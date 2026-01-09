Announcement

Argumentaire

Le colloque « Gérard Lebrun ou l’envers de la philosophie » met à l’honneur une figure française de l’histoire de la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle : Gérard Lebrun (1930-1999), Professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Provence du début des années 1960 à la fin des années 1990, spécialiste de philosophie allemande classique et fin connaisseur de l’ensemble de l’histoire de la philosophie des Grecs aux contemporains. Pendant trente ans, Lebrun partagea son activité d’enseignant et de chercheur entre l’Université de Provence à Aix-en-Provence, l’Université de São Paulo au Brésil, et plus occasionnellement l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, où il forma des générations d’étudiants. Son influence fut puissante et durable au Brésil, même si, en France, Lebrun est moins connu que d’autres « habitués » de l’USP des années soixante, tels Michel Foucault ou même Gilles Gaston Granger.

L’importance de ses écrits, parus les uns en français, les autres en portugais, ne cesse d’être redécouverte depuis une dizaine d’années des deux côtés de l’Atlantique : au Brésil par ses anciens étudiants, qui rassemblent, traduisent, éditent ou rééditent ses livres, articles et cours (A paciência do conceito, 2006 ; A filosofia e sua história, 2006 ; A vingança do bom selvagem e outros ensaios, 2024 ; A racionalidade equívoca, 2025) ; en France grâce aux travaux d’édition et de « rétroversion » de Francis Wolff et de Paul Clavier (L’Envers de la dialectique : Hegel à la lumière de Nietzsche, 2004 ; Kant sans kantisme, 2009 ; Pascal. Tours, détours et retournements, 2016). Dans la dernière décennie, plusieurs inédits ont vu le jour, des textes épars ont été rassemblés, et d’autres projets éditoriaux sont en cours, appelant à la fois une évaluation renouvelée de l’œuvre de Lebrun et l’élaboration d’une approche critique de lecture de cette archive. Parallèlement, viennent de paraître les cours que donna Michel Foucault à São Paulo en 1965 à l’invitation de José Arthur Giannotti et de son collègue et ami aixois, qui dialoguent avec la publication récente d’inédits foucaldiens sur Hegel, Nietzsche et sur le discours philosophique. Tous ces textes témoignent de l’importance des échanges intellectuels entre Foucault et Lebrun, dont l’impact sur la méthode et sur l’épistémologie de l’histoire de la philosophie reste à interroger.

Pour Lebrun, l’histoire de la philosophie est avant tout un art de lire, et lire un auteur signifie à la fois restituer son système (selon une visée commune à d’autres formes d’histoire de la philosophie) et déterminer la manière dont tout auteur redéfinit la philosophie elle-même par sa manière de la lire, ce qui est moins commun. En déplaçant sans cesse la frontière entre l’histoire de la philosophie et son objet compris comme la philosophie elle-même, Lebrun n’a pas pratiqué une historiographie au sens classique, mais une histoire discontinue et critique du discours philosophique, qui présente des points de contact avec les écrits d’autres penseurs français de la même période comme Michel Foucault et Gilles Deleuze, tout en demeurant totalement singulière dans le champ poststructuraliste. À l’heure où se multiplient les réflexions sur l’histoire de la philosophie, ses pratiques, ses méthodes et ses présupposés épistémologiques, les travaux de Lebrun, jusque-là connus d’un petit nombre seulement d’admirateurs, disciples ou amis, se retrouvent au cœur des débats contemporains sur l’épistémologie de ce domaine philosophique.

Pour mesurer l’apport de la lecture lebrunienne à l’histoire de la philosophie et mettre en évidence la vitalité de sa réflexion inventive sur le discours philosophique, nous invitons les chercheuses et chercheurs à proposer des communications contribuant aux axes de recherche suivants :

Lebrun et la philosophie allemande classique de Kant à Nietzsche

L’influence de Lebrun sur les pratiques contemporaines en histoire de la philosophie

Penser l’œuvre de Lebrun dans son ensemble : discontinuité, méthode et orientations

Gérard Lebrun et Michel Foucault : dialogues et confrontations

Lebrun, intellectuel public et analyste du présent

Modalités de soumission

Les projets de communication, de 500 mots maximum, peuvent être rédigés en français, en portugais ou en anglais. Ils seront adressés, accompagnés dʼune courte bio-bibliographie, à isabelle.koch@univ-amu.fr, frederic.fruteau-de-laclos@u-pec.fr et elena.partene@ens.psl.eu pour le comité d’organisation,

avant le 28 février 2026.

Durée des communications : 30 minutes, suivies de 15 minutes de discussion.

L'acceptation de la proposition sera communiquée d’ici le 30 avril 2026.

Informations complémentaires

Frais dʼinscription : 60 € ouvrant droit aux pauses café, aux déjeuners et aux dîners (exonération : doctorants, chercheurs indépendants).

Les frais de déplacement et dʼhébergement ne pourront pas être pris en charge par les institutions organisatrices. Une aide financière au déplacement est envisageable sur demande pour les doctorants et doctorantes non financés par leur institution d’appartenance, en fonction des fonds disponibles et du nombre de demandes.

Conférenciers principaux

Francis Wolff, École Normale Supérieure

Michèle Cohen-Halimi, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis Pedro Paolo Pimenta, Universidade de São Paulo

Paul Clavier, Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré

Comité d’organisation