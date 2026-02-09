Announcement

Présentation

Cycle conférences des mois d’hiver 2026 du GEMOB (Groupe d’Études des Monuments et Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis)

Le GEMOB basé à Beauvais vous propose son cycle annuel des conférences des mois d’hiver pour l’année 2026. Le cycle de cette année est centré principalement sur l’histoire médiévale et religieuse.

Programme pour le premier trimestre 2026

Cycle conférences « des mois d’hiver », 14 h 30 à la Maison des Associations, 25 rue Maurice Segonds à Beauvais (entrée libre) Nos conférenciers habituels et occasionnels n’étant pas libres en janvier, nous avons mis une conférence supplémentaire au mois d’avril.

Samedi 14 février

L’alimentation à la cour de Charles le Téméraire lors du siège de Beauvais en 1472

par Yann Morel, professeur agrégé d’histoire.

Samedi 14 mars

Le monastère du Saint-Mont (Remiremont, Vosges) du VIIème au IXème siècle

par Michèle Gaillard, professeur émérite d’histoire du Moyen Age, Université de Lille.

Cette conférence et ce monastère sont dans la continuité de nos recherches sur saint Colomban.

Samedi 11 avril

France et Bourgogne. Histoire d’un conflit (1407-1482)

par Bertrand Schnerb, agrégé d’histoire et historien médiéviste.

Cycle « causeries du lundi », 17 h 30, Maison Gréber 63 rue de Calais Beauvais (entrée libre)

Lundi 26 janvier

Beauvais dans la tourmente de la guerre : Souvenirs de mai-juin 1940 d’un apprenti instituteur

par Clément Pelleriaux, secrétaire général du GEMOB.

Lundi 23 février

Les léproseries de Beauvais et de Noyon, XIIIème –XIVème siècle, étude comparative

par Ayméric Laurent-Bougy, archéologue au Service Départemental d’Archéologie de l’Oise.

Lundi 30 mars

A la recherche du patrimoine disparu du département de l’Oise, redécouvertes récentes