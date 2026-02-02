Annonce

Líneas de análisis

Se proponen las siguientes líneas de análisis:

Caricatura política e historia urbana: de la prensa ilustrada al grafiti contemporáneo.

La calle como soporte: intervenciones gráficas, muralismo y crítica política.

Espacios de sociabilidad y circulación de imágenes gráficas en prensa, redes y calle.

La calle como espacio liminal: pasarelas de tránsito entre lo institucional y lo popular.

Tensiones entre censura, resistencia y reapropiación simbólica de la ciudad

Humor, sátira y movilización ciudadana.

La ciudad como escenario de batallas culturales: entre lo material y lo simbólico.

Dimensión simbólica del espacio urbano en las representaciones caricaturescas .



Modalidades de ponencias

Las propuestas de comunicación (título, resumen de 400 palabras y breve biografía académica) deberán enviarse por correo electrónico a ainhoagi@ucm.es y eva.lafuente@polytechnique.edu

El plazo de presentación de propuestas es hasta el 15 de febrero de 2026.

El comité organizador y el comité científico estudiarán las propuestas presentadas y se informará por escrito de su admisión antes del 15 de marzo de 2026.

El congreso tendrá lugar en la Maison de la Recherche (Université Sorbonne Nouvelle) los días 22 y 23 de octubre de 2026.

Idioma de las comunicaciones: castellano preferentemente, también se admitirán en francés e inglés.

Las comunicaciones que a juicio del comité organizador y del comité científico reúnan las condiciones exigibles de rigor científico se recogerán en un volumen colectivo.

Organizan el congreso los siguientes proyectos e instituciones

Proyecto PR17/24-31920: La calle es nuestra: miradas transnacionales al espacio urbano como vertebrador de identidades e imaginarios políticos (1833-1931)

ASCIGE, CREC, Université Sorbonne Nouvelle

Universidad Complutense de Madrid

École polytechnique

Comité científico