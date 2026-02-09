HomeCycle conférences des mois d'hiver 2026 du GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis)

Cycle conférences des mois d'hiver 2026 du GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis)

*  *  *

Published on Monday, February 09, 2026

Abstract

Le GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis) basé à Beauvais vous propose son cycle annuel des conférences des mois d'hiver pour l'année 2026. Le cycle de cette année est centré principalement sur l'histoire médiévale et religieuse.

Announcement

Présentation

Cycle conférences des mois d’hiver 2026 du GEMOB (Groupe d’Études des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis)

Le GEMOB basé à Beauvais vous propose son cycle annuel des conférences des mois d’hiver pour l’année 2026. Le cycle de cette année est centré principalement sur l’histoire médiévale et religieuse.

Programme pour le premier trimestre 2026

Cycle conférences « des mois d’hiver », 14 h 30 à la Maison des Associations, 25 rue Maurice Segonds à Beauvais (entrée libre) Nos conférenciers habituels et occasionnels n’étant pas libres en janvier, nous avons mis une conférence supplémentaire au mois d’avril.

Samedi 14 février 

L’alimentation à la cour de Charles le Téméraire lors du siège de Beauvais en 1472 

  • par Yann Morel, professeur agrégé d’histoire.

Samedi 14 mars

Le monastère du Saint-Mont (Remiremont, Vosges) du VIIème au IXème siècle 

  • par Michèle Gaillard, professeur émérite d’histoire du Moyen Age, Université de Lille. 

Cette conférence et ce monastère sont dans la continuité de nos recherches sur saint Colomban.

Samedi 11 avril 

 France et Bourgogne. Histoire d’un conflit (1407-1482)

  • par Bertrand Schnerb, agrégé d’histoire et historien médiéviste.

Cycle « causeries du lundi », 17 h 30, Maison Gréber 63 rue de Calais Beauvais (entrée libre)

Lundi 26 janvier 

Beauvais dans la tourmente de la guerre : Souvenirs de mai-juin 1940 d’un apprenti instituteur 

  • par Clément Pelleriaux, secrétaire général du GEMOB.

Lundi 23 février 

Les léproseries de Beauvais et de Noyon, XIIIème –XIVème siècle, étude comparative 

  • par Ayméric Laurent-Bougy, archéologue au Service Départemental d’Archéologie de l’Oise.

Lundi 30 mars 

A la recherche du patrimoine disparu du département de l’Oise, redécouvertes récentes 

  • par Marie-Bénédicte Dumarteau, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art de l’Oise et du patrimoine de l’Oise.

Places

  • Maison Gréber - 63 rue de Calais
    Beauvais, France (60000)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Saturday, February 14, 2026
  • Saturday, March 14, 2026
  • Saturday, April 11, 2026
  • Monday, February 23, 2026
  • Monday, March 30, 2026

Attached files

Keywords

  • beauvais, oise, duché de bourgogne, alimentation, monastère, léproseries, patrimoine

Contact(s)

  • Pierrette Bonnet-Laborderie
    courriel : gemob60 [at] wanadoo [dot] fr

Reference Urls

Information source

  • clement pelleriaux
    courriel : pelleriaux [dot] clement [at] gmail [dot] com

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Cycle conférences des mois d'hiver 2026 du GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis) », Lecture series, Calenda, Published on Monday, February 09, 2026, https://calenda.org/1355894

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search