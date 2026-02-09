Lecture seriesHistory
Cycle conférences des mois d'hiver 2026 du GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis)
Published on Monday, February 09, 2026
Abstract
Le GEMOB (Groupe d'Études des Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis) basé à Beauvais vous propose son cycle annuel des conférences des mois d'hiver pour l'année 2026. Le cycle de cette année est centré principalement sur l'histoire médiévale et religieuse.
Announcement
Présentation
Le GEMOB basé à Beauvais vous propose son cycle annuel des conférences des mois d’hiver pour l’année 2026. Le cycle de cette année est centré principalement sur l’histoire médiévale et religieuse.
Programme pour le premier trimestre 2026
Cycle conférences « des mois d’hiver », 14 h 30 à la Maison des Associations, 25 rue Maurice Segonds à Beauvais (entrée libre) Nos conférenciers habituels et occasionnels n’étant pas libres en janvier, nous avons mis une conférence supplémentaire au mois d’avril.
Samedi 14 février
L’alimentation à la cour de Charles le Téméraire lors du siège de Beauvais en 1472
- par Yann Morel, professeur agrégé d’histoire.
Samedi 14 mars
Le monastère du Saint-Mont (Remiremont, Vosges) du VIIème au IXème siècle
- par Michèle Gaillard, professeur émérite d’histoire du Moyen Age, Université de Lille.
Cette conférence et ce monastère sont dans la continuité de nos recherches sur saint Colomban.
Samedi 11 avril
France et Bourgogne. Histoire d’un conflit (1407-1482)
- par Bertrand Schnerb, agrégé d’histoire et historien médiéviste.
Cycle « causeries du lundi », 17 h 30, Maison Gréber 63 rue de Calais Beauvais (entrée libre)
Lundi 26 janvier
Beauvais dans la tourmente de la guerre : Souvenirs de mai-juin 1940 d’un apprenti instituteur
- par Clément Pelleriaux, secrétaire général du GEMOB.
Lundi 23 février
Les léproseries de Beauvais et de Noyon, XIIIème –XIVème siècle, étude comparative
- par Ayméric Laurent-Bougy, archéologue au Service Départemental d’Archéologie de l’Oise.
Lundi 30 mars
A la recherche du patrimoine disparu du département de l’Oise, redécouvertes récentes
- par Marie-Bénédicte Dumarteau, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art de l’Oise et du patrimoine de l’Oise.
Date(s)
- Saturday, February 14, 2026
- Saturday, March 14, 2026
- Saturday, April 11, 2026
- Monday, February 23, 2026
- Monday, March 30, 2026
Keywords
- beauvais, oise, duché de bourgogne, alimentation, monastère, léproseries, patrimoine
