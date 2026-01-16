Call for papersAfrica
Leadership féminin en Afrique
Innovations, résistances et transformations dans un monde en mutation
Published on Friday, January 16, 2026
Abstract
Dans un contexte africain en profonde transformation, le leadership féminin s’impose comme un levier stratégique de gouvernance, d’innovation et de développement. Malgré des obstacles structurels persistants, les femmes africaines développent des formes de leadership inclusives, collaboratives et éthiques, offrant des alternatives crédibles aux modèles institutionnels traditionnels. Ce colloque interroge la manière dont ces trajectoires, locales et transnationales, redéfinissent les dynamiques du pouvoir et contribuent à construire des modèles de gouvernance plus justes, durables et porteurs de sens.
Announcement
Argumentaire
Les mutations profondes que connaît l’Afrique : transformations numériques, recompositions politiques, crises économiques et climatiques, interrogent la capacité des modèles traditionnels de gouvernance à répondre efficacement aux enjeux actuels (OCDE, 2023 ; Fullan, 2014).
Dans ce contexte mouvant, le leadership féminin apparaît comme un champ d’analyse stratégique, révélateur des dynamiques contemporaines du pouvoir en Afrique. La littérature scientifique montre que le leadership inclusif, et plus particulièrement féminin, constitue un levier essentiel pour renforcer l’innovation, l’équité et la résilience des organisations (Brière & Tremblay, 2021 ; Kabeer, 2021). En fait, les femmes jouent un rôle déterminant dans les dynamiques de développement et de gouvernance (Tripp, 2015 ; Tamale, 2020 ; ONU Femmes, 2023).
Cependant, malgré des avancées significatives, ces femmes africaines demeurent confrontées à des barrières structurelles et culturelles entravant leur accès aux espaces décisionnels : normes sociales restrictives, plafond de verre, ressources limitées ou reconnaissance institutionnelle insuffisante (ONU Femmes, 2023 ; AFDB, 2023). Les disparités relevées par l’IPU (2025) ou les recherches régionales (Ndiaye, 2023 ; Mbaye & Traoré, 2024) illustrent ce décalage persistant entre engagement réel des femmes et institutionnalisation de leur pouvoir. La recherche montre également que le leadership féminin se caractérise par des approches spécifiques : modèles collaboratifs, gouvernance horizontale, gestion éthique, innovation sociale et capacité renforcée à mobiliser les communautés locales (Eagly & Carli, 2018 ; Amadiume, 1987).
Ces formes de leadership offrent des alternatives crédibles aux modèles traditionnels, souvent hiérarchiques et masculins, et tendent à favoriser la durabilité, la justice sociale et l’inclusion. Ainsi, la problématique centrale du colloque est reformulée comme suit : comment les formes émergentes de leadership féminin en Afrique – issues de trajectoires locales, diasporiques et transnationales – transforment-elles les modèles de gouvernance, d’innovation et de développement du continent, et en quoi constituent-elles des alternatives viables aux paradigmes institutionnels traditionnels ?
L’objectif de ce colloque, est d’examiner comment ces leaders féminines naviguent entre contraintes structurelles et opportunités nouvelles, et comment elles contribuent à redéfinir la place des femmes dans un monde africain en pleine transition. À la croisée de la sociologie, des études de genre, de la science politique, du management et du développement, ce colloque vise également à offrir un espace de réflexion critique et interdisciplinaire sur les formes évolutives du leadership féminin en Afrique. Il a pour ambition de mettre en lumière les trajectoires, les résistances et les innovations portées par les femmes sur le continent et dans la diaspora, tout en favorisant les échanges entre chercheur·e·s, acteur·i·ces de terrain et jeunes générations autour de modèles de gouvernance plus justes, ouverts et porteurs de sens.
Axes du colloque (non limitatifs)
- Leadership féminin et éducation : levier d’émancipation et d’innovation.
- Femmes de pouvoir dans l’imaginaire collectif : littérature, cinéma, arts et médias.
- Leadership et nouvelles pratiques managériales : valeurs féminines et hybridation des modèles.
- Femmes et pouvoir politique : représentativité, participation et gouvernance locale.
- Leadership féminin et transition numérique/technologique.
- Femmes et transmission : mentorat, héritages et générations futures.
- Leadership et économie informelle : entre contraintes et opportunités.
Dates à retenir
- 6 janvier 2026 : Ouverture de l’inscription en ligne https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#politique-d’inscription
-
12 février 2026 : Date limite d’envoi des propositions de communication
- 24 février 2026 : Annonce des résultats de sélection par le Comité Scientifique
- 25 février 2026 : Date limite pour créer un compte utilisateur sur acfas.ca
- 17 mars 2026 : Diffusion en ligne du programme final
- 31 mars 2026 : Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au Congrès
- 11 et 12 mai 2026 : Tenue du colloque 470 à l’UQTR dans le cadre du 93e Congrès de l’Acfas
Modalités de soumission
Les propositions de communication doivent respecter les critères suivants :
- Être en lien avec le sujet abordé par le colloque,
- Apporter une valeur ajoutée au congrès,
- Être écrites en français, la langue officielle du Congrès de l’ACFAS, soumises avant le 12 février 2026, à l’adresse courriel suivante : colloque470@gmail.com
Format attendu des propositions de communication
- Titre de la communication : maximum de 180 caractères, espaces compris, Coordonnées complètes du-de la premier-ère auteur-e et du ou des co-auteur(s)-e(s) : Nom, prénom, statut, institution de rattachement et adresse électronique.
- Résumé : maximum de 1500 caractères, espaces compris (environ 200 mots) et être au format Word, Comprendre obligatoirement : une problématique, des objectifs, une méthodologie et des résultats (préliminaires ou finaux). - Annonce des résultats de sélection au plus tard le 24 février 2026.
Comité scientifique
- Baha Hassan, Professeur-chercheur, Université Hassan 1er, Maroc
- Bassim Mohamed, Professeur-chercheur, Université Hassan II, Maroc
- Drouiche Laila, Professeure-chercheure, Université Abdelmalek Essaadi, Maroc
- Eddahbi Bouchra, Professeure-chercheure, Université Hassan II, Maroc
- El Faouki Hasnaa, Professeure-chercheure, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc
- Ennabili Imane, Professeure-chercheure, Institut National de l’Action Sociale, Tanger
- Ftouh El Mostafa, Professeur-chercheur, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc
- Gassim Zouhair, Professeur-chercheur, Université Moulay Ismail, Maroc
- Hanini Noreddine, Professeur-chercheur, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc
- Khadali Zineb, Professeure-chercheure, Université Hassan II, Maroc
- Khiyar Taoufik, Professeur-chercheur, Université Hassan II, Maroc
- Marfouq Assia, Professeure-chercheure, Université Hassan 1er, Maroc
- Sabour El Alaoui Hind, Professeure-chercheure, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc
- Sajid Wafaa, Professeure-vacataire, Université Hassan II, Maroc
- Talbioui Soumaya, Professeure-vacataire, Université Hassan II, Maroc
- Tamim Adil, Professeur-chercheur, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc
- Ziti Wafaa, Professeure-chercheure, Université Hassan II, Maroc
- Zouhair Rim, Professeure-chercheure, Université Hassan 1er, Maroc
Subjects
- Africa (Main category)
- Zones and regions > Africa > North Africa
- Society > Economics > Economic development
- Mind and language > Language > Literature
- Zones and regions > Africa > Sub-Saharan Africa
- Society > Sociology > Gender studies
- Society > Political studies > Political and social movements
- Society > History > Women's history
Places
- 3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières, Canada (G8Z 4M3)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Thursday, February 12, 2026
Attached files
Keywords
- Leadership féminin, Afrique, transformation, innovation, résistance
Contact(s)
- Rim ZOUHAIR
courriel : rim [dot] zouhair2012 [at] gmail [dot] com
Reference Urls
Information source
- Rim ZOUHAIR
courriel : rim [dot] zouhair2012 [at] gmail [dot] com
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Leadership féminin en Afrique », Call for papers, Calenda, Published on Friday, January 16, 2026, https://doi.org/10.58079/15ieq