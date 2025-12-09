La fabrique de l'écrit délibératif

Announcement

Présentation

Longtemps restés dans l’angle mort des recherches historiques, les registres de délibérations ont récemment fait l’objet d’un important travail de reconsidération et de déconstruction. Tantôt en marge des études sur les écrits urbains médiévaux et modernes ou sur les écritures grises, tantôt objet d’une recherche collective, l’écrit délibératif est aujourd’hui un outil à part entière des historiens pour penser les activités politiques et administratives à l’échelle d’une institution. Plus qu’un simple réservoir de données historiques, ces documents constituent des fenêtres pour penser le gouvernement, à savoir la culture d’un corps politique avec ses acteurs, ses processus décisionnels et les intérêts collectifs qu’il administre au quotidien. À ces enjeux politiques s’ajoute celui de l’écrit. Conservé sous forme de registres ou de liasses, l’écrit délibératif suit souvent un modèle scriptural précis qui vise à coucher sur le papier les interactions verbales prononcées durant la réunion ou l’assemblée. L’unanimité des délibérants comme la dimension orale des procès-verbaux sont le résultat d’artifices narratifs mobilisés par les scribes. Loin d’être neutre, la mise par écrit des délibérations se situe ainsi au carrefour entre un modèle délibératif et un certain récit du politique tel que souhaite le conserver l’institution ou l’individu. La conservation et la qualification souvent postérieure de ces écrits a souvent conduit à gommer leur hétérogénéité et leur pluralité. Cette tension autour de l’écrit délibératif — à la fois relevé de conclusions, instrument du politique, et support identitaire et mémoriel — nous a incité à en poursuivre l’étude dans le cadre d’un projet collectif lancé en décembre 2024 intitulé Groupe de recherche sur l’écrit délibératif dans l’espace francophone.

Porté par Rudi Beaulant (LaMOP), Rémi Demoen (CESR de Tours/Université de Reims Champagne-Ardenne) et Cléo Rager (ICP/UR « Religion, culture et société » et LaMOP), ce groupe vise à offrir de nouvelles contributions autour des écrits délibératifs d’Ancien Régime en langue française, qu’il s’agisse d’écrits municipaux, princiers, royaux ou encore ecclésiastiques. Pensé comme une passerelle entre les centres archivistiques (municipaux et départementaux) et la recherche universitaire, mais aussi entre les mondes médiévaux et modernes, il a vocation à valoriser les patrimoines délibératifs, souvent au cœur de programmes de numérisation, et à enrichir les champs d’études actuels entre historiographie, techniques documentaires et histoire des pratiques politiques.

Après trois premiers ateliers trimestriels visant à poser les bases théoriques et pratiques d’une recherche collective, le Groupe de recherche sur l’écrit délibératif dans l’espace francophone organise sa première journée d’étude autour de la thématique : la fabrique de l’écrit délibératif. Production, utilisation, conservation (Moyen Âge, époque moderne).

Cette journée, qui aura lieu le 16 décembre 2025 aux Archives municipales de Dijon, vise d’abord à mettre en lumière les rapports étroits entre l’écrit délibératif et les enjeux politiques qui en dictent sa rédaction comme sa conservation. En s’appuyant sur la tripartition production, utilisation, conservation (making, keeping, using), proposée par Michael Clanchy en 1979, il s’agit de mettre en regard les spécificités matérielles d’un écrit délibératif donné (support, forme, modèle, matériaux, traces d’usages) avec le contexte dans lequel il fut requis, élaboré, utilisé puis mis en archives. Les participants sont ainsi encouragés à saisir leur corpus d’écrits délibératifs en langue francophone au prisme de ces trois enjeux pour définir les besoins qui justifient la mise par écrit et les normes qui en dictent la rédaction, les relations avec le paysage documentaire dans lequel il s’inscrit ainsi que les conditions matérielles de production et de conservation de l’écrit délibératif, liées à des possibles altérations de cet écrit dès lors qu’il n’est plus un écrit en cours mais qu’il est devenu un document d’archives.

Programme

Mardi 16 décembre

9h30 – 10h. Introduction

Rudi Beaulant, UMR 8589 LaMOP, Rémi Demoen, Université de Reims Champagne-Ardenne, projet ERC ROTAROM17, et Cléo Rager, Institut catholique de Paris, EA 7403 Religion, Culture et Société

Fabrique et production du registre dans divers contextes

Modération par Arnaud Fossier, Université Bourgogne Europe, UMR 7366 LIR3S

10h-10h30. La fabrique des premiers écrits délibératifs de la commune de Saint-Quentin (1333-1342). Quelques remarques, Marie-Emeline Sterlin , UMR 8589 LaMOP

, UMR 8589 LaMOP 10h30-11h. Production, utilisation et conservation des registres de délibérations capitulaires. Une comparaison entre les chapitres cathédraux de Paris et Barcelone (Moyen Âge), Mathilde Denglos, Université Paris Cité, UMR 8264 ECHELLES

11h-11h20. Pause

11h20-11h50. Adapter les registres urbains au temps présent : l’originalité des écrits délibératifs à Saint-Omer au XVe siècle, Anne-Frédérique Provou , Université de Lille, UMR 8529 IRHIS

, Université de Lille, UMR 8529 IRHIS 11h50-12h20. Un corps délibérant. Les procès-verbaux de la Société royale des sciences de Montpellier au XVIIIe siècle, Pierre-Yves Lacour, Université Montpellier Paul Valéry, EA 4424 CRISES

12h20-13h. Discussion

13h-14h. Pause déjeuner

Produire l’écrit délibératif en temps de crise

Modération par Rémi Demoen, Université de Reims Champagne-Ardenne, projet ERC ROTAROM17

14h-14h30. Entre division, mutation et condamnation. Les registres de délibérations de Besançon et la grande révolte de 1450-1451, Julien Lagalice , UR 2273 Centre Lucien Febvre

, UR 2273 Centre Lucien Febvre 14h30-15h. Entre mémoire troublée et crise de l’écrit délibératif : les municipalités à l’épreuve de la Ligue catholique (1589-1594), Graziella Gentet, UMR 5190 LARHRA

15h-15h20. Pause

Le registre dans son contexte local

Modération par Damien Fontvieille, Université Marie et Louis Pasteur, UR 2273 Centre Lucien Febvre

15h20-15h50. Matérialité et structure des registres de délibérations dijonnais à la fin du Moyen Âge, Rudi Beaulant , UMR 8589 LaMOP

, UMR 8589 LaMOP 15h50-16h20. Beaune et ses registres : sources d’histoire, histoire de sources (1525-1789), Mathias Compagnon, Archives municipales de Beaune

16h20-17h. Discussion

17h-17h30. Conclusions

Jérôme Loiseau, Université Bourgogne Europe, UMR 7366 LIR3S