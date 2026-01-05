Announcement

Modalités du stage

Niveau d’étude : Master 1 ou Master 2.

Lieu d’exercice et employeur : Université de Strasbourg, Alsace (ITI GéoT & LISEC)

Durée du stage : 4 à 6 mois.

Début de mission : mars 2026

Rémunération : 4,50€/h (soit 693€/mois)

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche mené par le groupe « Sciences sociales » de l’Institut Thématique Interdisciplinaire Géosciences pour la Transition Energétique (ITI GéoT) de l’Université de Strasbourg (https://geot.unistra.fr/fr/) et d’une convention avec l’INA Lab.

Contexte général de la mission

La loi française de 2015 sur « la transition énergétique pour une croissance verte » comporte un important volet énergétique, qui implique une forte mobilisation des filières énergétiques du sous-sol. Dans le cadre de cette transition énergétique, divers usages du sous-sol sont envisagés, notamment le stockage du CO2 ou le stockage réversible (ex : biogaz, hydrogène, chaleur), et l’exploitation de ressources souterraines durables comme la géothermie profonde et l’extraction de lithium géothermal.

Plus précisément, les projets de recherche du groupe Sciences sociales de l’ITI GéoT visent à mieux comprendre les manières dont se construisent et circulent les représentations de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium en Alsace. Nous nous intéressons particulièrement aux formes de communication prenant place dans les débats, scientifiques et publics, sur le développement des techniques de géothermie profonde en région Alsace :

Étude des discours médiatiques et journalistiques

Étude des représentations sociales de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium

Étude des discours politiques et associatifs

Étude des négociations sociotechniques dans les territoires alsaciens.

Objets et missions du stage

Pour mener à bien nos objectifs nous avons réuni et analysé un vaste corpus d’articles en provenance de la presse locale et de la presse nationale (environ 5 000 articles collectés à ce jour et traités avec le logiciel Atlas.ti). Le stage proposé s’inscrit dans le prolongement de ce travail et dans le cadre d’une convention avec l’INA Lab. Il s’agira de participer à la collecte et à l’analyse des reportages radiophoniques et télévisuels (archivés par l’Institut national de l’audiovisuel à Strasbourg) se focalisant sur la géothermie profonde et l’exploitation du Lithium via des forages géothermiques en Alsace.

Le·la candidat·e retenu·e sera être amené·e à, selon l’avancement du projet :

Travailler sur les plateformes et bases de données dédiées en vue de repérer et collecter les documents se rapportant au sujet d’étude

Travailler en collaboration avec la personne référente à l’INA pour réaliser, sur place, la collecte des reportages identifiés

Participer au traitement logiciel des productions (logiciel Atlas.TI - une formation à l’utilisation de ce logiciel d’analyse de contenu sera donnée à l’étudiant-e)

Organiser des entretiens semi-directifs avec des journalistes

Participer à la rédaction d’articles destinés à des revues scientifiques

Profil souhaité

Un·e étudiant·e de niveau Master 1 ou 2 en Sciences humaines et sociales, notamment dans les disciplines suivantes : Sciences de l’information et de la communication, École de journalisme, Sociologie, Sciences politiques… Une expérience en analyse du discours dans un cadre universitaire peut constituer un plus appréciable.

Un intérêt pour les problématiques environnementales, la transition écologique et/ou énergétique, les transformations sociales relatives à leur mise en œuvre concrète, sera également apprécié.

Notre équipe de recherche utilise les logiciels Atlas.TI et Iramuteq. Si nous acceptons les débutants sur ces logiciels, une bonne connaissance des outils et environnements informatiques (PC ou Mac) est indispensable.

Modalités de candidature

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de candidature à [philippe.chavot@unistra.fr].

Prévoir un entretien pour le recrutement (sur place ou via zoom).

Candidatures attendues dès que possible et avant le 20 janvier 2026.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.