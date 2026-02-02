Appel à contributionÉpoque contemporaine
Croquer la ville : représentations et usages de l’espace public dans la caricature et l’illustration graphique (XIXe-XXe siècles)
La calle (des)dibujada: representaciones y usos del espacio público en la caricatura y la ilustración gráfica (XIX-XX)
Publié le lundi 02 février 2026
Résumé
Tant dans l’espace journalistique que sur les murs mêmes de la ville, la caricature politique et l’illustration graphique constituent des sources de la culture visuelle qui condensent et montrent les batailles symboliques qui se livraient dans la rue, allant même jusqu’à redéfinir les codes et les pratiques utilisés dans l’espace public. À la croisée de l’histoire politique, de l’histoire de l’art, des études culturelles et de l’analyse urbaine, ce colloque propose d’examiner les façons dont la caricature politique, la satire visuelle et l’illustration graphique ont influencé la représentation et les usages de l’espace urbain au cours du « long XIXe siècle » espagnol.
Annonce
Líneas de análisis
Se proponen las siguientes líneas de análisis:
- Caricatura política e historia urbana: de la prensa ilustrada al grafiti contemporáneo.
- La calle como soporte: intervenciones gráficas, muralismo y crítica política.
- Espacios de sociabilidad y circulación de imágenes gráficas en prensa, redes y calle.
- La calle como espacio liminal: pasarelas de tránsito entre lo institucional y lo popular.
- Tensiones entre censura, resistencia y reapropiación simbólica de la ciudad
- Humor, sátira y movilización ciudadana.
- La ciudad como escenario de batallas culturales: entre lo material y lo simbólico.
- Dimensión simbólica del espacio urbano en las representaciones caricaturescas.
Modalidades de ponencias
Las propuestas de comunicación (título, resumen de 400 palabras y breve biografía académica) deberán enviarse por correo electrónico a ainhoagi@ucm.es y eva.lafuente@polytechnique.edu
El plazo de presentación de propuestas es hasta el 15 de febrero de 2026.
El comité organizador y el comité científico estudiarán las propuestas presentadas y se informará por escrito de su admisión antes del 15 de marzo de 2026.
El congreso tendrá lugar en la Maison de la Recherche (Université Sorbonne Nouvelle) los días 22 y 23 de octubre de 2026.
Idioma de las comunicaciones: castellano preferentemente, también se admitirán en francés e inglés.
Las comunicaciones que a juicio del comité organizador y del comité científico reúnan las condiciones exigibles de rigor científico se recogerán en un volumen colectivo.
Organizan el congreso los siguientes proyectos e instituciones
- Proyecto PR17/24-31920: La calle es nuestra: miradas transnacionales al espacio urbano como vertebrador de identidades e imaginarios políticos (1833-1931)
- ASCIGE, CREC, Université Sorbonne Nouvelle
- Universidad Complutense de Madrid
- École polytechnique
Comité científico
- Cécile Fourrel de Frettes (Université Sorbonne Paris Nord)
- Ainhoa Gilarranz (Universidad Complutense de Madrid)
- Frédéric Gracia (Université Auvergne)
- Maria Eugenia Gutiérrez Jiménez (Universidad de Sevilla)
- Eva Lafuente (Ecole polytechnique)
- Isabelle Mornat (Université Gustave Eiffel)
- Marie-Angèle Orobon (Université Sorbonne Nouvelle)
- Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle)
- Blanca Redondo (Universidad Complutense de Madrid)
- Marie Salgues (Université Sorbonne Nouvelle)
Lieux
- Maison de la Recherche (Université Sorbonne Nouvelle), 4 rue des Irlandais
Paris, France (75005)
Format de l'événement
Événement uniquement sur site
Dates
- dimanche 15 février 2026
Mots-clés
- caricature, presse satirique, affiche, espace urbain, monument, imagerie, mouvement social, illustration graphique, gravure
Contacts
- Eva Lafuente
courriel : eva [dot] lafuente [at] polytechnique [dot] edu
- Ainhoa Gilarranz
courriel : ainhoagi [at] ucm [dot] es
