Argumentos
La exploración de los nexos entre la escritura y las imágenes ha sido una característica fundamental de las literaturas de la península ibérica y de América Latina desde, al menos, las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Este proceso no se limita a la radicalización de procedimientos y tropos ya presentes en tendencias literarias anteriores, como la metáfora o la alegoría, sino que abarca la tematización y la incorporación de imágenes propiamente dichas en los textos –sobre todo, aunque no exclusivamente, de aquellas que posibilitaban las nuevas técnicas de producción y reproducción inventadas en el siglo XIX, como la fotografía y el cine. Piénsese, en el caso de Portugal, en el examen de la dimensión imagética de la escritura llevado a cabo en la revista Portugal Futurista, o en la adopción de la forma de la novela-collage surrealista por Alexandre O’Neill en su primer libro, A ampola miraculosa.
En el contexto brasileño puede citarse el papel decisivo que, según Mário de Andrade, desempeñó la escultura Cabeça de Cristo como detonante de la composición de los poemas de su libro Pauliceia desvairada, de 1922 ; o el hecho de que el movimiento de la Antropofagia, fundamental para la continuidad y redefinición del impulso modernista, fue formulado por Oswald de Andrade y Raul Bopp como respuesta al cuadro más conocido de Tarsila do Amaral, Abaporu, en 1928. Piénsese también, por ejemplo, en el impacto –señalado por críticos como Roger Bastide o Haroldo de Campos– de los procedimientos cinematográficos en las novelas oswaldianas o en la importancia de la fotografía como modelo para la reconfiguración de la forma del ensayo en la obra madura de Murilo Mendes, en particular, en Retratos-relâmpago. O, más concretamente, en la manipulación de imágenes de archivos personales y públicos, provenientes del periodismo y de la industria cultural, en las obras de Valêncio Xavier y Décio Pignatari. Recuérdese también el carácter no solo ilustrativo, sino también de expansión de los sentidos del texto, proporcionado por artistas tales como Poty Lazzarotto.
Del mismo modo, las imágenes impregnaron el trabajo de escritores vinculados a movimientos vanguardistas en España y en la América hispánica. Tal articulación puede observarse, por ejemplo, en los “poemas pintados” de Vicente Huidobro, expuestos en París en 1922 ; en la dimensión visual de algunos de los poemas incluidos por Guillermo de Torre en su libro Hélices, de 1923 ; y en las greguerías ilustradas de Ramón Gómez de la Serna, publicadas en la revista Blanco y Negro en la primera mitad de la década de 1930. O, incluso, en la relevancia que la experiencia cinematográfica adquirió para los ultraístas y para la Generación del 27. Desde otra perspectiva, es posible vislumbrar, en un comentario atribuido a Jorge Luis Borges, el entrelazamiento de la literatura con la producción imagética : « ¡Esto es Buenos Aires ! », habría dicho el escritor argentino ante una fotografía de Horacio Coppola, publicada en la revista Sur en 1931. En la reacción de Borges, cuyo cuento « El Aleph » también puede leerse como una reflexión literaria sobre la proliferación de las imágenes en un contexto geopolíticamente periférico, la metamorfosis se invierte. A través de la fotografía, el escritor “reencuentra” la ciudad que había intentado literaturizar tras su regreso a Argentina a comienzos de la década de 1920, proceso reflejado de manera emblemática en Fervor de Buenos Aires, de 1923. En la propia cubierta del libro, una estampa –gracias a la cual se puede conocer la mirada de Norah Borges sobre esa ciudad– nos incita a reflexionar acerca de la relación entre literatura e imagen.
Cabe señalar también que varios de estos procedimientos han sido actualizados por escritores contemporáneos, quienes incorporan imágenes en sus libros no como meras ilustraciones, sino como elementos que propulsan y desestabilizan el discurso. Esto puede observarse, por ejemplo, en Julio Cortázar, Mario Bellatin y María Negroni, así como en Veronica Stigger, Marília Garcia y Angélica Freitas. Tampoco puede olvidarse la producción de historietas latinoamericanas, que encuentra algunas de sus formulaciones más significativas en las obras de Héctor Germán Oesterheld (junto con Francisco Solano López) y de Laerte Coutinho.
Lo que aquí se busca discernir es también la singularidad, en espacios geopolíticamente periféricos, de esa vertiente moderno-contemporánea de la relación entre texto e imagen. A este respecto, cabe tener en cuenta que Portugal y España llegaron al siglo XX habiendo perdido ya sus colonias americanas, mientras que los países y pueblos de América Latina atravesaron ese siglo –y avanzaron hacia el nuestro– aún inmersos en el dramático proceso de construcción de su autonomía cultural y política. En dicho proceso, la posición textual frente a las imágenes resulta decisiva, ya que implica el enfrentamiento y la reelaboración crítica de imágenes procedentes de tradiciones no periféricas. Roberto Bolaño –quien no solo fue el escritor latinoamericano de mayor relevancia mundial en las últimas décadas, sino también un autor que, más allá de los vínculos nacionales inestables de un chileno criado en México y que pasó sus últimos años en España, reivindicaba a América Latina como su tierra– sintetizó de manera poética, irónica y conmovedora esta situación cuando dijo : « Latinoamérica es como el manicomio de Europa. Tal vez, originalmente, se pensó en Latinoamérica como el hospital de Europa, o como el granero de Europa. Pero ahora es el manicomio. Un manicomio salvaje, empobrecido, violento, en donde, pese al caos y a la corrupción, si uno abre bien los ojos, es posible ver la sombra del Louvre ».
A partir de este conjunto de reflexiones, invitamos a los investigadores a someter artículos que exploren la relación multifacética entre literatura e imagen en la península ibérica y en América Latina. Entre los posibles temas a abordar, destacan :
- la tematización y la incorporación de imágenes en la producción textual
- la problematización de la dimensión imagética de la escritura y de los procedimientos de construcción de la imagen literaria
- el impacto de las imágenes, ya sea como modelo, ya sea como elemento detonante de la composición textual, en la obra de los escritores
- la relación entre literatura, imagen y archivo
- el papel de las imágenes en la construcción textual, como expansoras de sentido y elementos que propulsan y desestabilizan el discurso
- la reflexión, a través de la literatura, acerca de la proliferación de las imágenes en el mundo moderno y contemporáneo
- la especificidad, en contextos geopolíticamente periféricos, de la vertiente moderno-contemporánea de la relación entre texto e imagen
- el enfrentamiento y la reelaboración crítica, mediante la producción textual, de imágenes provenientes de tradiciones no periféricas
Modalidades de proposiciones de ponencias
Fecha-límite para la entrega de los originales : 1 de noviembre de 2026
Publicación : junio de 2027
Los originales deberán enviarse por correo electrónico a los coordinadores del número a la siguiente dirección : palmireno.neto@gmail.com
Normas editoriales
Los artículos deben conformarse con las normas editoriales de la revista (véase hoja de estilo en castellano, proporcionada por los coordinadores del número, disponible también en : https://journals.openedition.org/cecil/596 ?lang =es).
La extensión máxima de los artículos es de 50 000 caracteres (espacios, notas y bibliografía incluidos).
Se aceptan contribuciones en castellano, portugués y francés.
Informaciones sobre CECIL
Coordinadores del número monográfico de la revista CECIL: Dr. Eduardo Sterzi (Universidade Estadual de Campinas) y Dr. Palmireno Moreira Neto (Universidade Estadual de Campinas)
Una vez recibido un original, los coordinadores del número y el Equipo de Dirección, integrado por el Director y la Redactora jefe de la revista, realizan una primera evaluación para comprobar que el manuscrito se ajusta a la temática y a los criterios formales y científicos de CECIL. Si el trabajo cumple estos requisitos, se inicia el proceso de evaluación externa mediante el sistema de doble ciego.
Los artículos deben ser contribuciones originales ; se someten al detector de plagio, de acuerdo con las normas vigentes. En caso de que la doble evaluación indique la necesidad de modificaciones sustanciales, el artículo se somete a una tercera evaluación una vez realizadas las correcciones solicitadas. Finalizadas las evaluaciones externas, le corresponde al Comité Editorial decidir, en última instancia, la publicación de los artículos.
Los Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines siguen las recomendaciones del Committee on Publication Ethics (COPE), en particular el Código de Conducta y las Directrices de Buenas Prácticas para Editores de Revistas (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors).
La revista CECIL está indexada en los siguientes repositorios y bases de datos científicas : Scopus, EBSCO, ERIH+, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB, Road, Sudoc, WorldCat y Mir@bel.
Argumentaire
L'exploration des relations entre l’écriture et les images constitue une caractéristique essentielle des littératures de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine depuis, au moins, les avant-gardes des premières décennies du XXe siècle. Ce processus ne se résume pas au renforcement de procédés et de figures déjà rencontrés dans les tendances littéraires antérieures, comme la métaphore ou l'allégorie, mais englobe la thématisation et l'incorporation d'images proprement dites dans les textes, surtout – mais pas exclusivement – celles rendues possibles par les nouvelles techniques de production et de reproduction apparues au XIXe siècle, comme la photographie et le cinéma. Pensons, au Portugal, à l'examen de la dimension imagée de l'écriture mené dans la revue Portugal Futurista, ou encore à l'appropriation de la forme du roman-collage surréaliste par Alexandre O'Neill dans son premier livre, A ampola miraculosa.
Dans le contexte brésilien, on peut rappeler le rôle décisif que la sculpture Cabeça de Cristo joua, selon Mário de Andrade, comme catalyseur de composition des poèmes de son livre Pauliceia desvairada, de 1922 ; ou le fait que le mouvement de l'Antropofagia, essentiel à la continuité et à la redéfinition de l'élan moderniste, a été formulé par Oswald de Andrade et Raul Bopp en réponse au tableau le plus connu de Tarsila do Amaral, l'Abaporu, en 1928. Pensons également, par exemple, à l'impact ― souligné par des critiques tels que Roger Bastide ou Haroldo de Campos ― des processus cinématographiques dans les romans d'Oswald ; ou à l'importance de la photographie, en tant que modèle, pour la reconfiguration de la forme de l'essai dans l'œuvre mature de Murilo Mendes, en particulier dans Retratos-relâmpago. Ou, plus concrètement, dans la manipulation d'images provenant d'archives personnelles et publiques ― issues du journalisme et de l'industrie culturelle ― dans les œuvres de Valêncio Xavier et Décio Pignatari. Rappelons également le caractère non seulement illustratif, mais aussi d'expansion des significations du texte, apporté par des artistes tels que Poty Lazzarotto.
De la même manière, les images ont imprégné le travail d'écrivains liés aux mouvements d'avant-garde en Espagne et en Amérique hispanique. Cette articulation peut être observée, par exemple, dans les « poèmes peints » de Vicente Huidobro, exposés à Paris en 1922 ; dans la dimension visuelle de certains des poèmes inclus par Guillermo de Torre dans son livre Hélices, de 1923 ; et dans les greguerías illustrées de Ramón Gómez de la Serna, publiées dans la revue Blanco y Negro dans la première moitié des années 1930. Ou même dans l'importance que l'expérience cinématographique a joué chez les ultraístas espagnols et la Generación del 27. D'un autre point de vue, on peut entrevoir, dans un commentaire attribué à Jorge Luis Borges, l'imbrication de la littérature et de la production imagée : « ¡ Esto es Buenos Aires ! », aurait déclaré l'écrivain argentin devant une photographie de Horacio Coppola, publiée dans la revue Sur, en 1931. Dans la réaction de Borges, dont le récit « El Aleph » peut également être lu comme une réflexion littéraire sur la prolifération des images dans un contexte géopolitiquement périphérique, la métamorphose est inversée. À travers la photographie, l'écrivain « retrouve » la ville qu'il avait cherché à rendre sous sa plume, après son retour en Argentine au début des années 1920, un processus dont Fervor de Buenos Aires, de 1923, est emblématique. Sur la couverture même du livre, une gravure ― à travers laquelle nous pouvons découvrir le regard de Norah Borges sur cette ville ― invite à réfléchir sur la relation entre littérature et image.
Il convient également de noter que plusieurs de ces procédés sont repris par des auteurs contemporains, lesquels intègrent des images dans leurs livres, non pas comme de simples illustrations, mais comme des éléments catalyseurs ou perturbateurs du discours. C'est ce que l'on peut observer, par exemple, chez Julio Cortázar, Mario Bellatin et María Negroni, ou chez Veronica Stigger, Marília Garcia et Angélica Freitas. Il convient de ne pas oublier toute la production latino-américaine de bandes dessinées, qui trouve certaines de ses formulations les plus significatives dans les œuvres de Héctor Germán Oesterheld (avec Francisco Solano López) et de Laerte Coutinho.
Ce que nous cherchons à discerner ici, c'est aussi la singularité, dans des espaces géopolitiquement périphériques, de cette tendance moderne et contemporaine du lien entre texte et image. Pour cela, il faut tenir compte du fait que le Portugal et l'Espagne sont arrivés au XXe siècle après avoir perdu leurs colonies américaines, tandis que les pays et les peuples d'Amérique latine traversent le même siècle ― et avancent vers le nôtre ― encore plongés dans un processus douloureux de construction de leur autonomie culturelle et politique. Au cours de ce processus, le positionnement textuel face à l'iconique s'avère décisif, car il implique la confrontation et la réélaboration critique d'images issues de traditions non périphériques. Roberto Bolaño ― qui n'était pas seulement l'écrivain latino-américain le plus important au niveau mondial au cours des dernières décennies, mais aussi un écrivain qui, au-delà des liens nationaux instables d'un Chilien élevé au Mexique et ayant vécu ses dernières années en Espagne, revendiquait l'Amérique latine comme sa terre ― a synthétisé de manière à la fois poétique, ironique et émouvante cette situation en déclarant : « L'Amérique latine est comme l'asile de l'Europe. Peut-être à l'origine, considérait-on l'Amérique latine comme l'hôpital de l'Europe, ou comme le grenier de l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est un asile. Un asile sauvage, appauvri, violent, où, malgré le chaos et la corruption : si on ouvre bien les yeux, on peut voir l'ombre du Louvre ».
À partir de ces réflexions, les chercheurs sont invités à soumettre les articles qui explorent les relations multiples entre littérature et image dans la péninsule Ibérique et en Amérique latine. Parmi les thèmes susceptibles d'être abordés, citons notamment :
- La thématisation et l'incorporation d'images dans la production textuelle
- La problématisation de la dimension imagée de l'écriture et des procédures de construction de l'image littéraire
- L'impact de l'iconique, en tant que modèle ou élément déclencheur de la composition textuelle, dans le travail des écrivains
- La relation entre littérature, image et archive
- Le rôle des images, dans la construction textuelle, en tant qu'« expanseurs » de sens et en tant qu'éléments catalyseurs et déstabilisateurs du discours
- La réflexion relative, par le biais de la littérature, à la prolifération des images dans le monde moderne et contemporain
- La spécificité, dans des contextes géopolitiquement périphériques, de la dimension moderne-contemporaine de la relation entre texte et image
- La confrontation et la réélaboration critique, par le biais de la production textuelle, d'images issues de traditions non périphériques
Modalités de contribution
Date limite de remise des articles : 1er novembre 2026
Publication : juin 2027
Les articles devront être envoyés par courrier électronique aux coordinateurs du numéro à l’adresse suivante : palmireno.neto@gmail.com
Normes éditoriales
Les propositions d'articles envoyés seront conformes aux normes éditoriales de la revue (cf. feuille de style fournie par les coordinateurs, disponible aussi sur le lien suivant : https://journals.openedition.org/cecil/596#tocto1n5).
La longueur maximale des articles est de 50 000 signes (espaces, notes et bibliographie compris).
Les contributions peuvent être rédigées en français, espagnol ou portugais.
Informations sur la revue CECIL
Coordinateurs du numéro : Dr Eduardo Sterzi (Université d'État de Campinas) et Dr Palmireno Moreira Neto (Université d'État de Campinas)
A la réception d'un article, les coordinateurs et l'Équipe de direction, composée du directeur et de la rédactrice en chef de la revue, procèdent à une première évaluation afin de vérifier si le manuscrit est conforme à la thématique ainsi qu’aux critères formels et scientifiques de CECIL. Si le travail répond à ces exigences, le processus de double évaluation en double aveugle est engagé.
Les articles sont des contributions originales ; ils sont soumis à un détecteur de plagiat, conformément aux normes en vigueur. En cas de double évaluation requérant des modifications substantielles de l'article, celui-ci pourra être soumis à une troisième évaluation une fois l'article repris. Au terme des évaluations, les articles sont soumis à l'arbitrage du Conseil de Rédaction pour décision de publication.
Les Cahiers d'études des cultures ibériques et latino-américaines – CECIL suivent les recommandations du Committee on Publication Ethics (COPE), en particulier le code de conduite (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors).
La revue CECIL est indexée dans les plateformes et bases de données scientifiques suivantes : Scopus, Ebsco, ERIH+, Dialnet, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB, Road, Sudoc, WorldCat, Mir@bel.
Apresentação
A exploração dos nexos entre a escrita e as imagens tem sido um traço crucial das literaturas da Península Ibérica e da América Latina desde, pelo menos, as vanguardas das primeiras décadas do século XX. Esse processo não se resume à radicalização de procedimentos e tropos já encontrados em tendências literárias anteriores, como a metáfora ou a alegoria, mas abrange a tematização e a incorporação de imagens propriamente ditas aos textos ― sobretudo, embora não exclusivamente, daquelas propiciadas pelas novas técnicas de produção e reprodução inventadas no século XIX, como a fotografia e o cinema. Pense-se, em Portugal, no exame da dimensão imagética da escrita levado a cabo na revista Portugal Futurista, ou ainda na apropriação da forma do romance-colagem surrealista por Alexandre O’Neill em sua estreia em livro, A ampola miraculosa.
Podemos recordar, no contexto brasileiro, o papel decisivo que a escultura Cabeça de Cristo desempenhou, segundo Mário de Andrade, como disparador da composição dos poemas de seu livro Pauliceia desvairada, de 1922 ; ou o fato de que o movimento da Antropofagia, fundamental para a continuidade e redefinição do impulso modernista, foi formulado por Oswald de Andrade e Raul Bopp como uma resposta ao quadro mais conhecido de Tarsila do Amaral, o Abaporu, em 1928. Pense-se ainda, por exemplo, no impacto ― assinalado por críticos como Roger Bastide ou Haroldo de Campos ― dos processos cinematográficos nos romances oswaldianos ; ou na importância da fotografia, como modelo, para a reconfiguração da forma do ensaio na obra madura de Murilo Mendes, especialmente nos Retratos-relâmpago. Ou, de maneira mais concreta, na manipulação de imagens de arquivos pessoais e públicos ― provenientes do jornalismo e da indústria cultural ― nas obras de Valêncio Xavier e Décio Pignatari. Recorde-se também do caráter não apenas ilustrativo, mas de expansão dos sentidos do texto, proporcionado por artistas como Poty Lazzarotto.
Do mesmo modo, as imagens permearam o trabalho de escritores vinculados a movimentos vanguardistas na Espanha e na América Hispânica. Essa articulação pode ser observada, por exemplo, nos “poemas pintados” de Vicente Huidobro, exibidos em Paris em 1922 ; na dimensão visual de alguns dos poemas incluídos por Guillermo de Torre em seu livro Hélices, de 1923 ; e nas greguerías ilustradas de Ramón Gómez de la Serna, publicadas na revista Blanco y Negro na primeira metade da década de 1930. Ou mesmo na relevância que a experiência cinematográfica adquiriu para os ultraístas e para a Geração de 27. A partir de outra perspectiva, é possível vislumbrar, em um comentário atribuído a Jorge Luis Borges, o entrelaçamento da literatura com a produção imagética : “¡Esto es Buenos Aires !”, teria dito o escritor argentino diante de uma fotografia de Horacio Coppola, publicada na revista Sur em 1931. Na reação de Borges, cujo conto “El Aleph” também pode ser lido como uma reflexão literária sobre a proliferação das imagens num contexto geopoliticamente periférico, a metamorfose é invertida. Por meio da fotografia, o escritor “reencontra” a cidade que buscara literarizar após seu retorno à Argentina no início da década de 1920, processo do qual Fervor de Buenos Aires, de 1923, é emblemático. Na própria capa do livro, uma gravura ― por meio da qual podemos conhecer o olhar de Norah Borges sobre essa cidade ― nos incita a refletir a respeito da relação entre literatura e imagem.
Vale notar ainda que vários desses procedimentos são atualizados por escritores contemporâneos que incorporam imagens a seus livros não como simples ilustrações, mas como propulsores e desestabilizadores do discurso. É o que vemos, por exemplo, em Julio Cortázar, Mario Bellatin e María Negroni, ou em Veronica Stigger, Marília Garcia e Angélica Freitas. Também não pode ser esquecida toda a produção em quadrinhos latino-americana, que encontra algumas das suas formulações mais significativas nas obras de Héctor Germán Oesterheld (com Francisco Solano López) e de Laerte Coutinho.
O que se busca discernir aqui é também a singularidade, em espaços geopoliticamente periféricos, dessa vertente moderno-contemporânea do enlace entre texto e imagem. Para tanto, é preciso levar em consideração que Portugal e Espanha já chegam ao século XX tendo perdido suas colônias americanas, enquanto os países e povos da América Latina atravessam o mesmo século ― e avançam para o nosso ― ainda imersos num processo dramático de construção de sua autonomia cultural e política. Nesse processo, o posicionamento textual diante das imagens se revela decisivo, pois implica o enfrentamento e a reelaboração crítica de imagens provenientes de tradições não periféricas. Roberto Bolaño ― que não foi apenas o escritor latino-americano de maior relevo mundial nas últimas décadas, mas um escritor que, para além dos vínculos nacionais instáveis de um chileno criado no México e que viveu seus anos finais na Espanha, reivindicava a América Latina como sua terra ― sintetizou de forma poética, irônica e comovente essa situação quando disse : “Latinoamérica es como el manicomio de Europa. Tal vez, originalmente, se pensó en Latinoamérica como el hospital de Europa, o como el granero de Europa. Pero ahora es el manicomio. Un manicomio salvaje, empobrecido, violento, en donde, pese al caos y a la corrupción, si uno abre bien los ojos, es posible ver la sombra del Louvre”.
A partir desse conjunto de reflexões, convidamos pesquisadores a submeter artigos que explorem a multifacetada relação entre literatura e imagem na Península Ibérica e na América Latina. Entre os possíveis temas a serem abordados, destacam-se :
- A tematização e a incorporação de imagens na produção textual
- A problematização da dimensão imagética da escrita e de procedimentos de construção da imagem literária
- O impacto das imagens, seja como modelo ou elemento disparador da composição textual, no trabalho de escritores
- A relação entre literatura, imagem e arquivo
- O papel das imagens, na construção textual, como expansores de sentido e como propulsores e desestabilizadores do discurso
- A reflexão, por meio da literatura, sobre a proliferação das imagens no mundo moderno e na contemporaneidade
- A especificidade, em contextos geopoliticamente periféricos, da vertente moderno-contemporânea da relação entre texto e imagem
- O enfrentamento e a reelaboração crítica, por meio da produção textual, de imagens provenientes de tradições não periféricas
Submissão de propostas
Data-limite para entrega dos artigos : 1º de novembro de 2026
Publicação : junho de 2027
Os artigos devem ser enviados por correio eletrônico aos coordenadores do número para o seguinte endereço : palmireno.neto@gmail.com
Diretrizes editoriais
Os artigos devem estar em conformidade com as normas editoriais da revista (cf. folha de estilo fornecida pelos coordenadores, disponível também no seguinte link : https://journals.openedition.org/cecil/2189).
A extensão máxima dos artigos é de 50 000 caracteres (incluindo espaços, notas e bibliografia).
Aceitam-se contribuições em português, espanhol e francês.
Informações sobre a CECIL
Coordenadores do número : Dr. Eduardo Sterzi (Universidade Estadual de Campinas) e Dr. Palmireno Moreira Neto (Universidade Estadual de Campinas)
Após o recebimento de um artigo, os coordenadores do número e a Equipe de Direção, composta pelo diretor e pela editora-chefe da revista, procedem a uma primeira avaliação, a fim de verificar se o manuscrito está em conformidade com a temática, bem como com os critérios formais e científicos da CECIL. Se o trabalho atender a esses critérios, inicia-se o processo de dupla avaliação (método de “duplo cego”).
Os artigos devem ser contribuições originais e são submetidos a um detector de plágio, em conformidade com as normas em vigor. Em caso de dupla avaliação que exija modificações substanciais no texto, este poderá ser submetido a uma terceira avaliação após a sua revisão. Concluídas as avaliações, os artigos são submetidos à arbitragem do Conselho Editorial para decisão de publicação.
Os Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines seguem as recomendações do Committee on Publication Ethics (COPE), em particular o código de conduta (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors).
A revista CECIL está indexada nas seguintes plataformas e bases de dados científicas : Scopus, ERIH+, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB, Road, Sudoc, WorldCat, Mir@bel.