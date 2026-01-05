Accueil et accompagnement des personnes en situation d’itinérance
Regards croisés France-Québec
Le Préfas de l’IRTS de Franche-Comté organise une conférence sur l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance. Cette rencontre interrogera l’accueil et l'accompagnement des personnes en situation d’itinérance et explorera les pratiques de terrain ainsi que les outils d’analyse mobilisés en France et au Québec.
Cette conférence propose un regard croisé entre le Québec et la France sur l’accueil d’urgence et l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance, en s’intéressant à la fois aux pratiques de terrain et aux outils de description et de compréhension utilisés en travail social.
Une première partie mettra en lumière la manière dont les réponses à l’itinérance s’organisent au Québec, notamment en s’intéressant tout particulièrement aux pratiques de terrain, à l’accès aux droits, aux soins ou à la citoyenneté, ainsi qu’aux manières d’accompagner le quotidien des personnes concernées. Il s’agira également de mettre en perspective les dimensions spatiales et temporelles dans la mise en place du filet de sécurité autour de ces publics.
Dans un second temps, la conférence explorera l’utilisation des outils de description et d’analyse des situations d’itinérance, avec un accent particulier sur la dimension territoriale du travail social. Cette approche permettra d’envisager comment la coordination entre acteurs et l’usage de frises, de cartographies et d’analyses des parcours d’errance peuvent améliorer la connaissance des attentes et l’adaptation des réponses proposées, notamment dans une perspective d’inclusion sociale et de tranquillité publique. L’objectif de ce temps d’échange est de proposer des pistes de réflexion et d’action pour enrichir les pratiques professionnelles, en valorisant la complémentarité des expériences vécues dans les deux pays.
- Annie FONTAINE, Professeure agrégée, École de travail social et de criminologie, Université Laval de Québec
- Alexandre MOINE, géographe, professeur de géographie au laboratoire ThéMA, Université Marie et Louis Pasteur
le mardi 3 février 2026 de 14h00 à 16h00 dans les locaux de l’IRTS de Franche-Comté
Les inscriptions s’effectuent en ligne.
