Catastrophes en contexte colonial au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

Annonce

Présentation

Souhaitant aller au-delà d’une historiographie très largement dominée par les violences en temps de guerre, sans les éluder, ce colloque dirigé par Jacques Frémeaux et Soraya Laribi envisage d’aborder disparitions et morts par le prisme de la catastrophe (naturelle, sanitaire, technologique…) en contexte colonial au Maghreb.

Objet historique à la croisée des études sur la mort et de l’histoire environnementale, la catastrophe avait déjà suscité des réactions de nombreuses personnalités publiques et donné lieu à la réalisation d’œuvres littéraires ou picturales — comme La Famine de l’orientaliste Gustave Guillaumet.

Accidents individuels ou collectifs (inondation, naufrage, crash d’avion…) ont bouleversé des vies ­— par exemple celle du peintre kabyle M’hamed Issiakhem amputé de l’avant-bras gauche des suites de l’explosion d’une grenade dérobée dans un camp militaire américain.

L’efficacité du personnel, la viabilité des infrastructures locales mais aussi la réactivité des autorités coloniales ou encore des organisations de secours pour obvier aux diverses calamités (sécheresse, invasion de criquets…) seront interrogés.

Méconnus ou mal connus, les essais (spatiaux et nucléaires) et expériences (bactériologiques et chimiques) qui se sont déroulés dans le Sahara algérien seront également examinés et ce, jusqu’à leur mémoire plus vive : revendications de l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN), limites de la loi Morin « relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » (5 janvier 2010) et question des déchets laissés par la France ­­— du « rapport Stora » (20 janvier 2021) à la loi votée en Algérie exigeant la décontamination des sites (13 février 2025) promulguée 65 ans après « Gerboise bleue ».

Aussi, ce colloque, sans prétendre à l’exhaustivité, réunira plusieurs historiens autour de quatre sessions :

Disparaître, mourir en catastrophe environnementale

Obvier aux catastrophes sanitaires ?

Accidents individuels ou collectifs : études de cas

Catastrophes bactériologiques, chimiques et nucléaires dans le Sahara algérien

Programme

Première journée : Lundi 9 février 2026

8h30 : Accueil des intervenants et du public

Allocution d’ouverture

9h00 : L’impact économique et technologique des catastrophes en contexte colonial au Maghreb, Dominique BARJOT (Professeur émérite, Sorbonne Université)

Introduction générale

9h30 : À la croisée des études sur la mort et de l’histoire environnementale : typologie des catastrophes involontaires ou infligées dans le Maghreb colonial, Jacques FRÉMEAUX (Professeur émérite, Sorbonne Université) & Soraya LARIBI (Docteure en histoire, Sorbonne Université)

Première session : Disparaître, mourir en catastrophe environnementale

10h00 : Les tribulations du mérinos dans le Maghreb colonial : une histoire de l’impérialisme agraire, du progrès écologique et des calamités socio-environnementales (XIXe-XXe siècles), Raphaël DEVRED (Docteur en histoire, Université Paris-Saclay)

(Docteur en histoire, Université Paris-Saclay) 10h30 : Une catastrophe, une plaie pour l’Afrique du nord : les invasions de criquets dans l’Algérie et la Tunisie coloniale, Laurent REFUVEILLE (Docteur en histoire, chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire)

(Docteur en histoire, chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire) 11h00 : Catastrophe naturelle dans l’empire chérifien, une coopération franco-marocaine, Ronan BINET (Chercheur associé à la Fondation pour la Mémoire de la Guerre d’Algérie, des Combats du Maroc et de Tunisie)

Discussion : 11h30-12h00

Pause déjeuner : 12h00-14h00

Deuxième session : Obvier aux catastrophes sanitaires ?

14h00 : Anticiper et gérer la sécheresse dans la Tunisie coloniale, 1881-1956, Nessim ZNAIEN (Professeur junior en histoire du Maghreb colonial et postcolonial, Université de Marbürg)

(Professeur junior en histoire du Maghreb colonial et postcolonial, Université de Marbürg) 14h30 : Regards français sur les famines en Algérie au XIXe siècle , Alain RUSCIO (Docteur d’État en histoire, chercheur indépendant)

(Docteur d’État en histoire, chercheur indépendant) 15h00 : Ports algériens et quarantaines. Contextes, enjeux, pratiques (1850-1940), Benoît POUGET (Maître de conférences, Sciences-Po Aix - Mesopolhis)

(Maître de conférences, Sciences-Po Aix - Mesopolhis) 15h30 : La fin de la guerre d’Algérie dans une région relativement apaisée : l’hôpital militaire de Tizi-Ouzou en 1962 d’après la correspondance de l’étudiant en pharmacie Albert Faucher, Guy PERVILLÉ (Professeur émérite, Université de Toulouse-Le Mirail)

Discussion : 15h30-16h00

Seconde journée : Mardi 10 février 2026

9h30 : Accueil des intervenants et du public

Troisième session : Accidents individuels ou collectifs : études de cas

10h00 : Les expéditions aériennes malheureuses du lieutenant-colonel Le Bœuf et du général Laperrine : deux exemples des dangers représentés par la conquête aérienne des étendues désertiques du Sahara, Jean-Baptiste MANCHON (Docteur en histoire, Sorbonne Université)

(Docteur en histoire, Sorbonne Université) 10h30 : Accidents ou disparitions forcées ? Les accidents militaires dans le dossier des disparus de la guerre d’Algérie, Cian COONEY (Associate Lecturer, University of Saint Andrews)

(Associate Lecturer, University of Saint Andrews) 11h00 : Nuisances, incidents et accidents sur les champs de tir du Centre Interarmées d’Essais d’Engins Spéciaux entre 1948 et 1967, Philippe VARNOTEAUX (Docteur en histoire, Université de Reims. Membre de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace et vice-président de l’association d’Histoires d’espace)

Discussion : 11h30-12h00

Pause déjeuner : 12h00-14h00

Quatrième session : Catastrophes bactériologiques, chimiques et nucléaires dans le Sahara algérien

14h00 : Le long processus militaro-scientifique et industriel de 1929 à 1982 dans le Sahara algérien, Larbi BENCHIHA (Réalisateur et scénariste)

(Réalisateur et scénariste) 14h30 : La sécurisation des essais nucléaires français dans le Sahara : un bilan contrasté ?, Frédéric MÉDARD (Docteur en histoire – HDR)

Éclairage d’une association : l’AVEN

15h00 : Le combat de l’AVEN pour faire reconnaître la dangerosité des effets des essais nucléaires sur les vétérans, Françoise GRELLIER (Présidente de l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires)

Discussion : 15h30-16h00

Conclusion générale

16h00 : Catastrophes en procès ? : entre mémoire et judiciarisation, Jacques FRÉMEAUX (Professeur émérite, Sorbonne Université) & Soraya LARIBI (Docteure en histoire, Sorbonne Université)

Modalités pratiques

Lien pour l'inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj_rqS9Bl96uLejUUNWlPPF-rw84ILv6em9FGSogPF0Crafg/viewform