L’histoire de la Contemporaine (2026-2027)

SéminaireHistoire
Publié le lundi 02 février 2026
Résumé
En 2028, la Contemporaine fêtera ses cent dix ans. Créée à l’occasion du premier conflit mondial, la Bibliothèque-musée de la guerre devient la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine en 1934 puis « La Contemporaine : bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains » en 2018. Depuis sa création, elle collecte, conserve et valorise des fonds dédiés aux conflits, militaires et sociaux, et leurs conséquences, dans un grand XXe siècle allant de la Commune à aujourd’hui. Afin de préparer un colloque ainsi qu’une publication sur l’histoire de l’institution en 2027-2028, la Contemporaine, en partenariat avec l’association des amis de la Contemporaine et le projet de recherche européen Activate, lance en 2026-2027 un séminaire de recherche sur son histoire.
Annonce
Présentation
Le séminaire a vocation à interroger les sources et archives permettant d’écrire cette histoire, qu’elles soient conservées en son sein ou dans d’autres centres d’archives, de manière à éclairer des facettes de ces cent dix ans peu ou pas connues et de renouveler le regard porté sur sa trajectoire. Les séances seront organisées autour de quatre axes, permettant de décliner différents thèmes :
- Histoire de l’institution (histoire administrative, histoire de ses personnels et de leur militantisme éventuel, des lieux et de leurs architectes, défis et enjeux, etc.) ;
-
Histoire de la constitution et de la valorisation de ses collections (collecte et dons, catalogage et signalement, histoire du musée, histoire de ses expositions, etc.) ;
-
La Contemporaine en son temps (la Contemporaine à travers les conflits du XXe siècle, interroger la vocation locale, nationale et internationale de l’institution, comparaison avec d’autres institutions, les réseaux de la Contemporaine, histoire de l’association des amis de la Contemporaine, histoire de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps, etc.) ;
-
La Contemporaine et ses publics (lectorat, visiteurs, partenaires, “tutelles”, l’enseignement à la Contemporaine, partage et diffusion des savoirs, etc.).
Les séances du séminaire proposeront aussi des retours d’expériences d’autres institutions, françaises ou internationales, qui ont travaillé sur leur histoire et leurs archives historiques. Les témoignages de personnels de la Contemporaine ou d’autres protagonistes de cette histoire viendront aussi enrichir et compléter le programme. L’ambition de ce séminaire est de réunir chercheuses et chercheurs, professionnelles et professionnels, selon des approches et perspectives diverses, afin de contribuer à identifier et stimuler de nouveaux travaux et afin de renouveler le regard porté sur l’histoire de la Contemporaine.
Programme
Séance 1 - Mercredi 4 février 2026
(10h-12h)
La Contemporaine face à ses archives historiques
- Xavier Sené, directeur de la Contemporaine : « Introduction du séminaire et premiers jalons pour une histoire administrative de la Contemporaine ».
- Chiara Bonsignore, doctorante en histoire contemporaine (École nationale des chartes - CJM/CRD) : « Les archives historiques de la Contemporaine ».
- Franck Veyron, responsable du département des archives à la Contemporaine : « Quelles sources, à la Contemporaine, pour l’histoire de la Contemporaine ? ».
Séance 2 - Mercredi 15 avril 2026
(10h-12h)
La Contemporaine dans son siècle et son territoire
- Alain Bocquet, secrétaire général de la Société d’histoire de Nanterre : « Nanterre, une ville et un campus aux histoires mêlées ».
- Aldo Battaglia, responsable des collections de dessins, peintures, estampes et objets à la Contemporaine : « La BDIC à l’épreuve de la deuxième guerre mondiale ».
Séance 3 - Vendredi 5 juin 2026
(10h-12h)
La Contemporaine dans les services d’archives
- Marion Trousselle, responsable du service des archives à l’Université Paris Nanterre : « La Contemporaine dans les archives de l’Université Paris Nanterre ».
- Pierre Chancerel, directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine : « L’histoire de la Contemporaine à travers les fonds des Archives départementales des Hauts-de-Seine ».
- Anne Rohfritsch, responsable du pôle Éducation-recherche-jeunesse-sports à la direction des fonds aux Archives nationales : « Quelles sources pour l’histoire de la Contemporaine aux Archives nationales ? ».
Le séminaire se poursuivra à l’automne 2026 et en 2027.
Participation
Le séminaire est public et se tiendra en hybride, à la Contemporaine, sur inscription. Pour s’inscrire ou pour toute information, écrire à : colloque-lacontemporaine@lacontemporaine.fr.
Comité d’organisation
Élise Lehoux (La Contemporaine), Xavier Sené (La Contemporaine).
Comité scientifique
- Geneviève Dreyfus-Armand (directrice de la BDIC, 1998-2009, chercheuse associée au SIRICE et au FRAMESPA),
- Claire Fredj (Université Paris Nanterre, IDHES),
- Joëlle Garcia (La Contemporaine),
- Caroline Moine (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, CHCSC),
- Robi Morder (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, PRINTEMPS),
- Emmanuel Naquet (Sciences Po Paris),
- Sylvie Thénault (CHS),
- Franck Veyron (La Contemporaine),
- Alexandre Sumpf (Université de Strasbourg, ARCHE),
- Allison Taillot (Université Paris Nanterre, CRIIA).
Catégories
- Histoire (Catégorie principale)
- Périodes > Époque contemporaine > XXe siècle
- Espaces > Europe
- Espaces > Europe > France
- Esprit et Langage > Épistémologie et méthodes > Approches de corpus, enquêtes, archives
Lieux
- La Contemporaine, 184 cours Nicole Dreyfus
Nanterre, France (92)
Format de l'événement
Événement hybride sur site et en ligne
Dates
- mercredi 04 février 2026
- mercredi 15 avril 2026
- vendredi 05 juin 2026
Fichiers attachés
Mots-clés
- histoire, archive, XXe siècle, bibliothèque, collection
URLS de référence
Source de l'information
- Elise Lehoux
courriel : elise [dot] lehoux [at] lacontemporaine [dot] fr
Licence
Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.
Pour citer cette annonce
« L’histoire de la Contemporaine (2026-2027) », Séminaire, Calenda, Publié le lundi 02 février 2026, https://calenda.org/1354230