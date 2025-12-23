Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle

Announcement

Argumentaire

Au cours du XXe siècle, il y a eu peu de femmes réalisatrices en Espagne et, de surcroît, lorsqu’elles faisaient des films, ceux-ci pouvaient être ignorées par la critique (Zecchi, 2014). Depuis la Transition puis l’apparition d’une génération de cinéastes, nées dans les années 1960, tournant leurs premiers films dans les années 1990, le cinéma fait par des femmes a commencé peu à peu à être reconnu (Heredero, 1998 ; Cami-Vela, 2001) et quelques-unes de ces réalisatrices ont réussi à produire une œuvre qui compte aujourd’hui plus d’une dizaine d’opus. Toutefois, c’est avec la création de deux écoles de cinéma à Madrid et Barcelone en 1994 (ECAM et ESCAC) que se sont formées de nouvelles générations de réalisatrices qui aujourd’hui voient leurs films sélectionnés dans des festivals comme Berlin, Cannes ou Saint-Sébastien.

La date que nous pouvons retenir comme point de départ pour notre étude de cette nouvelle création au féminin pourrait être 2009, qui correspond non seulement à la sortie en salle du premier film de Mar Coll, Tres días con la familia, mais aussi à sa reconnaissance tant au festival de cinéma de Málaga que par l’Académie du cinéma espagnole, avec le prix (Goya) du « meilleur premier film ». En proposant un récit en demi-teinte sur une famille de la bourgeoisie catalane, où le silence est un élément majeur, ainsi que le regard au féminin de ses protagonistes, Coll inaugure une nouvelle période pour le cinéma des réalisatrices qui peu à peu s’affirme dans le panorama espagnol.

Ainsi, grâce aux nouvelles dispositions adoptées par l’ICAA et notamment les subventions spécifiques attribuées aux films tournés par des femmes, avec des techniciennes ou productrices (Rodriguez, 2024), un nombre croissant de jeunes cinéastes a pu parvenir à tourner un puis des long-métrages de fiction. Les noms des nouvelles réalisatrices, Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Clara Roquet, Celia Rico, Paula Ortiz, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Carlota Pereda, Pilar Palomero, Ana Jaurrieta, Elena Martín, entre autres, sont maintenant connus du public et de la critique, comme ceux de celles qui les ont précédées et sont toujours en activité, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez.

Les formes documentaires restent très prisées par les réalisatrices débutantes en raison de budgets plus modestes et de dispositifs de production moins lourds ; ainsi certaines cinéastes sont devenues de véritables références en réalisant des films qui témoignent de la diversité possible dans le cinéma de non-fiction : cinéma-essai, documentaire d’archives, found / search / web footage, etc. Mercedes Álvarez, Carolina Astudillo, Virginia García del Pino, María Cañas ou María Ruido n’en sont que quelques exemples. Ces réalisatrices, ainsi que d’autres comme Neus Ballús ou Nuria Giménez, revendiquent l’hybridité de propositions dont la classification entre fiction et documentaire ne sera jamais évidente.

Notre journée d’étude aura pour objectif de dresser une cartographie de la production filmique des réalisatrices espagnoles de ces deux dernières décennies, qu’il s’agisse de films de fiction ou de non-fiction, d’en dessiner les contours à partir de l’analyse de spécificités ou en dégageant le caractère novateur des formes d’expression qu’elles choisissent. Existe-t-il un dialogue entre les différentes générations de réalisatrices qui pourrait transparaître dans leurs films ? Si un certain nombre de nouvelles réalisatrices proviennent de Catalogne, du Pays Basque ou de Galice, peut-on trouver des éléments permettant de déterminer une production qui serait spécifiquement régionale ?

Axes de recherche sur le cinéma des réalisatrices espagnoles de ce XXIe siècle :

Emploi des genres cinématographiques,

Nouvelles formes, expérimentations

Thématiques récurrentes

Traitement de la sexualité féminine et des violences sexuelles

Spécificités régionales

Dynamiques de création, avec un intérêt particulier pour les processus collaboratifs qu’elles impliquent

Modalités de contribution

Date de réception des propositions : jusqu’au 1er mars 2026.

Résumé de 300 à 400 mots avec un bref CV, à envoyer à :

marie-soledad.rodriguez@sorbonne-nouvelle.fr et marta.alvarez@univ-fcomte.fr

Une réponse sera adressée à la mi-mars. Les communications pourront se faire en français ou en espagnol.

Cette première journée d’études sur le cinéma des réalisatrices espagnoles donnera lieu à publication.

Comité d’organisation

Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle) et Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)

Comité scientifique

Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)

Mar Binimelis Adell (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Brice Castanon-Akrami (Université Sorbonne Paris Nord)

Esther Gimeno Ugalde (Universitat Pompeu Fabra)

Imma Merino (Universidad de Girona)

Laureano Montero (Université de Bourgogne Europe)

Teresa Nogueroles (Universidad de Córdoba)

Elena Ortega Oroz (Universidad Carlos III

Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle)

José Luis Sánchez Noriega (Universidad Complutense)

Christian von Tschilschke (Universität Münster)

Bibliographie indicative

Camí-Vela, María, 2001, Mujeres detrás de la cámara. Entrevistas con cineastas españolas de la década de los 90, Madrid, Ocho y Medio.

Cascajosa Virino, Concepción, (éd.), 2015, A New Gaze : Woman Creators of Film and Television in Democratic Spain, Cambridge Scholars Publishing.

Cuenca, Sara, 2023, Informe anual CIMA 2022. La representación de las mujeres del sector cinematográfico del largometraje español, CIMA / Ministerio de Cultura y Deporte.

Guillamón Carrasco, Silvia, 2016, Desafíos de la mirada. Feminismo y cine de mujeres en España, Universitat de València – Institut Universitari d’Estudis de la Dona.

Heredero, Carlos F. (éd.), 2023, La mitad del mundo. Mujeres en el cine español (2020-2023), Festival de Málaga.

Heredero, Carlos. F. (éd.), 1998, La mitad del cielo. Directoras españolas de los años 90, Primer Festival de cine de Málaga.

Kerfa, Sonia, Marchiori, Dario et Angélica Mateus (éds.),2023, Le Geste documentaire des réalisatrices. Amérique latine-Espagne, Orbis Tertius.

Losilla, Carlos (éd.), 2023, El cine deseado. 10 directoras españolas del siglo XXI, Madrid, ECAM.

Nair, Parvati et Gutiérrez-Albilla, Julian (éds.), 2019, Hispanic and Lusophone Women Filmmakers : Theory, Practice and Difference, Manchester University Press.

Rodriguez, Marie-Soledad (éd.), 2024, Les réalisatrices espagnoles contemporaines, Paris, L’Harmattan coll. « Créations au féminin ».

Scholz, Anette et Álvarez, Marta (éds.), 2018, Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI, Madrid – Frankfurt a.M., Iberoamericana - Vervuert.

Scholz, Annette, Elena Oroz, Mar Binimelis-Adell et Marta Álvarez (éds.), 2021, Entrevistas con creadoras del cine español contemporáneo. Millones de cosas por hacer, Berlin, Peter Lang.

Zecchi, Barbara, 2014, Desenfocadas. Cineastas españolas y discurso de género, Barcelona, Icaria.

Zurián, Francisco (éd.), 2015, Construyendo una mirada propia : mujeres directoras en el cine español. De los orígenes al año 2000, Madrid, editorial Síntesis.

Zurián, Francisco (éd.), 2017, Miradas de mujer. Cineastas españolas para el siglo XXI, Madrid, Fundamentos.