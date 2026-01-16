Agir et pouvoir(s)

Annonce

S’inscrivant dans la lignée de deux journées d’études préparatoires (Arras, 22 mai 2025 ; Amiens, 19 novembre 2025) consacrées à la définition du « service », ce webinaire ambitionne de promouvoir les recherches sur l’histoire sociale du politique en encourageant une approche fondée sur les individus, leurs ressources, leurs entourages, leurs pratiques, les normes auxquels ils doivent se conformer, soit tout ce qui leur permet d’agir au service du pouvoir royal. Pour reprendre les mots de C. Thomas, il s’agit de contribuer à redonner un « visage humain » aux serviteurs de l’État, tout en poursuivant la réévaluation de cette notion fondamentale de service et de serviteur.

Pour nourrir cette réflexion sur les actions individuelles, la notion d’agency s’avère particulièrement fertile. Définie notamment par Pierre Bourdieu en France ou par Anthony Giddens aux États-Unis, chacun défendant des positions divergentes sur l’essence même de la notion, l’agency sera ici comprise dans son acception la plus consensuelle renvoyant à une capacité d’action née dans un contexte contraignant et selon des paramètres qui influent sur les choix de l’individu, agent/serviteur de l’État. Deux grandes orientations seront suivies.

Premièrement, il s’agit de déceler la marge de manœuvre dont disposent les acteurs dans l’exercice de leurs fonctions et comment ils en font usage dans le cadre, parfois contraignant parfois souple, qui leur est dévolu. Dans quelle mesure les serviteurs de l’État peuvent-ils faire preuve d’initiative ? Cette initiative est-elle possible, souhaitable, voulue/exigée par le pouvoir ? Comment se manifeste-t-elle ? Quelles sources permettent de l’éclairer ? Dans quelle mesure l’existence de marges de manœuvres invite-t-elle à nuancer, à partir du cas français, le récit wébérien relatif à la naissance d’une administration assujettie à des cadres strictes confinant les hommes à de simples rouages ?

Deuxièmement, réfléchir en termes d’agency impose d’étudier également les actions domestiques, personnelles, conjugales et familiales, menées pour construire la carrière du serviteur. Il s’agit là de déterminer les facteurs et dynamiques favorables à la construction de la carrière (masculine), les actions entreprises par l’agent lui-même, mais également par son entourage, notamment féminin, quitte à prendre de la distance avec la fidélité qu’exige le service de l’État. En ce sens, la notion de « politique informelle » peut être mobilisée : dans quelle mesure les alliances nouées, la délégation de la gestion domestique ou encore l’inscription dans des réseaux de fidélité entretenus par une sociabilité peuvent-elles promouvoir une carrière ? Quelles figures de l’entourage deviennent elles-mêmes des actrices agissant au service de la carrière (masculine) dans la perspective d’une affirmation sociale individuelle et collective ? Quelles conséquences l’établissement d’une carrière laisse-t-elle entrevoir sur le fonctionnement conjugal et familial des agents de la monarchie ?

Ces réflexions visent à produire un portrait complet des serviteurs de l’État en insistant sur leur pluralité tout comme sur la pluralité des modalités de service. Il s’agit à la fois d’examiner les pratiques politiques, militaires ou administratives des serviteurs dans l’exercice de leurs fonctions, et de comprendre les incidences réciproques du service de l’État sur la construction de l’identité personnelle, conjugale et familiale (lignagère) du serviteur. Dans ces deux perspectives croisées, les actions concrètes des individus représenteront le laboratoire d’étude privilégié, y compris afin d’éclairer la façon dont les serviteurs ont mis en scène leur rapport au pouvoir pour mieux insister sur leur potentielle ascension sociale

Ce webinaire a pour ambition de faire émerger un groupe de recherches consacré à l’action concrète des serviteurs de l’État et de leurs entourages, qu’il s’agisse de pratiques politiques ou administratives autant que de stratégies individuelles et collectives (mobilisation des réseaux familiaux ou de fidélités). Cette perspective prolonge les travaux entamés lors de deux journées d’études. La première, tenue à Arras le 22 mai 2025, a amorcé l’exploration de la notion de marge de manœuvre en questionnant les mots employés par les historiens pour décrire l’expérience du service telle que vécue, revendiquée ou réglementée à l’époque moderne. La seconde journée, organisée à Amiens le 19 novembre 2025, a prolongé cette première approche en mettant en évidence, par un retour aux sources, les mots employés par les acteurs pour décrire ou exprimer leur service et en les confrontant aux définitions historiques préalablement explorées. Ainsi, le premier cycle de ce webinaire poursuivra les réflexions autour de ces premières thématiques, dans une dimension plus programmatique afin de structurer une réflexion collective, appelée à se prolonger par des ateliers de recherche et des cycles de séances sur des thématiques précises.

Dans un premier temps, six séances seront organisées en ligne autour de deux thèmes principaux.

Figures de serviteurs en France : les relais du pouvoir

L’une des premières thématiques est d’envisager les fonctions et leur exercice concret par les serviteurs de l’État. Il s’agit alors d’observer le travail des serviteurs en action en prêtant attention au cadre institutionnel et socio-politique dans lequel ils s’insèrent ainsi qu’à leurs appuis et à leurs relais. Cette approche permettrait d’interroger les questions de professionnalisation de l’action politique en distinguant les différents champs dans lesquels se déploient le travail de ces serviteurs. Au sein des institutions monarchiques, tout d’abord, il serait intéressant d’étudier l’ordinaire du service pour un officier du roi et la marge de manœuvre dont il peut disposer pour agir quitte à réinventer sa fonction. Dans les provinces, il serait pertinent d’examiner l’action du serviteur, à la fois exécutant les ordres du roi, en s’appuyant sur ses relais et ses réseaux, et interprétant ces ordres. Enfin, l’étude des serviteurs du lointain permettrait d’interroger plus finement le cas de la marge de manœuvre et de se demander comment ces agents, auxquels les instructions parviennent plus lentement et qui sont confrontés à des réalités différentes dans le cas des colonies, pensent le service, entre fidélité à l’esprit des ordres donnés et adaptation constante.

Les entourages

Il convient en parallèle de s’intéresser aux entourages des serviteurs comme soutiens des carrières ou acteurs à part entière du service politique. En distinguant plusieurs catégories de proches – entourages lignagers, professionnels, clientélaires ou affinitaires – il s’agit de mettre en valeur le rôle d’agents infra-institutionnels qui appuient et soutiennent le travail des serviteurs de l’État mais qui ce faisant exercent parfois également une agentivité politique propre. Le rôle des entourages est multiple, correspondant en ce sens à la variété des profils de ceux qui constituent ces entourages. Cet axe de recherche permettra alors d’envisager la façon dont les serviteurs peuvent user de leurs patrimoines personnels (éducation, survivance, héritage matériel), la manière dont ils délèguent certaines tâches pour mieux endosser leurs responsabilités administratives (politique informelle, gestion des biens), enfin leur capacité à bénéficier de leur ancrage dans des réseaux destinés à relayer leur travail et à légitimer leur action politique.

Il importe aussi de prendre en compte la complexité à étudier ces entourages car, à la différence des serviteurs de l’État, ceux-là sont parfois maintenus à la marge des discours officiels et leur trace rendue invisible dans les sources de l’administration.

Programme

Webinaire le lundi de 12 h 30 à 14 h

https://univ-artois-fr.zoom.us/ j/99119682283? pwd=K3lX8gbe98HGD3CHYYZP5ym60ke3H8.1

9 février - Antoine Rivault (Université de Bretagne occidentale) : « La monarchie en ses provinces : les gouverneurs et leurs réseaux (royaume de France, vers 1500-vers 1650) »

16 mars - Aurélien Peter (Université Panthéon-Sorbonne) : « Expertise et conseil : la maîtrise de l’information aux greffes du parlement de Paris (XVIe-XVIIIe siècle) »

13 avril - Tomaso Pascucci (Université Marie et Louis Pasteur) : « De dames de compagnie à agents de Charles IX. Les soeurs Fulvia et Livia Pico et la protection française de Mirandola (1572-1573) »

27 avril - Sylvain Lloret (Sorbonne Université) : « Façonner une institution aux contours obscurs : initiative, contraintes et capacité d’action des agents généraux de France à Madrid (1702-1793) »

4 mai - Elodie Conti (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Quand le serviteur est une femme : comment définir le service diplomatique au féminin ? (Europe, XVIIe siècle) »

8 juin - Camille Hamon (Sorbonne Université) : « Servir le pouvoir en famille : collaboration et solidarité entre frères et sœurs pendant les guerres de Religion »

