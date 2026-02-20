Announcement

Argumentaire

Les cités de l’Afrique romaine et tardo-antique offrent un terrain exceptionnel pour l’étude des mutations urbaines sur la longue durée, depuis la « refondation » des villes africaines après 146 av. J.-C. jusqu’aux recompositions qui accompagnent les conquêtes arabes du VIIᵉ siècle. Ces transformations, loin d’être uniquement le reflet de décisions impériales ou de crises extérieures, se donnent à lire dans une documentation abondante et multiforme, au premier rang de laquelle figure l’épigraphie, source essentielle pour appréhender les dynamiques institutionnelles, sociales et territoriales des cités africaines.

Les inscriptions révèlent avec une acuité particulière la capacité d’action des communautés locales (agency locale), en documentant les choix opérés par les cités, leurs élites et leurs institutions dans l’appropriation, la reformulation ou la mise en scène des modèles romains. Qu’il s’agisse des titulatures civiques, des dédicaces monumentales, des inscriptions honorifiques ou funéraires, l’épigraphie met en évidence des processus de négociation et de co-construction qui invitent à dépasser les schémas traditionnels d’une romanisation passive. Elle permet d’observer, dans le temps long, comment les cités africaines ont activement participé à la définition de leur statut, de leur identité et de leur place dans les cadres provinciaux et impériaux.

Ce colloque s’inscrit dans le renouvellement des études sur l’urbanisme provincial romain, stimulé par les approches postcoloniales et par une attention accrue portée aux acteurs locaux. Appliquée à l’Afrique du Nord, cette perspective trouve dans l’épigraphie un terrain d’expression privilégié : les mutations urbaines y sont souvent perceptibles à travers des changements de titulature, des réajustements institutionnels, l’apparition ou la disparition de collèges civiques, ou encore la transformation des pratiques honorifiques. Les travaux récents sur la période tardo-antique ont par ailleurs montré que ces mutations ne se réduisent pas à des phénomènes de déclin, mais traduisent des recompositions internes, perceptibles à travers les reconfigurations du pouvoir local, des nouvelles pratiques religieuses et des adaptations économiques. L’urbanisme africain apparaît dès lors comme le fruit d’une co-construction mobilisant une pluralité d’acteurs et d’échelles.

La ciuitas, entendue comme un système territorial associant un centre urbain (urbs) et un territoire (ager), constitue l’unité d’analyse centrale. L’épigraphie permet d’en saisir les multiples dimensions : statuts juridiques, rapports entre communautés civiques et autorités impériales, gestion des ressources, contrôle des territoires et affirmation des identités locales. Les inscriptions éclairent ainsi les liens étroits entre formes urbaines et recompositions territoriales, en documentant aussi bien les programmes monumentaux que les pratiques administratives et les stratégies de distinction sociale.

Employée comme outil heuristique, la notion de mutation invite à dépasser les oppositions binaires longtemps dominantes (romanisation/acculturation, continuité/rupture, domination/résistance). Elle renvoie à des transformations structurelles, souvent matérialisées dans l’épigraphie et dans l’archéologie par des seuils de changement : requalification des espaces civiques, évolution des formules dédicatoires, transformations des paysages urbains. Ces mutations supposent des phases de recomposition au cours desquelles les acteurs locaux renégocient les équilibres entre héritages et innovations.

En croisant sources écrites, données archéologiques, approches spatiales et environnementales à différentes échelles, cette rencontre scientifique vise à identifier les rythmes et seuils des mutations urbaines. Elle envisage la cité comme un système territorial dynamique, façonné par une pluralité d’acteurs (élites, communautés rurales, artisans) face aux changements climatiques, économiques et politiques.

Axes thématiques

1. Acteurs, institutions et pouvoir urbain (épigraphie publique et honorifique)

Cet axe s’intéresse aux acteurs de la vie civique et aux formes de gouvernance urbaine telles qu’elles apparaissent dans les inscriptions publiques et honorifiques : décrets, dédicaces officielles, inscriptions de constructions, hommages civiques. Il interroge le rôle des élites locales, des notables municipaux, des magistrats et des administrateurs impériaux dans la production et la transformation de l’espace urbain.

2. Formes urbaines et recompositions territoriales

Cet axe explore les transformations des paysages urbains à travers les inscriptions monumentales associées aux édifices publics (forums, basiliques, thermes, remparts, équipements hydrauliques). Il s’intéresse à l’articulation entre formes bâties et discours épigraphiques, en analysant comment les cités mettent en scène leur identité, leur statut, leur occupation du territoire et leur prospérité.

3. Échelles du changement : du local à l’impérial

Centré sur les inscriptions à caractère administratif et juridique, cet axe examine les mutations des statuts civiques (ciuitas, municipium, colonia), la définition des territoires et les rapports entre communautés locales, autorités provinciales et pouvoir impérial.

4. Mutations religieuses et sociales

Cet axe est consacré aux transformations des paysages religieux et des pratiques cultuelles, analysées à partir des inscriptions religieuses païennes et chrétiennes : dédicaces de temples et d’églises, inscriptions votives, épigraphie ecclésiastique, hommages à des autorités religieuses.

5. Ruptures, résiliences et transitions vers le haut Moyen Âge

Le dernier axe privilégie l’analyse des inscriptions funéraires et des phénomènes de remploi comme indicateurs des transformations sociales et urbaines. Les épitaphes permettent d’observer les évolutions des structures familiales, des identités sociales et des pratiques commémoratives, tandis que le remploi de la pierre (y compris celui des inscriptions) dans les fortifications ou les édifices tardifs renseigne sur les stratégies de résilience et d’adaptation des cités.

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent comporter :

Titre de la communication

Résumé de 200 à 300 mots

Cinq mots-clés

Les langues acceptées sont : français-anglais-arabe

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : cite.en.mutation@gmail.com

avant le 15 avril 2026

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 15 avril 2026

Notification d’acceptation : 30 mai 2026

Programme définitif : 30 septembre 2026

Colloque : 29-31 octobre 2026

Informations pratiques

Le colloque se tiendra à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse et au Musée archéologique de Sousse.

Les organisateurs prennent en charge l’hébergement de l’ensemble des participants sélectionnés :

trois nuitées pour les participants venant de l’étranger ;

deux nuitées pour les participants résidant en dehors de la ville de Sousse et de sa zone immédiate.

Pour toute information, veuillez contacter : cite.en.mutation@gmail.com ou kaabia.ridha@gmail.com

Comité scientifique

Samir Aounallah (Institut National du Patrimoine)

Fathi Bahri (Institut National du Patrimoine)

Thouraya Belkahia (Université de Tunis)

Mohamed Benabbes (Université de Tunis)

Lamia Ben Abid (Université de la Manouba)

Mohieddine Chaouali (Institut National du Patrimoine)

Xavier Dupuis (Université Paris Nanterre)

Ridha Ghaddhab (Université de Sousse)

Mohamed Grira (Université de la Manouba)

Ridha Kaabia (Université de Sousse)

Nabil Kallala (Université de Tunis)

Anna Leone (University of Durham)

David Mattingly (University of Leicester)

Ahmed M’Charek (Université de Tunis)

Salem Mokni (Université de Sfax)

Lotfi Naddari (Université de Tunis)

Samira Sehili (Institut National du Patrimoine)

Slah Selmi (Université de Sousse)

Cinzia Vismara (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Centre Camille Jullian)

Comité d’organisation