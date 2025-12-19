Vers une didactique intégrative des langues

Announcement

Problématique et objectifs du Colloque

Ce colloque est une «invitation à penser et pratiquer autrement » l'innovation pédagogique en didactique des langues :

- « Non comme adoption passive» de technologies importées

- « Non comme imposition de standards» épistémiques occidentaux

- « Mais comme projet collectif» de réappropriation humaine, d'émancipation critique et de restauration de la corporéité dans l'acte d'enseigner et d'apprendre

À travers la fusion rigoureuse de la critique technopédagogique, de l'embodiment et l'oralité, de l'intelligence collective, des humanités numériques critiques et de la contextualisation, nous invitons chercheurs, enseignants, didacticiens et décideurs à co-construire une «didactique authentiquement intégrative», ancrée dans les réalités locales, respectueuse des plurilinguismes réels, et garante de l'autonomie, la dignité et l'ipséité de tous les acteurs éducatifs.

« Les humanités numériques au service d'une didactique émancipatrice »

Axes thématiques

Axe 1 – Corporéité, Expérience Sensible et Conscience Réflexive

Axe 2 – Ipséité, Autonomie et Éthique des Subjectivités

Axe 3 – Humanités Numériques Critiques et Délégation Cognitive

Axe 4 – Justice Éducative, Contextualisation et Appropriation Critique

Formats de participation

Communication orale (15 min)

Poster augmenté interactif (Format : A0 + QR code + capsule audio 3 min)

Ateliers d'innovation pédagogique (présentiel uniquement)

Langue de présentation : Français obligatoire

Résumés acceptés : Arabe, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe (avec traduction française)

Dates clés

Ouverture des soumissions : 11 décembre 2025

Date limite de soumission : 27 décembre 2025 (23h59)

Notifications : 31 décembre 2025

Inscription : Avant le 5 janvier 2026

COLLOQUE : 11 janvier 2026

Soumission

Email : colloque.ladicil2026@univ-oran2.dz

Lien de soumission

Objet : [FORMAT] - Axe X - NOM

Fichier : NOM_Prénom_Format.docx

Résumé : 350 mots maximum + 3 à 5 références bibliographiques (normes APA 7e) + 5 mots-clés en lien avec les axes du colloque + courte biographie (50-80 mots)

Comité scientifique