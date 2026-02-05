Annonce

Contexte

La trufficulture occupe une place emblématique dans l’agriculture française, notamment dans les régions méditerranéennes. Pourtant, elle reste faiblement intégrée dans des systèmes agroforestiers diversifiés, en association avec d’autres productions à haute valeur ajoutée.

Le projet européen Prima COSMOS vise à revaloriser l'environnement rural méditerranéen grâce à de nouveaux modèles agroforestiers qui combinent la production de truffes avec des plantes médicinales et aromatiques, des arbres fruitiers, des vignes et la culture d'autres espèces pollinisatrices. La demande croissante en denrées alimentaires durables et les menaces liées au changement climatique, à l'urbanisation et à l'industrialisation remettent en question la productivité agricole dans la région méditerranéenne. Pour répondre à ces enjeux, le projet COSMOS vise à affiner et à développer des pratiques agroforestières qui améliorent les moyens de subsistance, diversifient les sources de revenus et favorisent une utilisation durable des terres. En intégrant des espèces à forte valeur ajoutée aux truffes, le projet entend renforcer les économies rurales et améliorer la résilience climatique.

Ojectifs du stage

Recenser et caractériser les configurations actuelles des systèmes agroforestiers intégrant la truffe en France

Identifier et analyser les pratiques et les freins à l’intégration de la truffe dans les projets agroforestiers méditerranéens

Mettre en évidence les leviers et perspectives de développement de systèmes truffiers diversifiés

Apporter des éléments de cadrage et de comparaison pour le site pilote COSMOS du Minervois

Tâches à réaliser durant le stage

Typologie des configurations agroforestières intégrant (ou non) la truffe en France, et du réseau d’acteurs

Analyse structurée des freins et leviers à l’intégration de la truffe

Note de synthèse valorisable pour les WP1 et WP2 du projet COSMOS

Éléments de réflexion mobilisables dans les actions de démonstration et de diffusion (WP2, WP5)

Méthodologie

(indicative)

Revue de littérature scientifique et grise (projets, réseaux agroforestiers, trufficulture, agroécologie)

Entretiens semi-directifs avec agriculteurs, trufficulteurs, techniciens, chercheurs et porteurs de projets

Études de cas documentées à l’échelle régionale et nationale

Analyse située du site pilote COSMOS du Minervois

Profil recherché, compétences requises

Étudiant·e en Master 2 (géographie de l’environnement, agroécologie, sciences sociales de l’agriculture ou disciplines connexes)

Intérêt pour les systèmes agroforestiers, l’agriculture méditerranéenne et les transitions agroécologiques

Véritable intérêt pour l’interdisciplinarité et le travail de terrain

Curiosité pour les filières amont et les enjeux de résilience climatique

Goût pour le travail d’enquête qualitative (entretiens, analyse territoriale)

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’écriture

Connaissances des outils Excel et SIG souhaitables

Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie, disponibilité et curiosité

Véhicule personnel (et permis B) indispensable

Conditions du stage

Durée : 5 à 6 mois (si possible à partir de mars 2026)

Localisation principale : France – site pilote COSMOS (Minervois) et laboratoire GEODE (Toulouse)

Déplacements ponctuels : possibles à l’échelle régionale et nationale ; prise en charge des frais de déplacements

Encadrement : projet européen Prima COSMOS – Sylvie Guillerme (Directrice de recherche CNRS)

Gratification : selon réglementation en vigueur

Candidature

CV, lettre de motivation à adresser avant le 15 février à : sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr