Announcement

Argumentos

La exploración de los nexos entre la escritura y las imágenes ha sido una característica fundamental de las literaturas de la península ibérica y de América Latina desde, al menos, las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Este proceso no se limita a la radicalización de procedimientos y tropos ya presentes en tendencias literarias anteriores, como la metáfora o la alegoría, sino que abarca la tematización y la incorporación de imágenes propiamente dichas en los textos –sobre todo, aunque no exclusivamente, de aquellas que posibilitaban las nuevas técnicas de producción y reproducción inventadas en el siglo XIX, como la fotografía y el cine. Piénsese, en el caso de Portugal, en el examen de la dimensión imagética de la escritura llevado a cabo en la revista Portugal Futurista, o en la adopción de la forma de la novela-collage surrealista por Alexandre O’Neill en su primer libro, A ampola miraculosa.

En el contexto brasileño puede citarse el papel decisivo que, según Mário de Andrade, desempeñó la escultura Cabeça de Cristo como detonante de la composición de los poemas de su libro Pauliceia desvairada, de 1922 ; o el hecho de que el movimiento de la Antropofagia, fundamental para la continuidad y redefinición del impulso modernista, fue formulado por Oswald de Andrade y Raul Bopp como respuesta al cuadro más conocido de Tarsila do Amaral, Abaporu, en 1928. Piénsese también, por ejemplo, en el impacto –señalado por críticos como Roger Bastide o Haroldo de Campos– de los procedimientos cinematográficos en las novelas oswaldianas o en la importancia de la fotografía como modelo para la reconfiguración de la forma del ensayo en la obra madura de Murilo Mendes, en particular, en Retratos-relâmpago. O, más concretamente, en la manipulación de imágenes de archivos personales y públicos, provenientes del periodismo y de la industria cultural, en las obras de Valêncio Xavier y Décio Pignatari. Recuérdese también el carácter no solo ilustrativo, sino también de expansión de los sentidos del texto, proporcionado por artistas tales como Poty Lazzarotto.

Del mismo modo, las imágenes impregnaron el trabajo de escritores vinculados a movimientos vanguardistas en España y en la América hispánica. Tal articulación puede observarse, por ejemplo, en los “poemas pintados” de Vicente Huidobro, expuestos en París en 1922 ; en la dimensión visual de algunos de los poemas incluidos por Guillermo de Torre en su libro Hélices, de 1923 ; y en las greguerías ilustradas de Ramón Gómez de la Serna, publicadas en la revista Blanco y Negro en la primera mitad de la década de 1930. O, incluso, en la relevancia que la experiencia cinematográfica adquirió para los ultraístas y para la Generación del 27. Desde otra perspectiva, es posible vislumbrar, en un comentario atribuido a Jorge Luis Borges, el entrelazamiento de la literatura con la producción imagética : « ¡Esto es Buenos Aires ! », habría dicho el escritor argentino ante una fotografía de Horacio Coppola, publicada en la revista Sur en 1931. En la reacción de Borges, cuyo cuento « El Aleph » también puede leerse como una reflexión literaria sobre la proliferación de las imágenes en un contexto geopolíticamente periférico, la metamorfosis se invierte. A través de la fotografía, el escritor “reencuentra” la ciudad que había intentado literaturizar tras su regreso a Argentina a comienzos de la década de 1920, proceso reflejado de manera emblemática en Fervor de Buenos Aires, de 1923. En la propia cubierta del libro, una estampa –gracias a la cual se puede conocer la mirada de Norah Borges sobre esa ciudad– nos incita a reflexionar acerca de la relación entre literatura e imagen.

Cabe señalar también que varios de estos procedimientos han sido actualizados por escritores contemporáneos, quienes incorporan imágenes en sus libros no como meras ilustraciones, sino como elementos que propulsan y desestabilizan el discurso. Esto puede observarse, por ejemplo, en Julio Cortázar, Mario Bellatin y María Negroni, así como en Veronica Stigger, Marília Garcia y Angélica Freitas. Tampoco puede olvidarse la producción de historietas latinoamericanas, que encuentra algunas de sus formulaciones más significativas en las obras de Héctor Germán Oesterheld (junto con Francisco Solano López) y de Laerte Coutinho.

Lo que aquí se busca discernir es también la singularidad, en espacios geopolíticamente periféricos, de esa vertiente moderno-contemporánea de la relación entre texto e imagen. A este respecto, cabe tener en cuenta que Portugal y España llegaron al siglo XX habiendo perdido ya sus colonias americanas, mientras que los países y pueblos de América Latina atravesaron ese siglo –y avanzaron hacia el nuestro– aún inmersos en el dramático proceso de construcción de su autonomía cultural y política. En dicho proceso, la posición textual frente a las imágenes resulta decisiva, ya que implica el enfrentamiento y la reelaboración crítica de imágenes procedentes de tradiciones no periféricas. Roberto Bolaño –quien no solo fue el escritor latinoamericano de mayor relevancia mundial en las últimas décadas, sino también un autor que, más allá de los vínculos nacionales inestables de un chileno criado en México y que pasó sus últimos años en España, reivindicaba a América Latina como su tierra– sintetizó de manera poética, irónica y conmovedora esta situación cuando dijo : « Latinoamérica es como el manicomio de Europa. Tal vez, originalmente, se pensó en Latinoamérica como el hospital de Europa, o como el granero de Europa. Pero ahora es el manicomio. Un manicomio salvaje, empobrecido, violento, en donde, pese al caos y a la corrupción, si uno abre bien los ojos, es posible ver la sombra del Louvre ».

A partir de este conjunto de reflexiones, invitamos a los investigadores a someter artículos que exploren la relación multifacética entre literatura e imagen en la península ibérica y en América Latina. Entre los posibles temas a abordar, destacan :

la tematización y la incorporación de imágenes en la producción textual

la problematización de la dimensión imagética de la escritura y de los procedimientos de construcción de la imagen literaria

el impacto de las imágenes, ya sea como modelo, ya sea como elemento detonante de la composición textual, en la obra de los escritores

la relación entre literatura, imagen y archivo

el papel de las imágenes en la construcción textual, como expansoras de sentido y elementos que propulsan y desestabilizan el discurso

la reflexión, a través de la literatura, acerca de la proliferación de las imágenes en el mundo moderno y contemporáneo

la especificidad, en contextos geopolíticamente periféricos, de la vertiente moderno-contemporánea de la relación entre texto e imagen

el enfrentamiento y la reelaboración crítica, mediante la producción textual, de imágenes provenientes de tradiciones no periféricas

Modalidades de proposiciones de ponencias

Fecha-límite para la entrega de los originales : 1 de noviembre de 2026

Publicación : junio de 2027

Los originales deberán enviarse por correo electrónico a los coordinadores del número a la siguiente dirección : palmireno.neto@gmail.com

Normas editoriales

Los artículos deben conformarse con las normas editoriales de la revista (véase hoja de estilo en castellano, proporcionada por los coordinadores del número, disponible también en : https://journals.openedition.org/cecil/596 ?lang =es).

La extensión máxima de los artículos es de 50 000 caracteres (espacios, notas y bibliografía incluidos).

Se aceptan contribuciones en castellano, portugués y francés.

Informaciones sobre CECIL

Coordinadores del número monográfico de la revista CECIL: Dr. Eduardo Sterzi (Universidade Estadual de Campinas) y Dr. Palmireno Moreira Neto (Universidade Estadual de Campinas)

