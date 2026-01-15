Annonce

Jeudi 14 et vendredi 15 mai 2026, Université de Québec Trois Rivières (sur place)

Responsables

Olivier Galibert, Ivan Ivanov, Yéroséo Aris Kusiélé Somda

Argumentaire

Le déploiement de l'IA, fulgurant pour ne pas dire radical et violent, laisse le champ des Sciences Sociales en retrait face aux discours d'accompagnement apologétiques comme des pamphlets techno-critiques. Afin de sortir de cette mise à l’écart, il est urgent de rattraper empiriquement le retard de production de connaissances étayées sur des données issues des terrains solides. Ces terrains sont d’ores et déjà arpentés tant par de jeunes chercheuses et chercheurs que par des scientifiques plus expérimentés, dans des domaines aussi variés que la communication en santé, la communication organisationnelle, la communication de crise ou la communication politique. Dans le champ des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) francophones, les articles et autres productions scientifiques se sont massivement concentrés sur les enjeux éthiques (Zacklad & Rouvroy, 2022 ; Gaglio & Loute, 2023 ; Beaudoin & Velkovska, 2023 ; Nuvoli, 2024), l’impact sur les pratiques et les identités professionnelles (Chartron & Raulin, 2022 ; Héron, 2024 ; Echajari & al., 2024) et quelques études expérimentales, mais nous manquons d'approches notamment compréhensives des usages, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Cela s'explique bien évidemment par le temps long de la recherche en Sciences Humaines et Sociales, mais également par une difficulté à appréhender empiriquement un phénomène qui s'est généralisé très rapidement, et qui nécessite une réflexion méthodologique originale et renouvelée.

Les usages massifs de l'IA générative, depuis la mise en ligne gratuite de ChatGPT le 22 novembre 2022, demeurent encore peu documentés sur le plan empirique. Les chercheuses et chercheurs rattachés aux Sciences de l'Information et de la Communication et aux disciplines connexes développent de nombreux projets individuels ou collectifs, quelques fois en partenariat avec des acteurs industriels du secteur de l'IA. Il nous semble donc important de pouvoir proposer à la communauté un espace de recensement et de partages de bonnes pratiques quant aux manières d'investiguer empiriquement le phénomène IA.

Plusieurs problématiques liées à l’IA Gen en tant qu’une mutation majeure dans la médiation des savoirs se dessinent d’ores et déjà, et ce, dans tous les axes des SIC. Comment le phénomène du SLOP (production massive de contenues par l’IA) affecte les acteurs des industries culturelles et créatives ? Quid des promesses de l’IA en santé ? A contrario, comment le coût écologique des infrastructures de l’IA s’accommode des enjeux de la communication environnementale ? Comment les productions générées IA qualifiées de Deep Fake Bot transforment notre rapport à l’espace public ? Quels métiers de l’information et de la communication, des journalistes jusqu’aux community managers, sont menacés d’obsolescence pour ne pas dire de disparition ? Et que dire de la protection des données et du droit de propriété intellectuelle lorsque toutes les traces numériques sont moissonnées par les acteurs industriels majeurs de l’économie numérique pour constituer, en dehors de toute régulation, la matière première cognitive à même de nourrir les grands modèles d’IA, de GPT (Open IA) à Gemini (Google DeepMing/Alphabet) ?

Face à la nécessité de répondre à ces questionnements par des données empiriques fiables et diversifiées, il nous apparait urgent de pouvoir réfléchir et échanger sur les méthodologies déployées par les premiers terrains de recherches, que nous ayons à faire à des dispositifs empiriques en train d’être élaborés, à des récoltes de données en cours, ou à des projets ayant d’ores et déjà produits des résultats exploitables. Ainsi, dans le cadre de ce colloque, nous nous proposons d'explorer comment les approches empiriques de l'IA se déploient dans le champ des SIC. Cette discipline, dont les problématiques et les hypothèses interrogent depuis 50 ans la communication numérique, que ce soit dans la critique de ses promesses, de l'identification et de l'analyse des stratégies d'acteurs industriels ou étatiques, comme de ses usages, constitue un point d'observation heuristique d'un premier recensement et d'une première mise en commun des méthodes d'investigations présentes et à venir de l'IA.

Les contributions attendues dans le cadre de ce colloque se devront d’insister, de manière réflexive et empirique, sur les méthodologies employées et déployées par les recherches en SIC visant à comprendre tout phénomène info-communicationnel inhérent à l’usage d’un modèle ou d’une application d’IA Gen. Le comité scientifique sera attentif à ce que les propositions replacent chaque appareillage empirique dans sa logique épistémologique. Il veillera également à ce que les enjeux éthiques de méthodologies présentées soient envisagées et discutées. Un soin particulier pourra être pris également pour expliciter le travail émotionnel (Stassin, 2025) inhérent des chercheurs et chercheuses impliquées. Enfin, il pourra s'agir, toujours dans le cadre d'une approche réflexive, d'interroger la place de l'IA dans les méthodologies de recherches en SIC.

Pour soumettre une proposition

Fichier : word (.doc ou .docx)

Titre de la proposition : 140 caractères maximum, espaces comprises

Résumé de la proposition : 1 500 caractères maximum, espaces comprises (hors bibliographie).

Le résumé doit comprendre une introduction mettant en contexte la recherche (contexte de la recherche ou du projet de recherche (ex : commanditaire ? recherche doctorale ? etc.) problématisation et cadre épistémologique, description de la méthodologie et de sa mise en place, limites et obstacles rencontrés, résultats éventuels, discussion sur les enjeux méthodologiques). Veuillez inclure une bibliographie indicative à la fin du résumé.

Date limite de réception des propositions : 15 février 2026

Retour des évaluations : 15 mars 2026

Veuillez envoyer les propositions aux deux adresses suivantes simultanément : Olivier.galibert@ube.fr ; iivanov@uottawa.ca ; ykusi097@uottawa.ca

Publications

Le colloque fera l’objet d’une publication d’actes des résumés étendus et sera l’occasion d’un appel à contributions pour un livre collectif ou d’un appel à articles dans une revue en Sciences de l’information et de la communication qualifiante.

Inscriptions

Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès : 31 mars 2026

Inscription au 93e Congrès de l’Acfas

Bibliographie

Beaudouin, V. & Velkovska, J. (2023). Enquêter sur l’« éthique de l’IA ». Réseaux, 240, 9-27. Dossier " Ethique de l'IA : enquêtes de terrain » Dossier revue Communication, technologies, et développement. 2022. « De la régulation de l’intelligence artificielle dans le domaine éducatif ». Chevert-Castellani Christine, Sarah Labelle. Et Emilie Rémond.

Chartron, G. & Raulin, A. (2022). L’intelligence artificielle dans le secteur de l’information et de la documentation : défis, impacts et perspectives. I2D - Information, données & documents, 1, 8-12. https://doi.org/10.3917/i2d.221.0008

Echajari, L., Jeanningros, H. et Lewkowicz, M. (2024). Le codage de l’information médicale à l’épreuve de l’IA Performance et incertitude du codage en centre hospitalier. Réseaux, 248(6), 153-191. https://doi.org/10.3917/res.248.0153.

Gaglio, G. & Loute, A. (2023). L’émergence d’enjeux éthiques lors d’expérimentations de logiciels d’intelligence artificielle : Le cas de la radiologie. Réseaux, 240, 145-178. https://doi.org/10.3917/res.240.0145

Héron, F. (2024). L’intelligence artificielle générative, menace ou opportunité pour les documentalistes iconographes ? I2D - Information, données & documents, 242(2), 72-78. https://doi.org/10.3917/i2d.242.0072

Nuvoli, K. (2024). Le questionnement éthique des internautes face à l’intelligence artificielle. Le cas ChatGpt sur X Article inédit, mis en ligne le 23 novembre 2024. Les Enjeux de l'information et de la communication, 24/4(2), 75-87. https://doi.org/10.3917/enic.036.0075

Stassin, B. (2025). La place des affects dans la recherche en terrain sensible. Du « besoin informationnel » au « travail émotionnel ». Mémoire original d’HDR en Sciences de l’Information et de la Communication, laboratoire CREM, Université de Lorraine, soutenue le 15 décembre 2025, Metz, 208 p.

Zacklad, M. & Rouvroy, A. (2022). L’éthique située de l’IA et ses controverses. Revue française des sciences de l’information et de la communication, 25. https://journals.openedition.org/rfsic/13204