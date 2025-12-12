Announcement

Coordination

Georgia Constantinou - Université de la Sorbonne Abu Dhabi

Hattab Mohamed - Université d'Adrar

Contexte et Objectifs

Les idéologies linguistiques ont un impact significatif sur la manière dont les différentes variétés de langues sont perçues, valorisées et utilisées, y compris les dialectes et les parlers régionaux. Les idéologies linguistiques jouent un rôle fondamental dans la formation des identités dans les contextes multilingues. Par exemple, Billiez et Trimaille (2001) montrent comment ces idéologies influencent les perceptions de soi et des autres dans des environnements où plusieurs langues coexistent. Ces convictions et ces comportements peuvent avoir un impact sur des domaines aussi variés que les politiques linguistiques, l'éducation, la préservation des langues minoritaires, ainsi que les rapports de pouvoir et d'identité au sein des communautés. Calvet (1999) met en avant l'importance de considérer les langues à travers une perspective écologique, où la survie ou l'extinction des langues est souvent déterminée par des idéologies linguistiques dominantes. Les dialectes berbères sont un exemple frappant de comment les attitudes envers les variétés régionales peuvent être à la fois un outil de résistance et un vecteur de marginalisation, comme l'analyse Chaker (1998). En France, les langues régionales comme l'occitan ont été perçues à travers des idéologies centralisatrices qui les ont souvent reléguées au second plan. Lafont (1971) discute de cette marginalisation et de ses conséquences. Selon Bourdieu (1982), les pratiques linguistiques sont profondément influencées par des rapports de pouvoir, où les dialectes et variétés régionales sont souvent perçus comme « inférieurs » ou « non légitimes ». Les différences de prononciation du français, souvent perçues à travers des stéréotypes régionaux, sont un autre exemple d'attitudes linguistiques discriminatoires. Léon et Léon (1997) abordent ces phénomènes en détaillant la variabilité phonétique du français. Ce numéro vise à analyser les différentes formes de ces idéologies et attitudes, à travers des cas empiriques, des analyses théoriques et des points de vue historiques ou comparatives.

Nous invitons les chercheurs à soumettre des articles portants, sur les axes suivants :

Les idéologies linguistiques dans les contextes nationaux et régionaux : Les pratiques linguistiques au quotidien sont-elles influencées par les croyances en matière de « pureté » linguistique, de prestige ou de stigmatisation de certaines variétés ?

Attitudes envers les dialectes : La perception et l'utilisation des dialectes dans diverses régions : études de cas, avec une attention particulière portée sur l'influence de ces attitudes sur les locuteurs et leurs identités sociales.

Politiques linguistiques et planification linguistique : Étude des politiques linguistiques à l'égard des diversités géographiques et des dialectes, ainsi que des idéologies qui les sous-tendent.

Variété linguistique et éducation : Analyse des méthodes pédagogiques d'enseignement des langues régionales ou des dialectes et des idéologies qui les orientent.

La globalisation et les dialectes : Analyse de l'influence de la mondialisation sur la préservation, la modification ou la disparition des dialectes et des diversités régionales.

Approches méthodologiques en sociolinguistique : Les idéologies linguistiques et les attitudes sont étudiées de manière innovante, avec une attention particulière portée aux approches quantitatives et qualitatives.

Soumission des articles

Les contributions peuvent être soumises en français ou en anglais via la plateforme ASJP.

Dates importantes:

Date de lancement : 10/12/2025

Date limite d’envoi des articles : 10/03/2026

Notifications d'acceptation : 15/05/2026

Publication du numéro : 01/06/2026

Procédure de Sélection

Les articles soumis feront l'objet d'une évaluation en double aveugle par des pairs. Les auteurs recevront des retours détaillés et seront invités à soumettre une version révisée si nécessaire.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter :

Hattab Mohamed Université Ahmed Draya d'Adrar à semiotica@univ-adrar.edu.dz

Georgia Constantinou Université de la Sorbonne Abu Dhabi à georgia.constantinou@sorbonne.ae

Bibliographie

Billiez, J., & Trimaille, C. (2001). Plurilinguisme, variations, insertion scolaire et sociale. Langage et société, 98(4), 105–127. https://doi.org/[ajouter DOI si disponible]

Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques. Fayard.

Calvet, L.-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Plon.

Chaker, S. (1998). Berbères aujourd'hui. L'Harmattan.

Lafont, R. (1971). Décoloniser en France. Gallimard.

Léon, P., & Léon, M. (1997). La prononciation du français. Nathan.