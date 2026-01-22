Les archives en mineur

Annonce

Argumentaire

Ces dernières années ont vu les études en arts du spectacle se saisir de questionnements épistémologiques et méthodologiques sur les archives. En témoignent notamment les récentes publications issues des colloques Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la scène ou bien Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant. Ces travaux s’inscrivent dans une dynamique plus globale qui a pu être qualifiée de tournant archivistique et qui concernerait à la fois les mondes de la création et de la recherche académique. Le caractère « indiscipliné » des études en arts du spectacle à l’université, empruntant à une pluralité de méthodes issues par exemple autant de l’histoire que de l’anthropologie ou de la philosophie esthétique, semble justement ouvrir la possibilité de jeter un regard neuf et décentré sur les archives. Pourtant, si l’intérêt pour ces questions connaît une certaine actualité, force est de constater la rareté des travaux consacrés plus particulièrement à l’histoire des formes spectaculaires dites « mineures » - nous entendons par là plus précisément les formes de Kleinkunst que sont le cirque, le cabaret, et le théâtre de variétés ou music-hall.

Ces formes culturelles dites de masse ont émergé dans la deuxième moitié du XIXème siècle, portées par le développement de pratiques urbaines du divertissement et l’essor de nouveaux établissements de spectacle. Elles sont ainsi venues concurrencer des genres esthétiques considérés comme plus légitimes comme le théâtre, l’opéra ou la danse. D’emblée s’est alors posée la question du bienfondé artistique - voire moral - de ces nouvelles formes de la modernité, question qui a alimenté un débat ininterrompu entre artistes, critiques et journalistes. Largement tributaires des jugements de valeur dominants, ces formes ont ainsi accompagné la cristallisation d’une distinction entre culture légitime et illégitime, art « majeur » et « mineur. »

Malgré leur diversité générique apparente, ces formes dites « mineures » étaient en outre esthétiquement très poreuses et se sont nourries les unes les autres. On peut comprendre cette spécificité à l’aune de la nouvelle urbanité dont elles ont été contemporaines. De nouveaux établissements de spectacle ont ainsi fleuri dans toutes les grandes villes industrialisées d’Europe et trois capitales du continent, Paris, Berlin et Vienne sont rapidement devenus les cœurs cosmopolites de cette nouvelle économie du divertissement. Les nouvelles scènes spectaculaires semblent dès leur naissance avoir été caractérisées par une abondante circulation des artistes. Des travaux récents ont ainsi permis de retracer certaines mobilités des praticien·nes au fil de leurs engagements et tournées en Europe et ont notamment appréhendé cette histoire à l’aune du concept de transfert culturel. Or il semble que ces circulations aient concerné jusqu’aux archives mêmes : dans le sillage des artistes, ou par l’intermédiaire d’échanges entre collectionneur·euses, force est de constater l’éparpillement des objets et documents de ces histoires encore aujourd’hui sur les divers territoires européens.

Cet appel entend justement interroger les gestes d’archivage, c’est-à-dire les logiques de production, de conservation et de circulation des traces et des objets devenus archives, permises par la mobilité des divers agents – artistes, critiques et journalistes, amateur·ices – des mondes des arts spectaculaires mineurs. Nous partirons de l’hypothèse que, de par leur caractère illégitime, ces formes ont fait l’objet d’entreprise d’archivage en marge des institutions - le plus souvent à l’initiative de collectionneur·euses privé·es. Un paysage archivistique s’est ainsi progressivement constitué, autour de passionné·es et de professionnel·les du milieu rassemblant leurs propres archives et s’associant en réseaux. Ces archives privées constituent aujourd’hui la base de la plupart des collections publiques, qu’elles aient intégré des centres – bibliothèques ou musées – institutionnels en France, dans le cas notamment de la Bibliothèque Nationale (Arts du Spectacle, collection Auguste Rondel) ou du Mucem (qui a récupéré les fonds du Musée National des Arts et Traditions Populaires), ou qu’elles soient devenues des institutions à part entière, dans les cas allemand et autrichien, à l’image du Deutsches Kabarettarchiv (DKA) à Mayence, du Circus-, Varietè- und Artistenarchiv de Marbourg ou du Circus- & Clownmuseum de Vienne.

L’hypothèse du caractère minoritaire de ces formes spectaculaires est ensuite redoublée par la nature même des objets conservés : l’invention d’une profusion de technologies de reproduction dès la fin du XIXème siècle, a accompagné le développement des industries culturelles et leur conservation sous de nouveaux formats. Il convient ainsi de considérer la multiplicité des matérialités qui constituent aujourd’hui les principales sources historiques des formes spectaculaires considérées, qu’il s’agisse d’articles de presse, d’affiches et d’archives photographiques, sonores ou de costumes, décors et objets de scène.

Il apparaît essentiel de s’interroger ensuite sur la manière dont les premières entreprises d’archivage ont sans doute également contribué à sédimenter la minorité de ces formes spectaculaires. Les collections amatrices témoignent ainsi d’un désir de légitimation pour les arts concernés, en même temps que d’un rapport personnel à la scientificité - proposant souvent leurs propres systèmes de classification et d’authentification des documents. Une étude de ces diverses démarches autodidactes, et qu’on pourrait parfois même qualifier de parascientifiques, pourrait ainsi permettre de mettre au jour les impensés épistémologiques de leurs créateur·ices. Ces phénomènes semblent dès lors inviter les chercheur·euses à questionner les gestes d’archivage et les biais des collectionneur·euses ou des professionnel·les du spectacle ayant constitué leurs archives. Une étude critique des premières mises en récit dont ces documents ont fait l’objet reste aussi à faire.

Enfin, la minorité de ces formes spectaculaires semble avoir perduré jusqu’à aujourd’hui, si on considère cette fois leur inscription dans le champ universitaire. En Allemagne, il est notable que l’essentiel de la recherche contemporaine sur le sujet semble être mené par des amateur·ices de ces formes spectaculaires et des chercheur·euses indépendant·es, opérant hors du cadre institutionnel de l’université. En France, les départements en arts du spectacle semblent depuis quelques années s’être ouverts à la question et avoir inscrit l’étude de ces formes aux côtés des études théâtrales plus anciennes. Il semble légitime d’espérer que l’étude des archives « mineures » permettra plus généralement d’en renouveler l’approche disciplinaire.

En somme, ce colloque franco-germanique propose d’explorer la place et la fonction de l’archive des arts du spectacle « mineurs » ou réputés « illégitimes » et d’ouvrir une discussion méthodologique sur les enjeux archivistiques, esthétiques et politiques d’une telle recherche. Il vise à interroger la fabrique des archives, leur fragilité, leurs usages et leurs absences, mais aussi les gestes de réactivation, de réécriture ou de création artistique qui s’y rattachent. Nous envisageons dès lors trois axes.

Parcours de collectionneur·euses

Le premier axe concerne le monde dessiné par les archives. Il propose en ce sens une réflexion épistémologique sur les dit·es collectionneur·euses et leurs réseaux, les circulations des documents et objets collectionnés, ainsi que les choix qui ont présidé à la constitution – conservation et transmission – d’un tel patrimoine. On mettra l’accent sur les archives privées des professionnel·les du spectacle et sur la manière dont la fabrique de ces fonds relève d’une mise en mémoire de soi et des sien·nes, par la mise en récit de postérités. Ce faisant, il permettra de questionner l’agentivité des artistes et des professionnels du spectacle dans cette histoire.

L’axe vise aussi à mettre en lumière les biais de l’archive. De quels types de jugements de valeur ou de discours normatifs implicites ces gestes d’archivage sont-ils porteurs ? Un intérêt particulier sera donc porté à la violence archivale et aux éventuelles pratiques prédatrices des collectionneur·euses. Enfin, on se demandera si ces pratiques ont pu participer à la consolidation de sociabilités spécifiques et de mémoires communautaires en marge des institutions. Quels sont les mondes que les archives ouvrent ? Dans quelle mesure certaines démarches d’archivage relèvent-elles de la pratique militante et participent-elles à redéfinir les limites de l’acceptable/l’archivable auprès des institutions culturelles ?

Les lieux fragmentaires de l’archive

Le deuxième axe envisagera les archives et les collections amatrices dans la mesure où elles ont permis de conserver les traces de ces formes mineures, et par-là de pallier le dédain institutionnel dont elles pouvaient – et peuvent encore – faire l’objet. Le questionnement portera ici sur la multiplicité et la spécificité des lieux au sein desquels les documents sont conservés. Quels sont les effets de ces dispositifs d’archivage en marge, de leur spatialité et des récits qui les sous-tendent ? Quelles sont les modalités d’accès à la consultation – qu’on pense aux politiques concrètes de communication des documents, mais aussi à leur simple éparpillement dans une multiplicité de centres ? Quel travail de mise en réseau peut être mené aujourd’hui alors que de nouveaux outils permettent de situer les archives et de les faire communiquer différemment ?

Cet axe portera une attention accrue à la circulation des archives dans la perspective de biographies d’objets. La matérialité même des documents conservés pourra être interrogée au prisme de leur pérennité, de la question de la fragilité des sources et des modalités de conservation. Quels sont les effets d’un passage à l’institution sur ces gestes d’archivage ? On pourra également poser la question des archives orales, sauvées ou perdues, parfois reconstituées.

Minorités créatives ? Les archives comme moteur de création

Le troisième axe s’intéressera enfin aux usages et présences d’archives de ces arts mineurs au sein de la création contemporaine. Le regain d’intérêt pour des formes comme le cabaret (notamment autour des cultures LGBTQIA+), la marionnette ou le stand-up s’accompagne d’une redécouverte, par les artistes, d’un héritage souvent peu transmis ou peu connu. Dans ce sillage, nous souhaiterions explorer des formes spectaculaires mettant en jeu traces et archives de ces histoires « mineures » : à l’image de la pièce Suzanne, une histoire du cirque (Anna Tauber et la Compagnie du vide) ou L’Enquête de Sebastien Le Guen (Compagnie Lonely Circus), comment les créateur·ices contemporain·es mettent-iels en jeu ces traces matérielles dans leurs propres créations ? Comment le « goût de l’archive » évoqué par Arlette Farge, qui fait référence au plaisir de l’historienne découvrant ces « précipités » d’un autre temps, se déploie-t-il de manière sensible dans le présent de la scène, et à quelles fins ?

Remettre au jour des histoires oubliées, (se) choisir des filiations symboliques, (re)construire une transmission, autant d’hypothèses qui pourront être explorées au travers de créations mettant en jeu traces et histoires de ces formes mineures, de leurs créateur·ices et de leurs interprètes. On pourra également se demander si ces formes, qui empruntent au « style documentaire » comme au reenactment hérité des Performances Studies, participent d’un renouvellement des formes spectaculaires en elles-mêmes : hybridation entre les temporalités, entre le documentaire et la fiction, entre les disciplines artistiques, mais également entre la recherche et la création.

Modalités de contribution

Nous accueillons des propositions de communication de jeunes chercheur·euses (doctorant·es, docteur·es jusqu’à 5 ans après soutenance), en allemand, en français ou en anglais. Celles-ci doivent comprendre un titre, un résumé (300 mots maximum), ainsi qu’une brève présentation biographique (150 mots maximum). Nous valoriserons les propositions marquées par leur interdisciplinarité (historien·nes, archivistes, urbanistes, juristes). Les propositions de recherche-création sont également les bienvenues. Les perspectives comparatistes entre la France et l’espace germanique seront vivement encouragées dans tous les axes de ce colloque.

Les propositions pourront être en allemand, en anglais ou en français. Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : archivesenmineur@gmail.com

Date limite : 15 mars.

La publication des actes du colloque est prévue sous la forme d’un numéro spécial de revue.

Les communications pourront être données en allemand, en français ou en anglais.

Informations pratiques

L’événement se tiendra dans le cadre du dispositif Forum Marc Bloch les 25 et 26 juin 2026 au Centre Marc Bloch de Berlin (Friedrichstrasse 191, 10117 Berlin).

Les frais d’hébergement et de déplacement pourront être pris en charge sur demande.

Comité d’organisation

Charlotte Carayol, doctorante en études germaniques et Theaterwissenschaft (Université Bordeaux Montaigne / Universität Wien)

Marc Lozano, doctorant en arts du spectacle (Lille, CEAC/Sorbonne Université)

Sacha Najman, doctorant en arts et langages (EHESS/CRAL)

Noémie Regnaut, docteure en études théâtrales (Université Sorbonne-Nouvelle / CMB)

