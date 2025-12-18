"Échos" section of the "Trajectoires" journal (no. 20, 2027)

Announcement

Présentation

Vous êtes une équipe de jeunes chercheur∙e∙s et avez récemment organisé ou êtes en train de préparer une journée d’études ou un colloque (dans les trois prochains mois maximum) avec une forte dimension franco-allemande ? Soumettez-nous votre projet de publication et dirigez le prochain dossier thématique de Trajectoires avec le soutien expert du comité de rédaction de la revue !

Trajectoires est la revue de la jeune recherche franco-allemande. Elle s’est donné pour mission de participer à l’émergence et à la formation d’une génération d’auteur∙e∙s ouverte à l’interdisciplinarité et décidée à nourrir dans sa diversité le dialogue entre les espaces francophones et germanophones.

La rubrique « Échos » de la revue Trajectoires offre aux doctorant∙e∙s et jeunes docteur∙e∙s la possibilité de publier, sous forme de dossier thématique, les résultats d’une manifestation scientifique organisée dans le cadre de leurs activités de recherche.

Les dossiers pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales, à condition de mener à une réflexion à la fois interdisciplinaire et franco-allemande. Si les thématiques comparatives sont particulièrement bienvenues, tout dossier contenant un aspect franco-allemand, de par son objet ou son terrain, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pourra faire l’objet d’une publication.

Les dossiers publiés comprendront entre 6 et 10 articles d’une longueur de 30.000 caractères chacun, ainsi qu’une introduction. Les articles seront rédigés en français ou en allemand (idéalement de manière paritaire). Les auteur∙e∙s des contributions doivent être doctorant∙e∙s ou jeunes docteur∙e∙s et veiller au respect du protocole rédactionnel de Trajectoires.

Délais et modalités

Les projets de publication, rédigés en allemand ou en français, sont à envoyer avant le 15 janvier 2026 en un seul PDF au comité de rédaction via le bouton « Candidatez! » en haut à droite de cette page.

Le comité de rédaction de la revue se réunira en janvier 2026 pour choisir le prochain dossier thématique de Trajectoires (n° 20, publication prévue début 2027). L’équipe sélectionnée sera invitée à participer à l’atelier méthodologique de Trajectoires, organisé par le CIERA et le comité de rédaction de Trajectoires le 6 mars 2026.

La candidature à l'atelier « La publication scientifique en dialogue franco-allemand » peut se faire indépendamment d'une candidature à Trajectoires jusqu'au 26/01/2026.

Le dossier de candidature contiendra obligatoirement :

la présentation du comité de rédaction « Échos » , c’est-à-dire l’équipe franco-allemande de jeunes chercheur∙e∙s qui candidate à diriger le dossier (joindre les CVs scientifiques),

, c’est-à-dire l’équipe franco-allemande de jeunes chercheur∙e∙s qui candidate à diriger le dossier (joindre les CVs scientifiques), la présentation d’un comité scientifique « Échos » composé de chercheur∙e∙s confirmé∙e∙s français∙e∙s et allemand∙e∙s, qui s’engagent à encadrer le projet de publication et à relire les contributions,

composé de chercheur∙e∙s confirmé∙e∙s français∙e∙s et allemand∙e∙s, qui s’engagent à encadrer le projet de publication et à relire les contributions, le programme de la manifestation (passée ou prévue) qui donne lieu au projet de publication,

de la manifestation (passée ou prévue) qui donne lieu au projet de publication, un argumentaire (5 pages au maximum) qui détaille le concept scientifique du dossier en explicitant sa dimension interdisciplinaire et franco-allemande,

(5 pages au maximum) qui détaille le concept scientifique du dossier en explicitant sa dimension interdisciplinaire et franco-allemande, un sommaire prévisionnel du dossier avec titres des contributions et noms des auteur∙e∙s,

prévisionnel du dossier avec titres des contributions et noms des auteur∙e∙s, les CVs scientifiques des auteur∙e∙s

un résumé de chaque article (5.000 signes) qui fait état de la problématique, de la méthode, du corpus ou terrain et des éléments centraux de l’argumentation,

de chaque article (5.000 signes) qui fait état de la problématique, de la méthode, du corpus ou terrain et des éléments centraux de l’argumentation, un calendrier de publication prévisionnel, détaillant la répartition des tâches et les différentes phases d’évaluation des contributions (peer review à double comité de relecture, plus d’informations sur le site de Trajectoires).

N’hésitez pas à nous adresser toutes vos questions sur le processus de publication et les modalités de candidature : viktoria.luhr@sorbonne-universite.fr !

Comité de sélection

Rédactrice en chef

Viktoria Lühr

Comité de rédaction

Margot Damiens

Tamara Eble

Martin Kloza

Mahaut Ritz

Jean Tain

Hélène Tessier

Theresa Wagner