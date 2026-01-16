AccueilLe développement vu d’Afrique : Perceptions, gestion et défi du « vivre-mieux »

Le développement vu d’Afrique : Perceptions, gestion et défi du « vivre-mieux »

Development Seen from Africa: Perceptions, Management, and the Challenge of “Better Living”

O desenvolvimento visto de África: perceções, gestão e o desafio do «viver melhor»

El desarrollo visto desde África: Percepciones, gestión y el desafío del «Vivir Mejor»

التنمية من منظور أفريقي: التصورات، الإدارة وتحدي "العيش الأفضل"

Revue « Daftari za Ngūgī », Vol. 6, 1er semestre 2027

Ce numéro de la revue Daftari za Ngūgī (ex-Nouvelles Dynamiques Africaines) invite à une rupture épistémique avec les mesures occidentales du développement (IDH). Contre la vision d’une Afrique pathologisée par les classements internationaux, cet appel sollicite des enquêtes empiriques rigoureuses explorant le « développement par le bas » : économie informelle, solidarités villageoises et définitions endogènes du « vivre-mieux ».

Daftari za Ngūgī (Ex-Nouvelles Dynamiques Africaines) Vol. 6, 1er semestre 2027

Daftari za Ngūgī est l’héritière de la revue Nouvelles Dynamiques Africaines (NDA), fondée aux Comores en 2017 (Racaud, 2022). Fidèle à l’esprit de Ngūgī wa Thiong’o, elle œuvre pour la souveraineté intellectuelle de l’Afrique et la valorisation des savoirs situés. 

Soixante ans après les indépendances et malgré des milliards de dollars injectés dans l’aide au développement, la majorité des pays africains stagnent dans les bas-fonds des classements internationaux. L’Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD, thermomètre mondialisé mesurant le PIB par habitant, l’espérance de vie et la scolarisation formelle, continue de renvoyer l’image d’une Afrique pathologisée : miséreuse, inculte et malade. Pourtant, cette vision alarmiste dissimule une invisibilisation systémique des richesses sociales. Ces indicateurs, aveugles par conception, échouent à mesurer la solidarité communautaire, la résilience de l’informel ou la densité des capitaux culturels. Ainsi, des territoires qualifiés de « pauvres » par la métrique onusienne s’avèrent souvent riches d’un lien social que la modernité occidentale a érodé ailleurs.

Il est urgent de cesser de concevoir le développement comme le transfert unilatéral de modèles exogènes. De la théorie à la pratique, ce concept de « développement » s’est révélé être le successeur sémantique du « progrès » européen — cette « grande transformation » décrite par Polanyi (1983) qui a uniformisé l’Occident au prix de la destruction des solidarités villageoises par l’avènement du marché autorégulateur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman a mondialisé cette trajectoire historique spécifique. Popularisée par Walt W. Rostow, cette téléologie place la modernité occidentale comme l’étape ultime d’une évolution linéaire que les sociétés dites traditionnelles — entendez : pauvres — seraient sommées d’atteindre.   

Cette vision rostowienne, institutionnalisée par la Banque Mondiale (1993, 1994), définit le développement comme un chemin balisé, une orthodoxie que les États doivent suivre sous peine de marginalisation. Or, des décennies de pratique ont démontré que cette route est une impasse en Afrique. Au-delà de l’inadéquation radicale entre ces modèles eurocentrés et les sociologies locales (Badie, 1992), rendant le développement « introuvable » (Ela, 1998), il faut rappeler la généalogie violente de ce modèle. Le progrès occidental s’est bâti sur la féodalité, les enclosures, l’exploitation ouvrière et, surtout, sur la déportation esclavagiste et la prédation coloniale. Pour cerner le « sousdéveloppement » du continent africain, il convient donc de franchir la « ligne abyssale » (De Sousa Santos, 2016) qui sépare les réalités épistémologiques du Nord global de celles du Sud. Le modèle développementaliste, loin d’apporter le « Vivre-Mieux », perpétue une dépendance structurelle (Cardoso, 1971) et maintient l’échange inégal (Amin, 1973). 

Si le développement est une « afrodystopie », un mirage ou un discours colonisateur qui force les Africains à se percevoir comme « en retard » (Escobar, 1992), comment le repenser ? Paulin Hountondji (1994) nous invite à chercher l’endogénéité, tandis que Joseph Ki-Zerbo (1992) prévient qu’on ne se couche pas sur la « natte des autres ». AbdoulMaliq Simone (2004), quant à lui, déplace le regard des infrastructures physiques vers les « infrastructures de personnes » : là où le développement occidental échoue, des formes fluides, informelles et ingénieuses de collaboration sociale prennent le relais. Le développement doit être reconquis par le bas. Il doit cesser d’être une « réponse somatique » à la greffe traumatique de la modernité pour devenir l’expression du « Vivre-Mieux » ancré dans le vivre-ensemble africain. Il ne repose plus sur l’État (Ikonicoff, 1983), mais sur les « capabilités » (Sen, 2003) des communautés.  

Dans un contexte d’africanisation de l’aide humanitaire, le constat de Walter Rodney (1986) se complexifie : ce n’est plus seulement l’Europe qui sous-développe l’Afrique, mais aussi une « élite cannibale » (Táíwò, 2023) locale. Ces fonctionnaires du développement, urbains et déconnectés, produisent un savoir tourné vers les bailleurs de fonds, ignorant les réalités villageoises (Connell, 2024). 

Pour ce sixième numéro de Daftari za Ngūgī, nous exhortons les chercheurs à une rupture épistémique. Nous refusons les généralités théoriques pour exiger une science du détail. Nous attendons des contributions qui explorent le développement par le bas : les pratiques agraires, la pêche artisanale, l’économie informelle comme sociabilité, ou les frictions entre l’industrie du développement et les populations locales. Comment les « théories voyageuses » (Said, 2000) s’acclimatent-elles ? Comment le Sud répond-il à l’injustice épistémique ?   

La revue Daftari za Ngūgī privilégie les démonstrations fondées sur des enquêtes empiriques rigoureuses et circonscrites à des échelles fines (le marché, le quartier, le village, l’aire urbaine, etc.). Tout article soumis devra impérativement respecter la structure suivante :

  1. Introduction : Énonciation claire de la problématique et de la question de recherche.
  2. Cadre conceptuel : Une théorisation dense s’inscrivant dans la « désobéissance épistémique ». L’auteur doit justifier l’usage de concepts exogènes ou leur réappropriation locale, en rendant ce débat accessible aux non-spécialistes.
  3. Méthodologie : Une présentation transparente du terrain. L’auteur doit préciser sa position (insider ou outsider) et détailler les conditions de production des données.
  4. Résultats et Discussion : Analyse des données empiriques.
  5. Conclusion : Retour sur les objectifs initiaux et réponse à la problématique.

Daftari za Ngūgī est une revue savante panafricaine accessible.

  • Les articles sont principalement en français. Chaque numéro inclut deux articles en anglais et un à deux articles en langues africaines. Pour ces dernières, les auteurs sont invités à suggérer un évaluateur compétent.
  • Iconographie : La présence de cartes, croquis, graphiques ou photographies est vivement encouragée pour ancrer le propos.
  • Calibrage : Entre 39 000 et 45 000 signes (espaces, notes et bibliographie compris).
  • Présentation : Les titres ne sont pas numérotés.

Normes bibliographiques : Les références doivent figurer en fin d’article. Toute référence citée doit être exploitée dans le texte.

Livres : SIMONE, AbdoulMaliq : 2004. For the city yet to come. Changing African Life in Four Cities, Durham/London : Duke University Press.

Articles : TINE, Benoît : 2021. « Ethnographie de la prise en charge traditionnelle de la maladie mentale », Nouvelles Dynamiques Africaines, n°3, pp. 70-83.

Les manuscrits (format Word uniquement, anonymisés) doivent être envoyés à : daftari.journal@gmail.com. 

Joindre deux fichiers distincts :

1.     Le manuscrit anonymisé.

2.     Une page de garde avec les coordonnées des auteurs et une brève notice biographique.

  • Date limite de réception des articles : 15 juillet 2026.

  • Notification aux auteurs : Dernière semaine d’octobre 2026.
  • Publication : 1er trimestre 2027.

Le dossier est coordonné par :

  • Adjimaël HALIDI, PhD, Sociologue et Expert en analyse et évaluation des politiques publiques, Chercheur associé à la Chaire sur la protection des personnes migrantes et le droit international (Université d’Ottawa) et Directeur de la revue Daftari za Ngūgī.

La revue applique une procédure d'évaluation par les pairs en double aveugle (Double-blind peer review). Chaque proposition d'article est anonymisée et soumise à deux experts extérieurs au comité de rédaction.

AMIN, Samir : 1973. Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Paris : Minuit.

BADIE, Bertrand : 1992. L’État importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique. Paris : Fayard.

BANQUE MONDIALE : 1993. Obtenir des résultats. Washington, D.C. : World Bank Group.

BANQUE MONDIALE : 1994. L’ajustement en Afrique. Washington, D.C. : World Bank Group.

CARDOSO, Fernando Henrique : 1971. Politique et développement dans les sociétés dépendantes. Paris : Anthropos.

CHATTERJEE, Partha : 1999. « Le commerce de l’État et de la communauté en “Orient” », Critique internationale, Vol. 2, pp. 75-90.

CONNELL, Raewyn : 2024. Décoloniser le savoir. Sciences sociales et théorie du sud. Paris : Payot.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura : 2016. Épistémologie du sud. Paris : Desclée de Brouwer.

ELA, Jean-Marc : 1998. Innovations sociales et renaissance de l’Afrique noire. Paris : L’Harmattan.

ESCOBAR, Arturo : 1992. “Imagining a post-development era? Critical thought, development and social movements”, Social Text, no 31/32, p. 20-56.

HALIDI, Adjimaël : 2020. « Situation de crise et résilience sociale aux Comores », Les Cahiers d’Outre-Mer, n°282, pp. 437-464.

HOUNTONDJI, Paulin J. : 1994. Les savoirs endogènes. Dakar : CODESRIA.

IKONICOFF, Moïses : 1983. « Théorie et stratégie du développement : le rôle de l’État », TiersMonde, t. 24, n°93, pp. 9-33.

KI-ZERBO, Joseph : 1992. La natte des autres. Dakar : CODESRIA.

POLANYI, Karl : 1983. La grande transformation. Paris : Gallimard.

RACAUD, Sylvain : 2022. « Nouvelles Dynamiques Africaines. Éditions du Palétuvier, Québec», Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, vol. 75, no 285, p. 309-312.

RODNEY, Walter : 1986. Et l’Europe sous-développa l’Afrique. Paris : Éditions Caribéennes.

SAID, Edward W. : 2000. Culture et impérialisme. Paris : Fayard/Le Monde diplomatique.

SEN, Amartya : 2003. Un nouveau modèle économique. Paris : Odile Jacob.

SIMONE, AbdoulMaliq : 2004. For the city yet to come. Changing African Life in Four Cities. Durham/London : Duke University Press.

TÁÍWÒ, Olúfémi O. : 2023. L’élite cannibale. Montréal : Lux.

UNDP: 2025. Human development insights. [En ligne]


  • mercredi 15 juillet 2026

  • développement endogène, post-développement, vivre-mieux, désobéissance épistémique, Afrique, économie informelle, résilience sociale, savoir situé, développement par le bas, justice cognitive

  • Adjimaël Halidi
    courriel : ahalidi [at] uottawa [dot] ca

CC0-1.0 Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.

« Le développement vu d’Afrique : Perceptions, gestion et défi du « vivre-mieux » », Appel à contribution, Calenda, Publié le vendredi 16 janvier 2026, https://doi.org/10.58079/15ilr

