L’histoire de la Contemporaine (2026-2027)

Annonce

Présentation

Le séminaire a vocation à interroger les sources et archives permettant d’écrire cette histoire, qu’elles soient conservées en son sein ou dans d’autres centres d’archives, de manière à éclairer des facettes de ces cent dix ans peu ou pas connues et de renouveler le regard porté sur sa trajectoire. Les séances seront organisées autour de quatre axes, permettant de décliner différents thèmes :

Histoire de l’institution (histoire administrative, histoire de ses personnels et de leur militantisme éventuel, des lieux et de leurs architectes, défis et enjeux, etc.) ; Histoire de la constitution et de la valorisation de ses collections (collecte et dons, catalogage et signalement, histoire du musée, histoire de ses expositions, etc.) ; La Contemporaine en son temps (la Contemporaine à travers les conflits du XXe siècle, interroger la vocation locale, nationale et internationale de l’institution, comparaison avec d’autres institutions, les réseaux de la Contemporaine, histoire de l’association des amis de la Contemporaine, histoire de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps, etc.) ; La Contemporaine et ses publics (lectorat, visiteurs, partenaires, “tutelles”, l’enseignement à la Contemporaine, partage et diffusion des savoirs, etc.).

Les séances du séminaire proposeront aussi des retours d’expériences d’autres institutions, françaises ou internationales, qui ont travaillé sur leur histoire et leurs archives historiques. Les témoignages de personnels de la Contemporaine ou d’autres protagonistes de cette histoire viendront aussi enrichir et compléter le programme. L’ambition de ce séminaire est de réunir chercheuses et chercheurs, professionnelles et professionnels, selon des approches et perspectives diverses, afin de contribuer à identifier et stimuler de nouveaux travaux et afin de renouveler le regard porté sur l’histoire de la Contemporaine.

Programme

Séance 1 - Mercredi 4 février 2026

(10h-12h)

La Contemporaine face à ses archives historiques

Xavier Sené , directeur de la Contemporaine : « Introduction du séminaire et premiers jalons pour une histoire administrative de la Contemporaine ».

, directeur de la Contemporaine : « Introduction du séminaire et premiers jalons pour une histoire administrative de la Contemporaine ». Chiara Bonsignore , doctorante en histoire contemporaine (École nationale des chartes - CJM/CRD) : « Les archives historiques de la Contemporaine ».

, doctorante en histoire contemporaine (École nationale des chartes - CJM/CRD) : « Les archives historiques de la Contemporaine ». Franck Veyron, responsable du département des archives à la Contemporaine : « Quelles sources, à la Contemporaine, pour l’histoire de la Contemporaine ? ».

Séance 2 - Mercredi 15 avril 2026

(10h-12h)

La Contemporaine dans son siècle et son territoire

Alain Bocquet , secrétaire général de la Société d’histoire de Nanterre : « Nanterre, une ville et un campus aux histoires mêlées ».

, secrétaire général de la Société d’histoire de Nanterre : « Nanterre, une ville et un campus aux histoires mêlées ». Aldo Battaglia, responsable des collections de dessins, peintures, estampes et objets à la Contemporaine : « La BDIC à l’épreuve de la deuxième guerre mondiale ».

Séance 3 - Vendredi 5 juin 2026

(10h-12h)

La Contemporaine dans les services d’archives

Marion Trousselle, responsable du service des archives à l’Université Paris Nanterre : « La Contemporaine dans les archives de l’Université Paris Nanterre ».

responsable du service des archives à l’Université Paris Nanterre : « La Contemporaine dans les archives de l’Université Paris Nanterre ». Pierre Chancerel , directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine : « L’histoire de la Contemporaine à travers les fonds des Archives départementales des Hauts-de-Seine ».

, directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine : « L’histoire de la Contemporaine à travers les fonds des Archives départementales des Hauts-de-Seine ». Anne Rohfritsch, responsable du pôle Éducation-recherche-jeunesse-sports à la direction des fonds aux Archives nationales : « Quelles sources pour l’histoire de la Contemporaine aux Archives nationales ? ».

Le séminaire se poursuivra à l’automne 2026 et en 2027.

Participation

Le séminaire est public et se tiendra en hybride, à la Contemporaine, sur inscription. Pour s’inscrire ou pour toute information, écrire à : colloque-lacontemporaine@lacontemporaine.fr.

Comité d’organisation

Élise Lehoux (La Contemporaine), Xavier Sené (La Contemporaine).

Comité scientifique