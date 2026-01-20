Au service de l'État (1892-1991)

Annonce

Argumentaire

Si la profession d’architecte est libérale, de nombreux architectes – qu’ils soient ou non fonctionnaires – exercent tout ou partie de leur activité au service de l’État, des collectivités territoriales ou d’établissements publics[1]. C’est notamment le cas des architectes en charge du patrimoine, entendu non seulement comme héritage du passé, mais aussi comme l’ensemble des bâtiments appartenant à des collectivités publiques.

Dans le courant du XIXe siècle a d’abord été créé le corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux, puis celui des monuments historiques, tandis que se mettaient en place d’importants services municipaux d’architecture à Paris et en province. L’histoire de leur création et de leur développement au cours d’un long XIXe siècle a fait l’objet de plusieurs études, mais elle est restée peu explorée pour le siècle suivant au milieu duquel est également institué le corps des architectes des bâtiments de France, lui aussi peu connu. Aussi organisons-nous deux journées d’étude consacrées, pour la première, aux architectes au service de l’État, et pour la seconde, aux architectes au service des communes, étudiés sous trois approches : institutionnelle, prosopographique et biographique.

Le présent appel à communication porte uniquement sur les architectes au service de l’État – architectes des bâtiments civils et palais nationaux, des monuments historiques, et des bâtiments de France –, de la création du corps des architectes des monuments historiques en 1892 à la mise en extinction de celui des architectes des bâtiments civils et palais nationaux en 1991. Un appel à communication distinct concernera les architectes au service des communes au XXesiècle.

1. Architectes libéraux ou architectes fonctionnaires ? Recrutement, statut et missions

Les architectes des monuments historiques – en charge des édifices protégés en raison de leur intérêt d’art et d’histoire – trouvent leur origine dans la création en 1830 d’un poste d’inspecteur général, suivie en 1837 de celle de la commission des monuments historiques à laquelle est rapidement attaché un petit groupe d’architectes restaurateurs autour de la figure d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Il faut cependant attendre 1892 pour que le corps des architectes des monuments historiques soit institué, et 1897 pour que la régionalisation du service d’architecture des monuments historiques crée la distinction entre architectes en chef, résidant généralement à Paris, et architectes ordinaires, installés dans les départements. La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 entraînant la disparition du service des édifices diocésains et la mise en extinction de ses architectes[2], le service d’architecture des monuments historiques fait l’objet d’une réorganisation en 1907 et le nombre de ses architectes en chef est alors limité à 40[3].

Ballotés entre plusieurs ministères au cours du XIXe siècle, les architectes des bâtiments civils et palais nationaux – en charge des édifices appartenant à l’État – passent durablement à l’administration des Beaux-Arts en 1895 où ils sont regroupés en 1907 avec les architectes des monuments historiques au sein d’une division des services d’architecture confiée à Paul Léon (1874-1962). Le service d’architecture des bâtiments civils et palais nationaux fait également l’objet d’une réorganisation, en 1908, date à laquelle ses agences de travaux sont supprimées[4].

Cette histoire administrative complexe pose la question du statut des architectes des bâtiments civils et palais nationaux, et de celui des architectes des monuments historiques, ainsi que de leur évolution au cours du XXe siècle : architectes d’exercice libéral rémunérés par honoraires proportionnels et dotés d’un monopole sur certains travaux de l’État, ils ne se considèrent pas comme fonctionnaires et semblent longtemps répugner au fonctionnariat. Qu’en est-il sur le plan juridique ? Que visent les différentes réformes et tentatives de réforme entreprises par l’administration centrale, comme la création du corps des architectes des bâtiments de France en 1946[5] et l’établissement du statut des architectes en chef des monuments historiques en 1980 ? Comment s’articulent et se développent les attributions et les missions de ces différents corps d’architectes au service de l’État ? Comment s’organisent et se composent leurs agences publiques ou privées ?

La formation spéciale et le recrutement des architectes en chef des monuments historiques a fait l’objet de plusieurs publications[6]. En revanche, les voies d’accès au service des bâtiments civils et palais nationaux au XXe siècle sont mal connues : quel rôle jouent le conseil général des bâtiments civils et le concours de Rome[7] dans leur sélection ? Comment s’organisent les concours de recrutement des architectes des bâtiments civils et palais nationaux, des architectes (départementaux) des monuments historiques à partir de la réforme de 1935, et des architectes des bâtiments de France à partir de 1946 ? Par quelles écoles passent les futurs architectes de l’État ? Quelle place ont tenue l’École nationale supérieure des beaux-arts, l’École nationale supérieure des arts décoratifs et l’École spéciale d’architecture dans leur formation ?

Outre la hiérarchie entre architectes en chef et architectes ordinaires, une minorité accède aux fonctions d’inspecteur général ou d’adjoint à l’inspection générale, or seul le groupe des inspecteurs généraux des bâtiments civils et palais nationaux a fait l’objet de publications pour la seule période 1930-1960[8]. Comment parvient-on à ces hautes fonctions ? Quel est le rôle de ce groupe particulier et ses liens avec l’administration et les autres membres du corps ? De façon plus générale, quelles autres fonctions administratives ou techniques sont occupées par les architectes au service de l’État ?

2. Bâtiments civils versus monuments historiques ? Concurrences, passerelles et identité de corps

Dans ses mémoires publiés en 1947, le directeur général honoraire des Beaux-Arts Paul Léon affirme que les architectes des bâtiments civils et des monuments historiques « étaient rivaux et hostiles ; les hommes qui les dirigeaient s’opposaient par leur origine, leur éducation et leur but[9] ». Françoise Bercé a montré que seuls deux Grand Prix de Rome – Jean Hulot (1871-1959) et Patrice Bonnet (1879-1964) – et deux Second Grand Prix – Pierre Lablaude (1911-1973) et Robert Camelot (1903-1992) – réussissent le concours d’architecte en chef des monuments historiques entre 1893 et 1982[10]. D’autres architectes cumulent néanmoins les deux casquettes d’architecte des bâtiments civils et des monuments historiques ou « font fonction » dans l’autre corps pour un ou plusieurs édifices. Au-delà des discours, l’opposition héritée du XIXe siècle entre les architectes des bâtiments civils, tenants de l’architecture classique et de Quatremère de Quincy (1755-1849), et ceux des monuments historiques, adeptes de l’architecture gothique et de Viollet-le-Duc, reste-t-elle valable au XXe siècle ? Quelles différences, quelles rivalités et concurrences existent entre ces deux corps ? A contrario, quels liens, quelles solidarités et quelles passerelles les unissent ? Quelles conclusions peut-on tirer de l’étude croisée des listes des architectes lauréats du Prix de Rome, des architectes des bâtiments civils et palais nationaux, et des architectes des monuments historiques ?

Il est souvent difficile de tracer une ligne de partage entre les activités de création et de restauration des architectes des bâtiments civils et des monuments historiques, d’autant que certains des édifices sur lesquels ils interviennent relèvent de différents statuts[11]. De qui dépendent les bâtiments civils et palais nationaux également classés parmi les monuments historiques ? Les architectes des monuments historiques se cantonnent-ils aux seuls travaux de conservation et de restauration tandis que les extensions et créations sont confiées à ceux des bâtiments civils et palais nationaux ? En quoi leurs titres facilitent-ils ou non l’accès à la commande publique et privée ? Les missions au service de l’État des architectes de ces différents corps constituent-elles leur activité principale ou une activité secondaire voire accessoire ? Quelle est l’importance et la nature du « cumul d’activité » chez les architectes des bâtiments de France fonctionnaires ?

Les architectes en chef des bâtiments civils se regroupent en 1936 au sein d’une association professionnelle loi de 1901, puis les architectes en chef des monuments historiques en font de même en 1939[12]. De leur côté, les architectes des bâtiments de France fondent une association nationale en 1979 et la revue La Pierre d’angle en 1984. Si la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques existe toujours et si ses membres ont un fort esprit de corps[13] qu’il conviendrait néanmoins d’interroger, il ne semble pas qu’il en soit de même pour les architectes des bâtiments civils mis en extinction en 1991. Comment ces corps d’architectes défendent-ils leurs titres et leurs intérêts professionnels face à l’administration centrale et face au reste de la profession ?

Si plusieurs ouvrages évoquent la profession d’architecte en chef des monuments historiques et proposent de courtes notices biographiques[14], seuls les architectes ordinaires des monuments historiques ont fait l’objet d’une véritable étude prosopographique qui mériterait d’être conduite pour les autres corps d’architectes au service de l’État[15].

3. Parcours et carrières individuels

Les biographies d’architectes des bâtiments civils et palais nationaux, des monuments historiques et des bâtiments de France, sont encore rares pour le XXe siècle. Les études sur les architectes des bâtiments civils et palais nationaux sont difficilement identifiables dans les bases bibliographiques car l’appartenance à ce corps est rarement mentionnée dans les titres d’ouvrages ou d’articles, contrairement aux architectes des monuments historiques plus facilement repérables. Parmi ces derniers, seules quelques personnalités ont fait l’objet d’une attention poussée sous forme de mémoires ou d’articles, rarement d’ouvrages[16], tandis que d’autres, dont certaines de premier plan, n’ont pas encore retenu l’attention des historiens de l’architecture et du patrimoine tels que Jean Trouvelot (1897-1985), Jean-Pierre Paquet (1907-1975), Bernard Vitry (1907-1984)… Quelles sont les sources disponibles pour écrire la biographie collective et individuelle de ces architectes[17] ?

Les mieux connus sont les architectes des bâtiments civils et palais nationaux, comme Auguste Perret (1874-1954)[18], Roger-Henri Expert (1882-1955)[19], Michel Roux-Spitz (1888-1957)[20], Marcel Lods (1891-1978)[21], Eugène Beaudouin (1898-1983)[22], Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004)[23], Pierre Vivien (1909-1999), Guillaume Gillet (1912-1987)[24] et bien d’autres encore. Comment leurs parcours éclairent-ils leurs pratiques au service de l’État ? Généralement scrutés sous l’angle de leur contribution personnelle au développement de l’architecture, que révèlent-ils considérés à l’aune des charges institutionnelles dont ils sont investis ? Que permettent-ils de comprendre des types de commandes qu’ils abordent, de la nature de leurs interventions sur les édifices dont ils ont la charge ? Que nous apprennent-ils de leur participation aux grands chantiers de l’État, les deux reconstructions d’après-guerre, la création des grands ensembles, le développement des équipements scolaires et universitaires… Que traduisent-ils de leur réseau de commanditaires et de leur sociabilité au sein d’associations professionnelles ? Que nous apprennent-ils de la gestion de leur agence et de leur personnel ? Que dit enfin ce déséquilibre historiographique entre les architectes des monuments historiques et ceux des bâtiments civils et palais nationaux ?

Modalités de contribution

Les propositions de communication devront contenir les éléments suivants :

Le titre provisoire de la communication

Un résumé de 500 mots maximum

Une brève présentation bio-bibliographique (titres universitaires, rattachement institutionnel, principales publications)

La mention des sources qui seront mobilisées

Elles devront parvenir à l’adresse nicolas.lefort@strasbourg.archi.fr au plus tard le 15 mai 2026.

Le comité d’organisation donnera sa réponse le 15 juin 2026.

La journée d’étude se tiendra à l’ENSA Strasbourg les 19 et 20 novembre 2026.

Une publication des actes est prévue dans les Livraisons d’histoire de l’architecture sous réserve de l’accord du comité de lecture : les textes devront être livrés au plus tard le 15 janvier 2027.

Comité d’organisation

Laurence Bassières, maîtresse de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris La Villette, AHTTEP

Gauthier Bolle, professeur d’histoire et cultures architecturales à l’ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE

Anne-Marie Châtelet, professeure émérite d’histoire et cultures architecturales à l’ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE

Nicolas Lefort, docteur en histoire de l’université de Strasbourg, chercheur associé à l’UMR 3400 ARCHE

Comité scientifique

Arlette Auduc, conservatrice en chef du patrimoine honoraire

Alexandre Cojannot, conservateur régional des monuments historiques adjoint à la DRAC Grand Est

François Goven, inspecteur général des monuments historiques honoraire, ancien architecte des bâtiments de France

Claudine Houbart, vice-doyenne à la recherche, faculté d’architecture de l’université de Liège

Jean-Michel Leniaud, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, directeur honoraire de l’École des chartes, ancien inspecteur des monuments historiques

Christiane Schmuckle-Mollard, architecte en chef des monuments historiques honoraire

Nicolas Stoskopf, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Haute-Alsace, CRESAT

Alice Thomine-Berrada, conservatrice en chef du patrimoine, École nationale supérieure des beaux-arts, rédactrice en chef des Livraisons d’histoire de l’architecture

