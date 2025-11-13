Les jeudis de l’Institut historique allemand

Announcement

Programme

Jeudi 13 novembre 2025, 18 h

Christina Lutter (univ. Vienne), Monogamie sérielle et familles recomposées au Moyen Âge dans la ville de Vienne et dans la région du Danube

Commentaire : Elisabeth Crouzet-Pavan (Sorbonne Université)

Conférence avec traduction simultanée (allemand / français).

Dans sa célèbre description de la ville de Vienne datant des années 1450, Enea Silvio Piccolomini, éminent ecclésiastique, secrétaire et conseiller du roi (puis empereur) Frédéric III, et futur pape Pie II, s’intéresse également à la vie sociale des habitantes et habitants de la ville. Il y décrit, avec un regard ecclésiastique très critique, les pratiques viennoises en matière de mariage et d’héritage, que nous qualifierions aujourd’hui de monogamie sérielle, produisant des familles recomposées. Christina Lutter met ces observations en relation avec les résultats de la recherche sur l’écriture pragmatique : quelles informations de vastes ensembles de données peuvent-ils fournir sur les comportements matrimoniaux et les relations de parenté ? Quelle importance avaient-ils pour la structure sociale de la ville ? Dans cette conférence, Christina Lutter présentera son projet « Stadt und Gemeinschaft. Soziale Gruppen im mittelalterlichen Wien ».

Jeudi 18 décembre 2025, 18 h

Christoph Mauntel (univ. Osnabrück), Les temps d’attente. Une dimension méconnue de la mobilité médiévale

Commentaire : Christine Gadrat-Ouerfelli (CNRS/LA3M)

Conférence avec traduction simultanée (allemand / français).

Le vent souffle à contre-sens, la route est barrée ou les provisions manquent – chaque forme de mobilité se heurte inéluctablement à des obstacles et difficultés, et ce, déjà avant l’époque moderne. Les temps d’attente, les retards et les détours faisaient partie intégrante de l’expérience du voyage, même au Moyen Âge. L’« attente » demeure pourtant un thème encore peu exploré par la recherche historique. Comment utiliser les temps d’attente pour analyser la mobilité avant l’époque moderne ? Cette conférence esquisse des approches et perspectives de recherche relatives à ce sujet et développe des exemples du Moyen Âge tardif.

Jeudi 15 janvier 2026, 18 h

Silke Mende (univ. Heidelberg), Démocratie et histoire contemporaine : Un état des lieux

Commentaire : Boris Gobille (ENS Lyon)

Conférence avec traduction simultanée (allemand / français).

La démocratie est en crise – du moins selon une perception largement répandue aujourd’hui. Quel rôle revient aux historiennes et historiens contemporanéistes dans les débats publics face à ce type de discours menaçants ? C’est à cette question que Silke Mende consacre sa conférence. Elle y examine des thématiques actuelles, des approches et des défis de l’histoire contemporaine de la démocratie dans une perspective européenne. Quel est le rapport entre démocratie et histoire contemporaine ? Comment a-t-il évolué depuis 1945 ? En prenant pour point de départ l’histoire contemporaine de l’Allemagne fédérale, Mende expose l’évolution de cette discipline au regard de l’expérience de la dictature. Elle esquisse les dynamiques et les conjonctures de la recherche contemporaine sur la démocratie, inscrite dans un champ de tension entre récits de réussite et récits de défaillance.

Jeudi 12 février 2026, 18 h

Susanne Lachenicht (univ. Bayreuth), Savoirs autochtones, nouvelles sciences et discours colonial dans l’Amérique française (XVIe-XVIIIe siècles)

Commentaire : Francois Regourd (Paris Nanterre)

Conférence avec traduction simultanée (allemand / français).

La présence et le transfert de savoirs autochtones dans les archives européennes des sciences ont gagné en importance dans la recherche internationale ces dernières années, notamment dans les domaines du climat, de la géographie, de la géologie, de l’écologie, de la botanique, de la zoologie, de la médecine, de la pharmacologie et de la diététique.

Parmi ces archives scientifiques figurent, outre des collections d’objets botaniques et zoologiques, des correspondances, des revues savantes, des encyclopédies, des corpus de cartes et des récits de voyage, ce que l’on appelle des « histoires naturelles ». Les histoires naturelles constituent un genre spécifique, quoique complexe. Elles comprennent des descriptions du climat, de la géographie, de la géologie, de la flore et de la faune, ainsi que des populations et des sociétés de différentes régions du monde. Elles reposent souvent sur des journaux de voyage, des journaux de bord, des dessins et des aquarelles de paysages, de plantes, d’animaux et d’humains, ou encore de leurs activités respectives.

Les histoires naturelles forment une excellente source pour l’analyse de différents thèmes : 1) pour un inventaire positiviste des savoirs disponibles (voir à ce sujet les travaux portant sur l’histoire des sciences), 2) pour l’étude du développement de systèmes européens de savoir et de nouvelles catégories de connaissances 3) pour l’étude du discours colonial et, dans ce cadre, 4) de l’étude de la colonisation comme processus.

Ce projet de recherche, qui s’inscrit dans une réflexion sur les différentes facettes du discours colonial, s’intéresse à la manière dont les dits savoirs autochtones sont traités dans ces histoires naturelles, comment ces derniers sont documentés et hiérarchisés, ou plutôt comment les processus de contact culturel, de transfert et de transformation s’inscrivent dans les sources. L’objectif est de 1) mieux comprendre les processus de genèse et de codification des savoirs 2) mieux saisir les structures et les processus de colonisation et 3) corriger nos récits contemporains sur la « connaissance européenne » d’autres mondes.

Informations pratiques

Les conférences ont lieu au format hybride et bénéficient d’une traduction simultanée (allemand/français).

Pour participer en ligne, merci de vous inscrire sur la plateforme Zoom. Les liens d’inscription sont disponibles sur notre site web et ci-dessus pour chaque séance : https://www.dhi-paris.fr/fr/evenements/dates-a-retenir.html