Bourse, prix et emploiGéographie
La truffe dans les systèmes agroforestiers méditerranéens en France : configurations actuelles, freins et perspectives
Stage de master 2 (géographie, sciences de l’environnement)
Publié le jeudi 05 février 2026
Résumé
Dans le cadre du projet européen Prima COSMOS, ce stage a pour objectif de situer le site pilote du Minervois au regard des configurations agroforestières existantes en France. Il s’agira d’analyser les formes actuelles d’intégration de la truffe dans ces systèmes, les configurations agroforestières où la truffe est peu ou pas mobilisée, et les freins (techniques, écologiques, économiques, sociaux, culturels) qui orientent les pratiques et les perspectives d’évolution.
Annonce
Contexte
La trufficulture occupe une place emblématique dans l’agriculture française, notamment dans les régions méditerranéennes. Pourtant, elle reste faiblement intégrée dans des systèmes agroforestiers diversifiés, en association avec d’autres productions à haute valeur ajoutée.
Le projet européen Prima COSMOS vise à revaloriser l'environnement rural méditerranéen grâce à de nouveaux modèles agroforestiers qui combinent la production de truffes avec des plantes médicinales et aromatiques, des arbres fruitiers, des vignes et la culture d'autres espèces pollinisatrices. La demande croissante en denrées alimentaires durables et les menaces liées au changement climatique, à l'urbanisation et à l'industrialisation remettent en question la productivité agricole dans la région méditerranéenne. Pour répondre à ces enjeux, le projet COSMOS vise à affiner et à développer des pratiques agroforestières qui améliorent les moyens de subsistance, diversifient les sources de revenus et favorisent une utilisation durable des terres. En intégrant des espèces à forte valeur ajoutée aux truffes, le projet entend renforcer les économies rurales et améliorer la résilience climatique.
Ojectifs du stage
- Recenser et caractériser les configurations actuelles des systèmes agroforestiers intégrant la truffe en France
- Identifier et analyser les pratiques et les freins à l’intégration de la truffe dans les projets agroforestiers méditerranéens
- Mettre en évidence les leviers et perspectives de développement de systèmes truffiers diversifiés
- Apporter des éléments de cadrage et de comparaison pour le site pilote COSMOS du Minervois
Tâches à réaliser durant le stage
- Typologie des configurations agroforestières intégrant (ou non) la truffe en France, et du réseau d’acteurs
- Analyse structurée des freins et leviers à l’intégration de la truffe
- Note de synthèse valorisable pour les WP1 et WP2 du projet COSMOS
- Éléments de réflexion mobilisables dans les actions de démonstration et de diffusion (WP2, WP5)
Méthodologie
(indicative)
- Revue de littérature scientifique et grise (projets, réseaux agroforestiers, trufficulture, agroécologie)
- Entretiens semi-directifs avec agriculteurs, trufficulteurs, techniciens, chercheurs et porteurs de projets
- Études de cas documentées à l’échelle régionale et nationale
- Analyse située du site pilote COSMOS du Minervois
Profil recherché, compétences requises
- Étudiant·e en Master 2 (géographie de l’environnement, agroécologie, sciences sociales de l’agriculture ou disciplines connexes)
- Intérêt pour les systèmes agroforestiers, l’agriculture méditerranéenne et les transitions agroécologiques
- Véritable intérêt pour l’interdisciplinarité et le travail de terrain
- Curiosité pour les filières amont et les enjeux de résilience climatique
- Goût pour le travail d’enquête qualitative (entretiens, analyse territoriale)
- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’écriture
- Connaissances des outils Excel et SIG souhaitables
- Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie, disponibilité et curiosité
- Véhicule personnel (et permis B) indispensable
Conditions du stage
- Durée : 5 à 6 mois (si possible à partir de mars 2026)
- Localisation principale : France – site pilote COSMOS (Minervois) et laboratoire GEODE (Toulouse)
- Déplacements ponctuels : possibles à l’échelle régionale et nationale ; prise en charge des frais de déplacements
- Encadrement : projet européen Prima COSMOS – Sylvie Guillerme (Directrice de recherche CNRS)
- Gratification : selon réglementation en vigueur
Candidature
CV, lettre de motivation à adresser avant le 15 février à : sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr
Catégories
- Géographie (Catégorie principale)
- Espaces > Europe > France
- Sociétés > Géographie > Espace, société et territoire
- Sociétés > Géographie > Nature, paysage et environnement
- Sociétés > Géographie > Géographie appliquée et aménagement
Lieux
- Toulouse, France (31)
Dates
- dimanche 15 février 2026
Fichiers attachés
Mots-clés
- stage, géographie, environnement, transition, agroforesterie, trufficulture
Source de l'information
- Sylvie GUILLERME
courriel : sylvie [dot] guillerme [at] univ-tlse2 [dot] fr
Licence
Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.
Pour citer cette annonce
« La truffe dans les systèmes agroforestiers méditerranéens en France : configurations actuelles, freins et perspectives », Bourse, prix et emploi, Calenda, Publié le jeudi 05 février 2026, https://doi.org/10.58079/15mqm