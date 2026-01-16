Leadership féminin en Afrique

Announcement

Argumentaire

Les mutations profondes que connaît l’Afrique : transformations numériques, recompositions politiques, crises économiques et climatiques, interrogent la capacité des modèles traditionnels de gouvernance à répondre efficacement aux enjeux actuels (OCDE, 2023 ; Fullan, 2014).

Dans ce contexte mouvant, le leadership féminin apparaît comme un champ d’analyse stratégique, révélateur des dynamiques contemporaines du pouvoir en Afrique. La littérature scientifique montre que le leadership inclusif, et plus particulièrement féminin, constitue un levier essentiel pour renforcer l’innovation, l’équité et la résilience des organisations (Brière & Tremblay, 2021 ; Kabeer, 2021). En fait, les femmes jouent un rôle déterminant dans les dynamiques de développement et de gouvernance (Tripp, 2015 ; Tamale, 2020 ; ONU Femmes, 2023).

Cependant, malgré des avancées significatives, ces femmes africaines demeurent confrontées à des barrières structurelles et culturelles entravant leur accès aux espaces décisionnels : normes sociales restrictives, plafond de verre, ressources limitées ou reconnaissance institutionnelle insuffisante (ONU Femmes, 2023 ; AFDB, 2023). Les disparités relevées par l’IPU (2025) ou les recherches régionales (Ndiaye, 2023 ; Mbaye & Traoré, 2024) illustrent ce décalage persistant entre engagement réel des femmes et institutionnalisation de leur pouvoir. La recherche montre également que le leadership féminin se caractérise par des approches spécifiques : modèles collaboratifs, gouvernance horizontale, gestion éthique, innovation sociale et capacité renforcée à mobiliser les communautés locales (Eagly & Carli, 2018 ; Amadiume, 1987).

Ces formes de leadership offrent des alternatives crédibles aux modèles traditionnels, souvent hiérarchiques et masculins, et tendent à favoriser la durabilité, la justice sociale et l’inclusion. Ainsi, la problématique centrale du colloque est reformulée comme suit : comment les formes émergentes de leadership féminin en Afrique – issues de trajectoires locales, diasporiques et transnationales – transforment-elles les modèles de gouvernance, d’innovation et de développement du continent, et en quoi constituent-elles des alternatives viables aux paradigmes institutionnels traditionnels ?

L’objectif de ce colloque, est d’examiner comment ces leaders féminines naviguent entre contraintes structurelles et opportunités nouvelles, et comment elles contribuent à redéfinir la place des femmes dans un monde africain en pleine transition. À la croisée de la sociologie, des études de genre, de la science politique, du management et du développement, ce colloque vise également à offrir un espace de réflexion critique et interdisciplinaire sur les formes évolutives du leadership féminin en Afrique. Il a pour ambition de mettre en lumière les trajectoires, les résistances et les innovations portées par les femmes sur le continent et dans la diaspora, tout en favorisant les échanges entre chercheur·e·s, acteur·i·ces de terrain et jeunes générations autour de modèles de gouvernance plus justes, ouverts et porteurs de sens.

Axes du colloque (non limitatifs)

Leadership féminin et éducation : levier d’émancipation et d’innovation.

Femmes de pouvoir dans l’imaginaire collectif : littérature, cinéma, arts et médias.

Leadership et nouvelles pratiques managériales : valeurs féminines et hybridation des modèles.

Femmes et pouvoir politique : représentativité, participation et gouvernance locale.

Leadership féminin et transition numérique/technologique.

Femmes et transmission : mentorat, héritages et générations futures.

Leadership et économie informelle : entre contraintes et opportunités.

Dates à retenir

6 janvier 2026 : Ouverture de l’inscription en ligne https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#politique-d’inscription

12 février 2026 : Date limite d’envoi des propositions de communication

24 février 2026 : Annonce des résultats de sélection par le Comité Scientifique

25 février 2026 : Date limite pour créer un compte utilisateur sur acfas.ca

17 mars 2026 : Diffusion en ligne du programme final

31 mars 2026 : Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au Congrès

11 et 12 mai 2026 : Tenue du colloque 470 à l’UQTR dans le cadre du 93e Congrès de l’Acfas

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent respecter les critères suivants :

Être en lien avec le sujet abordé par le colloque,

Apporter une valeur ajoutée au congrès,

Être écrites en français, la langue officielle du Congrès de l’ACFAS, soumises avant le 12 février 2026, à l’adresse courriel suivante : colloque470@gmail.com

Format attendu des propositions de communication

Titre de la communication : maximum de 180 caractères, espaces compris, Coordonnées complètes du-de la premier-ère auteur-e et du ou des co-auteur(s)-e(s) : Nom, prénom, statut, institution de rattachement et adresse électronique.

Résumé : maximum de 1500 caractères, espaces compris (environ 200 mots) et être au format Word, Comprendre obligatoirement : une problématique, des objectifs, une méthodologie et des résultats (préliminaires ou finaux). - Annonce des résultats de sélection au plus tard le 24 février 2026.

Comité scientifique