Journées d’informatique théâtrale 2026

Publié le vendredi 06 février 2026
Résumé
À la croisée de l’informatique et des études théâtrales, le champ disciplinaire de l’informatique théâtrale concerne l’étude et le développement des nouvelles formes de création et de diffusion du théâtre dans les espaces numériques. Arrivées déjà à leur quatrième édition, les journées d’informatique théâtrale sont l’occasion de rassembler une communauté d’artistes et de chercheur·e·s pour présenter de nouveaux résultats, partager des expérimentations en cours, informer de recherches émergentes, et questionner l’évolution des technologies numériques, entre autres dans les domaines de l’immersivité, de l'interactivité, de l’intelligence artificielle ou encore de la robotique.
Annonce
Présentation
La quatrième édition des Journées d'Informatique Théâtrale aura lieu à l’Université Paris 8 des créations à Saint-Denis les 7, 8 et 9 octobre 2026.
Elle est co-organisée par l’atelier Images Numériques et Réalité Virtuelle (INREV) du laboratoire Arts des Images - Art Contemporain, et par le laboratoire Scènes du Monde de l’Université Paris 8 des créations, sous le pilotage de l’Association Francophone d’Informatique Théâtrale (AFIT) et avec le soutien d'Inria, de l'Université Grenoble Aleps et du PEPR ICCARE.
L’appel à communication s’adresse aux chercheur·e·s et aux praticien·ne·s de toutes disciplines :
- Chercheur·e·s en informatique : intelligence artificielle, informatique graphique, sciences cognitives
- Chercheur·e·s en théâtre : arts de la scène, littérature, linguistique, performance studies, esthétique, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, sciences de l’information et de la communication, humanités numériques, recherche- création, philo-performance
- Artistes, régisseur·se·s, concepteur·rice·s, ingénieur·e·s, informaticien·ne·s et hacker·euse·s
Parmi les thématiques abordées, nous privilégions les partages d’expérience et les contributions techniques autour des langages de programmation et des outils de création proposés par les informaticien·ne·s aux artistes et technicien·ne·s du théâtre ; la création et l’analyse des nouvelles scénographies et dramaturgies rendues possibles par les innovations techniques de l’informatique théâtrale ; et les liens de cette nouvelle discipline avec les domaines voisins de l’informatique musicale, des arts numériques et des humanités numériques.
Sujets abordés (non exhaustifs) :
- Technologies immersives et/ou interactives (RA, RV, RM) pour les arts de la scène
- Diffusion en ligne et théâtre virtuel
- Régie numérique
- Programmation du son et des lumières
- Dramaturgie du théâtre numérique
- Scénographie virtuelle
- Acteurs virtuels, marionnettes et avatars
- Génération automatique de textes, spectacles et films de théâtre
- Numérisation et archivage des œuvres théâtrales (captation, capture de mouvement, vidéo volumétrique)
- Notation et documentation informatique de la mise en scène
- Théâtre et intelligence artificielle générative
- Théâtre dans le métavers
- Théâtre et robotique
- Théâtre et jeu vidéo
Dates importantes
-
Dépôt des résumés/abstracts : 26 avril 2026
- Réponse aux auteurs : 1er juin 2026
- Journées : les 7, 8 et 9 octobre 2026
- Dépôt des articles pour publication dans les actes : 31 janvier 2027
- Publication des actes : 30 avril 2027
Contact : jit2026paris8@sciencesconf.org
Modalités de contribution
Les résumés/abstracts de 500 mots (une page recto-verso) peuvent être rédigés en français ou en anglais et seront sélectionnés par un comité scientifique composé d’expert·e·s des différentes disciplines représentatives du domaine de l’informatique théâtrale au sens large. Chaque communication sélectionnée donnera lieu à une présentation de 20 minutes pendant les journées et une publication de 4 à 8 pages dans les actes des journées d’informatique théâtrale en 2027
Pour déposer votre résumé/abstract, aller sur l'onglet à gauche Mes Dépôts ou visiter la page de dépôt.
Les abstracts doivent être déposés exclusivement sur cette page.
Comité Scientifique
- Salvatore Anzalone, Université Paris 8
- Franck Bauchard, Ministère de la Culture
- Florent Berthaut, Université de Lille
- Frédéric Bevilacqua, IRCAM
- Jean-Michaël Celerier, Société des Arts Technologiques, Montréal
- Marc Douguet, Université Grenoble Alpes
- Charlène Dray, Université Paris 8
- Yannick Estève, LIA
- Robert Faguy, Université Laval, Québec
- Amos Fergombé, Université d’Artois
- Ester Fuoco, IULM Université, Milan
- Georges Gagneré, Université Paris 8
- Francois Garnier, ENSAD
- Cyrielle Garson, Université d’Avignon
- Ronan Gaugne, IRISA
- Sylvie Gibet, Université Bretagne Sud
- Geoffrey Gorisse, ENSAM
- Valérie Gouranton, IRISA
- Martin Hachet, INRIA et Université Bordeaux
- Simon Hagemann, Université de Strasbourg
- Jean-François Jégo, Université Paris 8
- Vincent Labatut, LIA, Université d’Avignon
- Benjamin Lecouteux, Université Grenoble Alpes
- Mireille Losco-Lena, Université Lyon
- Erica Magris, Université Paris 8
- Anne Monfort, CNSAD
- Alexis Paljic, Mines Paris Tech, PSL
- Izabella Pluta, Université de Lausanne
- Nicolas Pronost, Université Lyon 1
- Paola Ranzini, Université Avignon
- Rémi Ronfard, INRIA
- Simon Richir, ENSAM
- Julie Valero, Université Grenoble Alpes
- François Weber, ENSATT
