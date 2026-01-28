Monde maritime et religion aux époques moderne et contemporaine

Announcement

Argumentaire

« Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (MC, 4, 39-41). Ces quelques lignes tirées de l’Évangile selon Saint Marc rappellent que la religion chrétienne n'ignore pas la mer et des dangers, l'évoquant ainsi dans les textes sacrés. L’importance de la mer dans certains pèlerinages, la forte présence de plusieurs congrégations catholiques sur les littoraux ou la relation étroite entre maritimité et protestantisme ont donné lieu à de stimulants travaux. Ainsi, cette relation entre mer et christianisme n’est pas vierge de toute enquête, notamment pour le cas français.

Outre quelques recueils d’articles, d’importantes synthèses ont également vu le jour. De plus, de nombreux aspects de cette relation, qu'ils soient politiques, militaires ou liés à de grandes figures ont été étudiés. Pourtant, tout n'a pas été dit. Par ailleurs, certains points sont encore peu étudiés. Cela laisse croire que ce chantier peut être repris à nouveaux frais, selon une approche pluridisciplinaire et multiscalaire qui doit permettre de rendre compte de la diversité du monde maritime et des gens de mer. Ainsi, l’expression volontairement large de « monde maritime » doit permettre de ne pas laisser de côté les ports, les littoraux. Abritant des spécialistes reconnus des questions maritimes et religieuses, la Faculté des Lettres de l’Institut Catholique de Paris est l’institution idéale pour être porteuse d’un tel projet.

Une première journée d’étude préalable à un futur colloque devra permettre de prendre la mesure du phénomène et de faire un état des lieux de la recherche et des chantiers à mener. Quelques thématiques se dégagent, non exhaustives :

1ère thématique : marine, religion et éducation

La présence importante de certaines congrégations religieuses dans la formation conduisant à plusieurs métiers du monde maritime est riche de possibilités d’enquête, qu’on songe aux Jésuites enseignant dans les écoles d’hydrographie au xviie siècle ou plus tard préparant l’entrée à l’école navale, mais aussi les Frères des écoles chrétiennes formant les mousses. De même, quels sont les liens entre le christianisme et la marine marchande et militaire, une fois la formation achevée ? Quelle religiosité présente et passée peut-on observer à bord des bâtiments ? Quelle est la place des aumôniers de la marine au fil du temps ? Peut-on réinterroger la laïcité, la sécularisation et/ou l’indifférence religieuse à travers cet exemple ? L’exemple de l’ordre militaire de Malte et des « galères de la religion » doit aussi questionner sur le rôle du christianisme dans la conduite des guerres : la fait-on sur mer au nom du Christ et si oui comment ? Enfin, la présence de certains religieux connus, comme l’amiral d’Argenlieu, ou moins connus sous l’uniforme doit interroger.

2e thématique : les lieux et l’espace du sacré : pèlerinages, rites et organisations liés à la mer

Il paraît pertinent d’étudier les lieux et leurs usages : églises, abbayes et autres sanctuaires littoraux peuvent être le réceptacle d’un culte local lié à la mer, perpétuent le souvenir des marins disparus corps et biens. Y trouve-t-on une religiosité particulière ? S’est-elle perpétuée avec le temps ? Une approche géographique serait ici riche d’enseignements. L’étude des chants, prières et de l’iconographie apparaît également féconde. De manière historique, un recensement des bâtiments religieux financés par la Marine (églises, séminaires, orphelinats) manque encore.

On entend aussi favoriser l’éclosion de communications tournées vers l’étude des pèlerinages et rites liés à la mer et/ou empruntant des itinéraires maritimes. Si certains sont bien connus, comme celui des Saintes-Maries-de-la-Mer, d’autres d’envergure plus locale pourraient être étudiés, ainsi que certaines initiatives plus contemporaines comme l’association Les pèlerins de la mer. Celle-ci laisse entendre qu’il ne faudrait pas non plus oublier certains mouvements d’action proprement tournés vers la mer, comme la Jeunesse maritime chrétienne. De plus, certaines manifestations dépassant la simple observance des rites chrétiens serait féconde comme la pratique des ex-voto ou les funérailles des disparus en mer et des cénotaphes, mais aussi des noyés, ou des inscriptions sur les stèles familiales ou les monuments publics. Enfin, la question du deuil et des espaces sacrés dans les navires offre d’intéressantes perspectives d’étude. Le mot de « religiosité » devra ici être interrogé, ainsi que le rapport à la mer des individus qui embarquent avec leurs préjugés et croyances. De même, le voyage en mer avec ses dimensions de danger, de solitude ou de vie partagée peut être en lui-même vécu comme une expérience spirituelle. Enfin, dans certaines régions littorales, l’importance du protestantisme et des minorités protestantes a été remarquée. Peut-on y déceler des différences avec des régions plus catholiques comme la Bretagne ou la Provence ? Au-delà, existe-il des identités plus globales (atlantique, méditerranéenne…) façonnées par la religion chrétienne ?

Modalités de communication

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leurs propositions de communication à l’adresse suivante : meretreligion@gmail.com. D’une longueur approximative de 800 mots, elles doivent être accompagnées d’une notice bio-bibliographique et de leur institution de rattachement. Cette journée d'étude se veut ouverte autant pour les espaces géographiques concernés, que pour les périodes qui pourraient faire l'objet d'une intervention. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales peuvent être envisagées (histoire, géographie, sociologie…).

La réception des propositions aura lieu jusqu’au 02/03/2026 et la réponse aux participants interviendra le 30/03/2026.

La journée d’étude, co-organisée par l’Institut Catholique de Paris et le Centre d’études du Saulchoir, aura lieu le 3/06/2026 sur le campus parisien de l’Institut Catholique de Paris (74 rue de Vaugirard 75006 Paris).

Comité organisateur

Amandine Di Loreto (Institut Catholique de Paris)

Marie-Hélène Chevrier (Institut Catholique de Paris)

Jean-Baptiste Murez (Institut Catholique de Paris)

Boris Lesueur (Institut Catholique de Paris)

Pierre Januard (Université PUST Angelicum)

Charles Nicol, Les protestants et Nantes, Une minorité au cœur d'une ville portuaire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2024, 302 p.