Announcement

Argumentaire

La période de l’entre-deux-expositions internationales (1888-1929) plonge la ville de Barcelone dans des bouleversements constants au cours de ces quatre décennies, à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, qui mènent à une métamorphose majeure de la capitale catalane. Les changements politiques, culturels, urbanistiques, sociaux et sociétaux sont ponctués par ces Expositions universelles qui sont, à l’époque, une façon de placer Barcelone sur la carte des grandes capitales mondiales, modernes, créant ainsi, en Espagne, une forme de co-capitalité avec Madrid. Malgré le caractère non-officiel et symbolique de cette « capitalité » catalane, Barcelone devient bel et bien la capitale économique et industrielle de l’Espagne au XIXe siècle, faisant entrer la ville (et le pays tout entier) dans la modernité. Ce changement est graduel au long du XIXe siècle et illustre un phénomène européen : le passage d’une société principalement agraire et postféodale à une société industrielle favorisant l’émergence de nouvelles classes sociales, sources de nouveaux conflits, mais qui répondent toujours aux mêmes schémas (nantis en position dominante versus masses soumises et opprimées). Barcelone et sa couronne industrielle, moteur économique de l’Espagne pendant les décennies de cette période, illustrent le phénomène européen dans un contexte ibérique où la cité comtale devient le « Milan espagnol », le « Manchester de la péninsule » ou encore le « Paris de l’Espagne » ou « du Midi » avec un développement industriel qui engendre un essor culturel et artistique financé et promu par les classes dominantes issues de la bourgeoisie.

Ces changements modifient profondément le paysage urbanistique de la capitale catalane. Suite à la destruction des murailles, son périmètre ne cesse de s’étendre, par l’application partielle du plan de réforme conçu par Ildefons Cerdà et la création de l’Eixample, puis par l’agrégation de communes limitrophes. Les deux Expositions internationales sont l’occasion de mettre en avant la puissance économique et commerciale de la ville, mais contribuent également à ce que les deux grands mouvements artistiques et culturels de la période, le modernisme et le noucentisme, laissent leur empreinte dans l’espace urbain, en particulier dans leur versant architectural et monumental. En outre, de nouvelles formes de travail et de sociabilité mènent à la construction de nouveaux espaces publics, qui encadrent la reconfiguration des rapports entre classes sociales, et deviennent le lieu d’expression de signes identitaires nationaux ou de mouvements culturels.

En 1896, peu de temps après la première Exposition universelle, le cinématographe naissant introduit un nouveau regard sur la capitale catalane, participant au même titre que les autres arts à l’élaboration d’imaginaires urbains. Les films captent la ville et ses transformations architecturales et urbanistiques, mais aussi politiques, sociales et culturelles, tout en adoptant différents formats : vues animées, actualités, films et feuilletons de fiction, films de promotion, films industriels, cinéma domestique, se déclinent au fil des progrès techniques et de l’évolution du langage cinématographique et touchent des publics divers, depuis les attractions populaires héritières du spectacle vivant jusqu’à l’intimité familiale et bourgeoise de la pratique amateur.

Ce dossier monographique vise à appréhender la transformation de la ville et de ses espaces publics, en rendant compte des enjeux historiques, urbanistiques, sociaux, culturels et politiques propres à la Barcelone de cette période et en portant une particulière attention aux imaginaires urbains issus du cinéma et des autres arts, dans une approche multidisciplinaire et intermédiale.

L’appel est ouvert pour :

le dossier monographique : « Barcelone, entre les deux Expositions internationales (1888-1929) : la construction dans l’espace public d’une capitale et ses imaginaires cinématographiques », sous la direction de Marianne Bloch-Robin, Michel Martínez Pérez et Sergi Ramos Alquezar (CRIMIC-Sorbonne Université)

les varia en rapport avec la catalanistique, dans les domaines scientifiques de la revue (langue et linguistique ; histoire et civilisation ; littérature et arts).

Modalités de soumission

Les articles seront rédigés en catalan, en français ou en espagnol.

Les auteurs devront envoyer au préalable une proposition d’article, incluant un résumé (200-300 mots) ainsi qu’un bref CV (200 mots maximum).

Les propositions et les articles seront envoyés à :

Pour la monographie : lettres-catalonia[at]sorbonne-universite.fr , michel.martinez[at]sorbonne-universite.fr , marianne.bloch-robin[at]sorbonne-universite.fr et sergi.ramos_alquezar[at]sorbonne-universite.fr

, , et Pour les varia : lettres-catalonia[at]sorbonne-universite.fr

avant le 1er février 2026

La politique éditoriale et les normes de la revue sont disponibles ici : https ://journals.openedition.org/catalonia/605

Calendrier

Publication de l’appel à communication : 17 décembre 2025

Envoi de la proposition par l’auteur (résumé + bref CV) : jusqu’au 1er février 2026

Communication de l’acceptation ou du refus par le comité éditorial : au fil de l’eau, et avant le 15 février 2026

Envoi de l’article par l’auteur : jusqu’au 15 avril 2026

Publication : 1er juillet 2026

Comité éditorial et de lecture

Denise Boyer (Sorbonne Université)

Michel Bourret (Université Paul Valéry – Montpellier 3)

Fabrice Corrons (Université Toulouse Jean-Jaurès)

Julien Lanes Marsall (Sorbonne Université)

Michel Martínez Pérez (Sorbonne Université)

Estrella Massip Graupera (Université Aix-Marseille)

Sergi Ramos Alquezar (Sorbonne Université)

Elisée Trenc (Université de Reims-Champagne-Ardenne)

Anciens membres : Marc Audí (Université Bordeaux Montaigne ; 2014-2024)

Comité international