Modalités du stage

Niveau d’étude : Master 1 ou Master 2.

Lieu d’exercice et employeur : Université de Strasbourg, Alsace (ITI GéoT & LISEC)

Durée du stage : 4 à 6 mois.

Début de mission : mars 2026

Rémunération : 4,50€/h (soit 693€/mois)

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche mené par le groupe « Sciences sociales » de l’Institut Thématique Interdisciplinaire Géosciences pour la Transition Energétique (ITI GéoT) de l’Université de Strasbourg (https://geot.unistra.fr/fr/) et du Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) « Sous-sol bien commun ».

Contexte général de la mission

La loi française de 2015 sur « la transition énergétique pour une croissance verte » comporte un important volet énergétique, qui implique une forte mobilisation des filières énergétiques du sous-sol. Dans le cadre de cette transition énergétique, divers usages du sous-sol sont envisagés, notamment le stockage du CO2 ou le stockage réversible (ex : biogaz, hydrogène, chaleur), et l’exploitation de ressources souterraines durables comme la géothermie profonde et l’extraction de lithium géothermal.

Plus précisément, les projets de recherche du groupe Sciences sociales de l’ITI GéoT visent à mieux comprendre les manières dont se construisent et circulent les représentations de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium en Alsace. Nous nous intéressons particulièrement aux formes de communication prenant place dans les débats, scientifiques et publics, sur le développement des techniques de géothermie profonde en région Alsace :

Étude des discours médiatiques et journalistiques

Étude des représentations sociales de la géothermie profonde et de l’exploitation du lithium

Étude des discours politiques et associatifs

Étude des négociations sociotechniques dans les territoires alsaciens.

Objets et missions du stage

La personne recrutée viendra en appui aux travaux menés sur les perceptions sociales de l’utilisation des ressources du sous-sol. Elle s’impliquera dans l’organisation et la mise en œuvre d’une enquête par questionnaire portant sur la perception des projets de géothermie grande profondeur et d’extraction de lithium géothermal. Cette enquête s’articulera aux travaux antérieurs du groupe de travail en sciences sociales de l’ITI-Géot (notamment : https://hal.science/hal-02157107v1).

En fonction de l’avancement de nos travaux en début d’année 2024 le·la candidat·e pourra :

participer à l’enquête de terrain qui sera réalisée au printemps 2026 au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et dans le nord de l’Alsace ;

contribuer à l’analyse et à la valorisation des résultats ;

participer aux réflexions concernant la mise en œuvre du pendant qualitatif de cette enquête (organisations d’entretiens et/ou de focus groups).

Profil souhaité

Un·e étudiant·e de niveau Master 1 ou 2 en Sciences humaines et sociales, notamment dans les disciplines suivantes : Sciences de l’information et de la communication, Sociologie, Sciences politiques… Une expérience de réalisation d’enquêtes sociologiques dans un cadre universitaire peut constituer un plus appréciable.

Un intérêt pour les problématiques environnementales, la transition écologique et/ou énergétique, les transformations sociales relatives à leur mise en œuvre concrète, sera également apprécié.

Modalités de candidature

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de candidature à [philippe.chavot@unistra.fr].

Prévoir un entretien pour le recrutement (sur place ou visioconférence).

Candidatures attendues dès que possible et avant le 20 janvier 2026.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.