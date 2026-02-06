Journées d’informatique théâtrale 2026

Annonce

Présentation

La quatrième édition des Journées d'Informatique Théâtrale aura lieu à l’Université Paris 8 des créations à Saint-Denis les 7, 8 et 9 octobre 2026.

Elle est co-organisée par l’atelier Images Numériques et Réalité Virtuelle (INREV) du laboratoire Arts des Images - Art Contemporain, et par le laboratoire Scènes du Monde de l’Université Paris 8 des créations, sous le pilotage de l’Association Francophone d’Informatique Théâtrale (AFIT) et avec le soutien d'Inria, de l'Université Grenoble Aleps et du PEPR ICCARE.

L’appel à communication s’adresse aux chercheur·e·s et aux praticien·ne·s de toutes disciplines :

Chercheur·e·s en informatique : intelligence artificielle, informatique graphique, sciences cognitives

Chercheur·e·s en théâtre : arts de la scène, littérature, linguistique, performance studies, esthétique, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, sciences de l’information et de la communication, humanités numériques, recherche- création, philo-performance

Artistes, régisseur·se·s, concepteur·rice·s, ingénieur·e·s, informaticien·ne·s et hacker·euse·s

Parmi les thématiques abordées, nous privilégions les partages d’expérience et les contributions techniques autour des langages de programmation et des outils de création proposés par les informaticien·ne·s aux artistes et technicien·ne·s du théâtre ; la création et l’analyse des nouvelles scénographies et dramaturgies rendues possibles par les innovations techniques de l’informatique théâtrale ; et les liens de cette nouvelle discipline avec les domaines voisins de l’informatique musicale, des arts numériques et des humanités numériques.

Sujets abordés (non exhaustifs) :

Technologies immersives et/ou interactives (RA, RV, RM) pour les arts de la scène

Diffusion en ligne et théâtre virtuel

Régie numérique

Programmation du son et des lumières

Dramaturgie du théâtre numérique

Scénographie virtuelle

Acteurs virtuels, marionnettes et avatars

Génération automatique de textes, spectacles et films de théâtre

Numérisation et archivage des œuvres théâtrales (captation, capture de mouvement, vidéo volumétrique)

Notation et documentation informatique de la mise en scène

Théâtre et intelligence artificielle générative

Théâtre dans le métavers

Théâtre et robotique

Théâtre et jeu vidéo

Dates importantes

Dépôt des résumés/abstracts : 26 avril 2026

Réponse aux auteurs : 1er juin 2026

Journées : les 7, 8 et 9 octobre 2026

Dépôt des articles pour publication dans les actes : 31 janvier 2027

Publication des actes : 30 avril 2027

Contact : jit2026paris8@sciencesconf.org

Modalités de contribution

Les résumés/abstracts de 500 mots (une page recto-verso) peuvent être rédigés en français ou en anglais et seront sélectionnés par un comité scientifique composé d’expert·e·s des différentes disciplines représentatives du domaine de l’informatique théâtrale au sens large. Chaque communication sélectionnée donnera lieu à une présentation de 20 minutes pendant les journées et une publication de 4 à 8 pages dans les actes des journées d’informatique théâtrale en 2027

Pour déposer votre résumé/abstract, aller sur l'onglet à gauche Mes Dépôts ou visiter la page de dépôt.

Les abstracts doivent être déposés exclusivement sur cette page.

Comité Scientifique