels nationaux et internationaux, et dans quelle mesure ces normes influencent-elles les choix pédagogiques et didactiques ?

Enfin, quelles spécificités apparaissent dans les contextes particuliers — enseignement professionnel, inclusif ou spécialisé — et comment ces situations remettent-elles en question la conception des manuels centrée sur les compétences ?

5. Le manuel scolaire et les préconisations ministérielles et institutionnelles

À la fin du XIXe siècle se posaient la question du contrôle des manuels et de leur censure (Amalvi, 1979 ; Amalvi, 1995 ; Choppin, 1986), mais quelle est l’actualité de ces réflexions et débats ?

Dans quelle mesure les manuels scolaires restent-ils façonnés par les prescriptions institutionnelles et les politiques éducatives ?

Comment l’influence des ministères, inspections et conseils se traduit-elle dans le choix et l’organisation des contenus ?

Les réformes et politiques éducatives nationales favorisent-elles une homogénéisation des supports, ou permettent-elles une diversité pédagogique adaptée aux contextes locaux ?

Quel équilibre peut être trouvé entre la liberté pédagogique des enseignants et la standardisation implicite des manuels, notamment dans le cadre de débats autour du “manuel unique” ou du “manuel d’État” ?

Enfin, quelles tensions ces recommandations institutionnelles révèlent-elles quant à l’autonomie des acteurs scolaires et à la construction des savoirs (Rocher, 2007) ?

1 Cf. https://modoap.huma-num.fr/.

2 Cf. https://www.bnf.fr/fr/bnf-datalab.

Modalités de contribution

Les propositions sont attendues au plus tard le 4 janvier 2026, à transmettre à : fde-manuel_scolaire_2026@umontpellier.fr

Chaque proposition devra comporter les éléments suivants :

Nom, prénom, statut et institution de rattachement

Titre de la communication et axe dans lequel la proposition s’inscrit

Résumé de la proposition de 5000 signes maximum

Présentation de la méthodologie choisie et des sources mobilisées (archives, entretiens, enquêtes, publications etc.)

3 à 5 références bibliographiques

Les contributions de cette journée pourront faire l’objet d’une publication dans un numéro thématique de la revue Tréma, revue scientifique internationale accréditée par l’HCERES, publiée par la Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, sous conditions d’un processus de double expertise anonymée.

La revue est accessible en ligne à l’adresse suivante : https://journals.openedition.org/trema/

Colloque : 28-29 mai 2026

Comité scientifique

Sébastien-Akira Alix, université Paris Est Créteil

Fabien Groeninger, université de Montpellier

Laurent Gutierrez, université Paris Nanterre

Rita Hofstetter, université de Genève

Laurence Jung, adjointe à la directrice du département DCA de la BNF

Georgia Masoni, haute école pédagogique de Vaud

Laetitia Perret-Truchot, université de Poitiers

Michaël Pouteyo, université de Montpellier

Lucas Profillet, université Marie et Louis Pasteur

Xavier Riondet, université Rennes 2

Sylviane Tinembart, haute école pédagogique de Vaud.

Marie Vergnon, université de Caen

Sylvain Wagnon, université de Montpellier

Comité d’organisation

Direction : Xavier Riondet (Université. Rennes 2) & Sylvain Wagnon (Université de Montpellier)

Fabien Groeninger

Michaël Pouteyo

Xavier Riondet

Tatiana Tessier

Sylvain Wagnon

Références bibliographiques indicatives

Amalvi, C. (1979). Les guerres des manuels autour de l’école primaire en France (1899-1914). Revue historique, CCLXII, 359-398.

Amalvi, C. (1995). La censure des manuels d’histoire en usage à l’école primaire. De l’Empire « autoritaire » à la République « Radicale » (1852-1914). Revue d’histoire de l’Église de France, t. LXXXI, 63-71.

Amalvi, C. (2001). Répertoire des auteurs de manuels scolaires et de livres de vulgarisation historique de langue française de 1660 à 1960. La Boutique de l’Histoire : Paris.

Baquès, M.-C. (2007). L’évolution des manuels d’histoire du lycée. Des années 1960 aux manuels actuels. Histoire de l’éducation, 114, 121-149.

Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble : La Pensée sauvage.

Choppin, A. (1980). L’histoire des manuels scolaires : une approche globale. Histoire de l’éducation, 9, 1-25.

Choppin, A. (1986). Le cadre législatif et réglementaire des manuels scolaires. I. De la Révolution à 1939 ? Histoire de l’éducation, 29, 21‑58.

Choppin, A. (1991). Le livre scolaire. In R. Chartier et H. J. Martin (dir.), Histoire de l’édition française. Tome 4 : Le livre concurrencé (1900-1950), pp. 303-331. Paris : Fayard-Promodis.

Choppin, A. et Clinkspoor, M. (1993). Les manuels scolaires en France. Textes officiels 1791-1992. Paris : Publications de la Sorbonne/INRP.

Choppin, A. (2005). L’édition scolaire française et ses contraintes : une perspective historique. In E. Bruillard (dir.), Manuels scolaires, regards croisés, p. 39. Caen : SCÉRÉN - CRDP Basse-Normandie.

Clerc, P. (2021). La formation d’un regard : la colonisation dans les manuels de géographie du secondaire (1873-1951). Histoire de l’éducation, 155, 197-217.

Denizot, N. (2016). Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique ? L’exemple des corpus scolaires. Le français aujourd’hui, 194/3, 35-46.

Denizot, N. (2021). Transposition, scolarisation et culture scolaire : la question de la construction des savoirs scolaires. Pratiques [En ligne], 189-190, mis en ligne le 09 juillet

2020, consulté le 22 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/pratiques/9470 ; DOI : https://doi.org/10.4000/pratiques.9470

Denizot, N. (2024). Scolariser les auteurs contemporains dans les manuels scolaires (1800-2020). Le français aujourd’hui, 224/1, 51-60.

Fumat, Y. (1978). La socialisation politique à l’école, du « Tour de France de deux enfants » au manuels 1977. Revue Française de Pédagogie, 44, 71-82.

Geslot, J.-C. (2022). Histoire d’un livre. L’histoire de France de Victor Duruy (1858). Paris : CNRS Editions.

Gleyse, J. (2010). Le verbe et la chair. Un siècle de bréviaires de la République - une archéologie du corps dans les manuels scolaires français de morale et d’hygiène (1880-1974). Paris : L’Harmattan.

Gutierrez, L. (2014) (dir.). Éduquer au patriotisme par l’illustration. L’apport de Lucien Métivet. Paris : Arts Négatifs édition, 93 p.

Hofstetter, R. et Schneuwly, B. (2019). Les manuels comme emblèmes des reconfigurations disciplinaires de la forme école au 19e siècle ? Essai historiographique. In S. Wagnon, (dir.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : enjeux et perspectives, pp. 19-54. Bern : Peter Lang.

Krapoth, S. (2004). Visions comparées des manuels scolaires en France et en Allemagne ». Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 93, 45-62.

Lanier, V. (2017). Analyse de l’occidentalocentrisme dans les manuels scolaires de collège français et construction négative de l’altérité. Carrefours de l’éducation, 43/1, 57-73.

Legros, V. et Perret, L. (dir.). (2018). Les illustrations dans les manuels scolaires : approches descriptives, diachroniques et épistémologiques. DIRE, 10, https://www.unilim.fr/dire/901

Manson, M. (1993). Rouen, le livre et l’enfant de 1700 à 1900. La production rouennaise de manuels et de livres pour l’enfance et la jeunesse. Paris : INRP.

Ogier, A. (2007). Le rôle du manuel dans la leçon d’histoire à l’école primaire (1870-1969). Histoire de l’éducation, n° 114, 87-119.

Perret-Truchot, L. (2015) (dir.). Analyser les manuels scolaires. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Prevot, C. et Morin, D. (2023) (dir.). Guerres en images, images de guerres. L’illustration des conflits en Europe dans les manuels d’Histoire. Edhisto.

Profillet, L. (2024). Pédaler, freiner ou chuter : le vélo en images dans les méthodes de lecture scolaires (1880-1960). Staps, 148/5, 101-130.

Renonciat, A. (dir.). (2011). Voir/Savoir. La pédagogie par l’image aux temps de l’imprimé, du XVIe au XXe siècle. Futuroscope : Scéren/CNDP.

Rocher G. (2007). Le manuel scolaire et les mutations sociales. In M. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire : d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain, pp. 13-24. Québec : Presses de l’Université du Québec.

Verdelhan-Bourgade, M. et al. (2007). Les manuels scolaires, miroirs de la nation ? Paris : L’Harmattan.

Wagnon, S. (2019). (dir.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : enjeux et perspectives. Bern : Peter Lang.

Wagnon, S. (2022) (dir.), Normes, disciplines et manuels scolaires. Bern : Peter Lang.