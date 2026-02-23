Imagining a Future (inside/outside) Britain

Conference, symposiumPolitical studies
Abstract
S’inscrivant dans la perspective du champ interdisciplinaire des études sur le futur, et plus spécifiquement des études critiques sur le futur, ce colloque propose d’étudier la façon dont le futur du Royaume-Uni et des nations qui le composent a été imaginé à travers les périodes, sur des modes fictionnels et non-fictionnels. Nous nous intéresserons à la fois aux représentations du futur du Royaume-Uni dans son ensemble (le futur de l’État, de la société et de l’Union britanniques), et aux représentations du futur des différents territoires constitutifs du Royaume-Uni soit au sein de l’Union et de l’Empire, soit au contraire hors de ceux-ci.
Announcement
Argumentaire
Comment le futur du Royaume-Uni et de ses différentes composantes a-t-il été imaginé, pensé et projeté à toutes les époques, y compris de nos jours ? S’inscrivant dans la perspective du champ interdisciplinaire des études sur le futur, et plus spécifiquement des études critiques sur le futur, qui impliquent « l’exploration et l’interrogation des façons dont la société pense, imagine et parle du futur — non pas du futur singulier, mais des futurs possibles » (Godhe&Goode 2018, traduit par Ghiasizarch 2023), ce colloque, porté par deux sociétés savantes, la SFEE et le CRECIB, et par le Centre for Anglophone Studies (CAS) de l’Université Toulouse-Jean Jaurès, propose d’étudier la façon dont le futur du Royaume-Uni et des nations qui le composent a été imaginé à travers les périodes, sur des modes fictionnels et non-fictionnels. Nous nous intéresserons à la fois aux représentations du futur du Royaume-Uni dans son ensemble (le futur de l’État, de la société et de l’Union britanniques), et aux représentations du futur des différents territoires constitutifs du Royaume-Uni soit au sein de l’Union et de l’Empire, soit au contraire hors de ceux-ci.
Ce colloque international est interdisciplinaire et regroupera des spécialistes de littérature, de politique et d'histoire britannique, ainsi que d'études visuelles.
Programme
Le programme peut être téléchargé
Thursday 12 March 2026
- 8h45–9h – Welcome & registration
- 9h–9h15 - Introduction
9h15-11h15- Panel 1: Futurescapes of Scotland: Inside, Outside, and Beyond
Chairs: Julia Boll/Nina Engelhardt
- Julia Boll (University of Salzburg, Austria) - Alternative Futures: How Willa Muir Explores Potentialities with John Donne
- Nina Engelhardt (University of Stuttgart, Germany)- Between National and Archipelagic Visions of the Future: Douglas Stuart’s Young Mungo (2022)
- Wolfgang Funk (Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany) - Eau Caledonia: Re-Imagining Scottish Myths with Ali Smith
- Nora A. Plesske (University of Magdeburg, Germany) - “Building a New Scotland”: Cultural Regeneration in Scotland's Post-Industrial Cities
11h15-11h30 Coffee break
11h30-13h- Panel 2: Imagining the future (inside/outside) of the Empire
Chair: Myriam Yakoubi
- Pauline Collombier (Lorraine University, IDEA) - Female agency in Irish home rule future fictions (1870-1914)
- Simon Deschamps (Toulouse Jean Jaurès University, CAS) - From Raj to ‘Swaraj’: Nationalist Projections of India’s Future Beyond British Control
- Virginie Roiron (Sciences Po Strasbourg, SAGE) - Imagining a post-imperial British future: The Commonwealth as a template?
13h-14h30 Lunch break
14h30-15h30-KEYNOTE CONFERENCE: Professor Laura McAllister (Cardiff University), co-chair of the Independent Commission on the Constitutional Future of Wales
15h30-15h45 Coffee break
15h45-17h15- Panel 3: Imagining the future (inside/outside) of the Union
Chair: Nathalie Duclos
- Didier Revest (Côte d’Azur University, LIRCES) - Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow: a brief history of Wales in the here and now
- Perrine Lara (Toulouse-Jean Jaurès University, CAS) - Comparative Perspectives on Welsh and Scottish Independence Movements since Devolution: What Future(s) for the United Kingdom?
- Gilles Leydier (University of Toulon, BABEL) - Dans l’Union et hors de l’UE. Ou dans l’UE et hors de l’Union ? Imaginer le futur de l’Ecosse depuis le Brexit
20h00 Conference dinner
Friday 13 March 2026
9h-10h30- Panel 4: British dystopian fiction (part 1)
chair: Philippe Birgy
- Eira Betthell (University of Essex, UK) - Grassroots Survival and Community Resilience in Doris Lessing’s Memoirs of a Survivor
- Inna Häkkinen (University of Helsinki, Finland) - The Literary Imaginaries of Ritualization in Fictionalizing Nuclear Futures of Great Britain
- Caroline Bassett (Cambridge University, UK) - Coastal Defences?
10h30-10h45 Coffee break
10h45-12h15- Panel 5: British dystopian fiction (part 2)
chair: Anita Jorge
- Olivier Cassagnau (Bordeaux Montaigne University, CLIMAS) - Les films et séries post-apocalyptiques britanniques depuis 2000 : entre respect des codes du genre et volonté de refléter les changements de société
- Anne-Lise Marin-Lamellet (Saint-Etienne Jean Monnet University, ECLLA) - « There is (still) no future in England’s dreaming » : de l’effondrement dans les films d’anticipation britanniques contemporains
- Jonathan Gross (King’s College London, Department of Culture, Media & Creative Industries) - Television Depictions of Recent British History as ‘Resources of Hope’
12h15-14h Lunch break
14h-15h- Panel 6: Critical & radical imaginings of the future
Chair: Phillipe Birgy
- Pavlina Flajsarova (Palacky University, Czech Republic) - Futures in the City: Contemporary British Fiction and the Imagination of Urban Britain
- Teodora Noszkay (University of Manchester, UK) - Relics, Remixes, and Resistance: Listening for the future in the current British folk revival
15h-17h- Panel 7: Shaping Britain’s future through policy-making
Chair: Vincent Latour
- Jordan White (Université Le Havre Normandie, GRIC) - Imagination or Illusion? Britain’s Global Future 2016-24
- Kirsten Forkert (Birmingham City University) - Imagining futures beyond borders: migrants’ rights campaigns in the UK
- Niaz Cary-Pernon (Montpellier- Paul Valéry University, EMMA) - ‘LSE Brexit 2015-2021’: A scholarly platform for the representations and constructions of Brexit as a projected future
- Marie Aouanes-Perrière (Toulouse-Jean Jaurès University, CAS) - From Brexit to What Comes Next: Pro-European Grassroots Activism and the Future of Britain
17h- Closing remarks
To cite this announcement
