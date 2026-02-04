La démographie dans tous ses états

Annonce

1-4 juin 2027, Montréal

Argumentaire

Ce colloque sera l’occasion de dresser un bilan du chemin parcouru, de situer l’état des connaissances et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir de la discipline.

En cinquante ans, la démographie a profondément changé. Les situations démographiques des pays ont évolué selon des rythmes, des intensités et des profils contrastés en matière de fécondité, de nuptialité, de mortalité et de migrations. Parallèlement, l’éventail des thématiques abordées par la discipline s’est élargi avec l’émergence de nouveaux enjeux (climat, santé de la reproduction, intelligence artificielle, etc.) et de nouvelles données, la diversification des pratiques de recherche et le renouvellement des méthodes, faisant de l’interdisciplinarité un enjeu majeur de la recherche contemporaine.

Aujourd’hui, la discipline se situe à un moment où les populations connaissent de profondes transformations, inscrites dans un contexte de crises sanitaires, climatiques, sociales et politiques. Les mobilités internes et internationales s’intensifient, les structures familiales se recomposent plus rapidement, la fécondité recule sensiblement, tandis que la longévité atteint des niveaux inédits. Les enjeux de santé, et en particulier de santé reproductive, structurent les trajectoires de vie des individus et révèlent des inégalités d’accès aux soins selon les territoires et les groupes sociaux.

Pour autant, des particularités régionales subsistent. Sur le continent africain, ces transformations prennent des formes spécifiques : une fécondité de plus en plus divergente entre milieux urbains et ruraux ou entre classes sociales, une forte présence démographique de la jeunesse, des migrations internes et circulaires, ainsi que des parcours éducatifs et professionnels en reconfiguration. Ces situations invitent donc à des comparaisons attentives aux contextes, entre Nord et Sud, mais aussi entre régions du Sud et du Nord.

Dans le même temps, les données et les outils d’analyse se développent et transforment les pratiques de recherche. Celles-ci vont de pair avec l’émergence de nouvelles méthodes et de nouvelles définitions, portées par la transformation des comportements. Aux enquêtes et aux registres s’ajoutent les données administratives, les sources massives et les traces numériques. Les modélisations, les microsimulations et les analyses automatisées occupent une place croissante, tandis que l’essor de l’intelligence artificielle, en particulier de l’IA générative, ouvre de nouvelles possibilités pour la démographie.

Ces évolutions stimulent la recherche, mais imposent aussi des exigences accrues de qualité, de transparence, de reproductibilité et de gouvernance des données, ainsi qu’une vigilance éthique. Les biais algorithmiques, les inégalités persistantes d’accès aux infrastructures techniques et la dépendance technologique soulèvent des questions nouvelles pour la démographie, notamment du point de vue des écarts entre le Nord et le Sud.

La démographie se trouve également au cœur de controverses sociopolitiques. Les migrations, la baisse de la fécondité, les inégalités territoriales, sociales et de santé, ou encore les transformations environnementales nourrissent des débats parfois polarisés, amplifiés par des rhétoriques populistes et nationalistes, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Ces controverses touchent aussi la production et la circulation d’indicateurs et de projections, qui peuvent être instrumentalisés et politisés. Elles reconfigurent les formes de gouvernance, en particulier la gouvernance migratoire, et redéfinissent la place des démographes dans l’espace public.

Dans ce contexte, la discipline est appelée à renforcer son appui à la décision, à mobiliser son expertise et à poursuivre une pédagogie rigoureuse des indicateurs dans un environnement marqué par la désinformation et l’instrumentalisation des chiffres. Fidèle à son histoire, la démographie doit continuer d’accompagner le changement, à travers la prospective, la planification et l’évaluation des politiques publiques.

La posture de la démographie, conçue comme une science visant à décrire la société en accordant une attention particulière aux données et aux méthodes qui le permettent, reste marquée par une approche largement athéorique. Cette orientation n’est pas exempte de critiques, y compris de la part des démographes eux-mêmes, qui invitent à revisiter les concepts et les catégories de la discipline.

Dans ce contexte, sont encouragées les contributions à portée théorique et critique, s’appuyant sur des approches historiques, épistémologiques, féministes, postcoloniales ou intersectionnelles, c’est-à-dire des travaux qui interrogent la place des savoirs démographiques dans les débats publics contemporains et leur rôle dans la production de connaissances, au Nord comme au Sud.

Afin de garantir l’ouverture de cet appel à communications, nous avons choisi de ne pas définir d’axes thématiques prescriptifs. La liste des axes structurants est donc proposée à titre indicatif, sans être limitative. Les auteurs et les autrices sont libres de s’en affranchir, et les approches empiriques, méthodologiques ou théoriques sont toutes bienvenues, de même que les contributions comparatives, interdisciplinaires ou innovantes. En revanche, les propositions doivent relever du champ de la démographie ou des sciences de la population, être clairement argumentées, préciser la question de recherche, ainsi que les données mobilisées et les méthodes employées.

Principales échéances

15 janvier 2026 : Ouverture du site de soumission des propositions de communications

15 avril 2026 : Date limite de dépôt des propositions de communications et des demandes de financement

15 JUIN 2026 : Notification aux auteurs et autrices des communications retenues

Ce calendrier peut sembler précoce, mais il vise à permettre l’obtention des visas, dont les délais de délivrance sont élevés. Merci de votre compréhension.

Soumission des propositions

Pour proposer une communication orale ou par affiche, nous demandons un résumé de 400 à 500 mots (hors références), sous forme structurée, en 4 parties sur le site de soumission :

Contexte

Objectif

Données et méthodes

Bibliographie (3 à 5 références)

Site de soumission des propositions.

Demandes de financement

L’AIDELF pourra prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement à Montréal de quelques résidentes et résidents de pays « à faible revenu » et/ou des doctorantes et doctorants, afin de leur permettre de participer au colloque.

Les candidatures seront examinées par le comité scientifique et devront être exclusivement soumises au moment du dépôt des communications. Les conditions d’éligibilité pour le dépôt d’une candidature ainsi que la liste des documents constituant le dossier sont consultables sur le site de soumission du colloque.

Comité d'organisation

VISSÉHO ADJIWANOU, Université du Québec à Montréal

YACINE BOUJIJA, Institut national de la recherche scientifique

BAPTISTE BECK, Institut de la statistique du Québec

DANIÈLE BÉLANGER, Université Laval

ARNAUD BOUCHARD-SANTERRE, Statistique Canada

PATRICK CHARBONNEAU, Statistique Canada

ALAIN GAGNON, Université de Montréal

SOLÈNE LARDOUX, Université de Montréal

FRÉDÉRIC PAYEUR, Institut de la statistique du Québec

CAMILLE PROULX, Statistique Canada

MARTINE ST-AMOUR, Institut de la statistique du Québec

NICOLAS CAUCHI-DUVAL, MARTHE JOUBASSI, JEAN-PAUL SANDERSON, AIDELF

Comité scientifique