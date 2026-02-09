Study daysHistory
Le prix de l’autodéfense. Acteurs et actrices, armes et dispositifs de sécurité privée en France et en Italie (XIXe-XXIe siècle)
Présentation
Les phénomènes d’autodéfense et plus largement les pratiques de sécurité privée ont fait l’objet d’un regain d’intérêt au sein des sciences sociales durant ces dernières décennies. Plus récemment, l’enjeu de la marchandisation de la sécurité jusqu’ici négligé des historien-nes a permis de dépasser une vision simplifiée de la construction des États comme acquisition d’un monopole de la sécurité légitime. Le xixe et xxe siècles constituent une période centrale pour l’expansion des pouvoirs publics, mais ils sont aussi ceux de la prolifération du marché de la sécurité qui offre des services allant de l’achat d’armes de poing destinées à l’autodéfense, aux services de gardiennage en passant par l’embauche de police privée. Quel a été le prix de la prospérité de ce marché ? Cette journée d’étude propose un dialogue entre les historiographies française et italienne, qui ont toutes deux longtemps éclipsé l’importance des formes privées de sécurité au sein de pays réputés pour leur modèle étatique centralisé par rapport à la littérature anglophone, plus familière de l’histoire de l’autodéfense.
Comité d'organisation
Andrea Azzarelli, Roxane Bonnardel Mira, Arnaud-Dominique Houte et Matteo Millan, avec le support de l'Université franco-italienne, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Università degli studi di Padova.
Programme
- 9h30. Accueil
- 9h45. Introduction
10h-11h10. Panel 1. Le marché de l’(in)sécurité
présidé par Jacques-Olivier Boudon (Sorbonne Université/CRHXIX)
- Arnaud-Dominique Houte (Sorbonne Université/CRHXIX) : Des armes contre les voleurs (France, XXe siècle)
- Félicien Faury (CNRS/Cesdip) : Le marché de la self-défense dans la France contemporaine : logiques commerciales et politisations
11h10-11h20 : pause
11h20-12h30. Panel 2. L’autodéfense en situation coloniale
présidé par Élisabeth Davin-Mortier (Sorbonne Université/CRHXIX)
- Sylvie Thénault (CNRS/CHS) : Dans le creuset de la guerre d’indépendance algérienne : violences et “contre-terrorisme” à Bône, 1959-1960
- Samuel André-Bercovici (CHS) : Recourir aux unités territoriales : fruit d’une mobilisation de l'opinion européenne d'Algérie
12h30-13h30. Pause déjeuner
13h40-14h50. Panel 3. Employeurs et prestataires de la sécurité privée
présidé par Anne-Emmanuelle Demartini (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CRHXIX)
- Lorenzo Pera (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA) : “Quella specie di polizia fatta dai privati” : private security companies, bourgeois identity and self-defense in Liberal Italy.
- Andrea Azzarelli (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA) : Les gardes particuliers des industriels (Le Creusot et Anzin, début du xxe siècle)
14h50-15h : pause
15h-16h10. Panel 4. Justiciers et militants
présidé par Alexandre Frondizi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CRHXIX)
- Éric Fournier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CRHXIX) : Objets privés, horizon politique : les armes de poing de l’autodéfense révolutionnaire à la Belle Époque
- Gilles Favarel-Garrigues et Laurent Gayer (CNRS/CERI) : Des clics et des claques : une entreprise justicière dans le monde de la sécurité privée rennaise
16h10-17h20. Panel 5. Le genre de l’autodéfense
présidé par Matteo Millan (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA)
- Laura Schettini (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA) : Con ogni mezzo necessario. Donne e autodifesa nell’Italia contemporanea
- Roxane Bonnardel Mira (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA) : « Je n’ai pas conservé cette arme, ma femme ne voulant pas la voir à la maison ». Les armes à feu dans les foyers français (années 1890-1930)
17h20. Conclusions. Matteo Millan (Università degli Studi di Padova/DiSSGeA)
