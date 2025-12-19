Call for papersEducation
Vers une didactique intégrative des langues
Analyse critique des transformations pédagogiques à l'ère numérique
Published on Friday, December 19, 2025
Abstract
Ce colloque est une invitation à penser et pratiquer autrement l'innovation pédagogique en didactique des langues. À travers la fusion rigoureuse de la critique technopédagogique, de l'embodiment et l'oralité, de l'intelligence collective, des humanités numériques critiques et de la contextualisation, nous invitons chercheurs, enseignants, didacticiens et décideurs à co-construire une « didactique authentiquement intégrative », ancrée dans les réalités locales, respectueuse des plurilinguismes réels, et garante de l'autonomie, la dignité et l'ipséité de tous les acteurs éducatifs.
Announcement
Problématique et objectifs du Colloque
Ce colloque est une «invitation à penser et pratiquer autrement » l'innovation pédagogique en didactique des langues :
- « Non comme adoption passive» de technologies importées
- « Non comme imposition de standards» épistémiques occidentaux
- « Mais comme projet collectif» de réappropriation humaine, d'émancipation critique et de restauration de la corporéité dans l'acte d'enseigner et d'apprendre
À travers la fusion rigoureuse de la critique technopédagogique, de l'embodiment et l'oralité, de l'intelligence collective, des humanités numériques critiques et de la contextualisation, nous invitons chercheurs, enseignants, didacticiens et décideurs à co-construire une «didactique authentiquement intégrative», ancrée dans les réalités locales, respectueuse des plurilinguismes réels, et garante de l'autonomie, la dignité et l'ipséité de tous les acteurs éducatifs.
« Les humanités numériques au service d'une didactique émancipatrice »
Axes thématiques
- Axe 1 – Corporéité, Expérience Sensible et Conscience Réflexive
- Axe 2 – Ipséité, Autonomie et Éthique des Subjectivités
- Axe 3 – Humanités Numériques Critiques et Délégation Cognitive
- Axe 4 – Justice Éducative, Contextualisation et Appropriation Critique
Formats de participation
- Communication orale (15 min)
- Poster augmenté interactif (Format : A0 + QR code + capsule audio 3 min)
- Ateliers d'innovation pédagogique (présentiel uniquement)
- Langue de présentation : Français obligatoire
- Résumés acceptés : Arabe, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe (avec traduction française)
Dates clés
- Ouverture des soumissions : 11 décembre 2025
- Date limite de soumission : 27 décembre 2025 (23h59)
- Notifications : 31 décembre 2025
- Inscription : Avant le 5 janvier 2026
- COLLOQUE : 11 janvier 2026
Soumission
Email : colloque.ladicil2026@univ-oran2.dz
Objet : [FORMAT] - Axe X - NOM
Fichier : NOM_Prénom_Format.docx
Résumé : 350 mots maximum + 3 à 5 références bibliographiques (normes APA 7e) + 5 mots-clés en lien avec les axes du colloque + courte biographie (50-80 mots)
Comité scientifique
- Dre. BOUABIDA Souâd (Présidente du CS) Univ. Oran 2
- Pre. DJEBBOUR Oum El Kheir (Directrice du laboratoire LADICIL) Univ. Oran 2
- Pre. HAMIDOU Nabila (Doyenne de la FLE) Univ. Oran 2
- Dre. BELKHITER Soraya (MCA) (Vice doyenne) Univ. Oran 2
- Pre. MOKDAD Karima Univ. Oran 2
- Pr. BOUARFA AEK Univ. Oran 2
- Dre. ABOURA Bouchra (MCA) Univ. Oran 2
- Pre. CHRIET Besma Univ. Oran 2
- Pre. EL BACHIR Hanane Univ. Oran 2
- Pre. MIMOUNI Dounia Univ. Oran 2
- Pre. BENALI Souad Univ. Alger 2
- Dre. CHERAK Radhia (MCA) Centre universitaire Barika
- Dre. YZIDI Fatima Zohra (MCA) Univ. Oran 2
- Dre. MAGHRAOUI Imène (MCA)Univ. Oran 2
- Pr AIT MENGUELLAT Salah Univ. Oran 2
- Pr. BENYAMINA Habibe Univ. Oran 2
- Dr. BOUZEBOUDJA Mourad (MCA) Univ. Oran 2
- Dr. BACHA Youcef (MCA) Université Blida 2
- Dre. SIMOU Warda (MCA)Univ. Oran 2
- Pre. DERRAS Chahinez Univ. Oran 2
- Dre. KIES Hafida Univ. Oran 2
- Pre. BELKHOUS Dihia Univ. Oran 2
- Dre. DJERRADI Kheira (MCA) Univ. Oran 2
- Pre. HARIG Fatima Zohra Univ. Oran 2
- Pre. CHIALI-LALLAOUI F-ZohraUniv. Oran 2
- Dre. BENAICHE F-Zohra (MCA) Univ. Alger 2
- Dr. RIHANI Lazhari (MCA) Univ. Alger 2
- Dre. CHOUIB Fatiha (MCA) Univ. Ain Temouchent
- Dre. DAMERDJI Chahinez (MCA) ENS Mostaganem
- Dr. CHIALI Ramzi (MCA) Univ. Tlemcen
- Dre. BENABBES Souad (MCA) Univ. Khenchela
- Dre. LACHACHI Amina (MCA) Univ. Ain Temouchent
- Dre. KAOUADJI Charaf Université de Tissemsilt
- Pr. FERRADJ Tayeb ENS Béchar (dir)
- Pr. SAIDANI Touhami ENS Béchar
- Dre. ZEMALI Mustapha (MCA) ENS. Mostaganem
- Dre. BAGHLI Farida (MCA)Université Djilali LIABES, Sidi Belabes
- KHELLADI Sid Ahmed (MCA) Univ. D’Adrar
Places
- Auditorium KHIATI El Ghaouti - Université d'Oran 2 Mohamed BEN AHMED, Faculté des langues étrangères
Oran, Algeria (31000)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Saturday, December 27, 2025
Attached files
Keywords
- autonomie, émancipation pédagogique, ipséité, corporéité, embodiment, énaction, médiation artistique, intelligence collective, appropriation, IA générative, humanités numériques critiques, délégation cognitive, justice éducative
Contact(s)
- Souâd Bouabida
courriel : souadbenaceur [at] yahoo [dot] fr
Information source
- Souâd Bouabida
courriel : souadbenaceur [at] yahoo [dot] fr
