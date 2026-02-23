Announcement

Le colloque aura lieu les 1e, 2 et 3 décembre 2026 à Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec la Cinémathèque idéale des banlieues du monde) et Grenoble – sous réserve – (Université Grenoble-Alpes).

Argumentaire

Dans les marges des économies industrielles et des modèles dominants de production cinématographique, les cinémas pauvres dans le monde – c'est-à-dire à très petit budget en proportion de l’échelle moyenne de production du pays concerné, et se destinant à la projection dans la salle de cinéma – engagent d’autres manières de créer et de voir des films. Cet investissement contemporain des possibles de la mise en scène à partir d’une conscience des moyens économiques donne lieu à une prolifique production indépendante des sources de financements institutionnalisés, publics et privés. Ainsi, dans les pays où il existe une forte production cinématographique, de cinéma d’auteur ou industriel, se dessine une forme d'économie parallèle du cinéma. Dans les pays de la majorité globale, les financements étant souvent fluctuants, c'est parfois cette économie-là qui devient la condition de survie d'un cinéma national. Par ailleurs, en dépit d'importants financements locaux, la dépendance de certains écosystèmes cinématographiques de pays de la majorité globale aux financements dits occidentaux pose la question de l'indépendance sur les plans politique et esthétique et donc du prolongement de dynamiques coloniales. Un cinéma pauvre peut par conséquent être un cinéma du refus de s'inscrire dans les conditions et dynamiques économiques dominantes aussi bien que mû par une nécessité, quand il ne peut se faire autrement.

Sans que soit romantisé le manque de moyens, comment cerner les contours théoriques, pratiques, économiques et esthétiques proprement contemporains de ces « cinémas pauvres » dans un horizon international ? Quels processus de création cinématographique spécifiques en assurent l’existence ? Quelles formes filmiques originales en émergent ? De quels circuits parallèles de diffusion ces films exigent-ils la création et la défense ? Quelles récurrences et différences inhérentes aux cinémas pauvres apparaissent à chaque étape de fabrication et de distribution, selon les contextes géographiques, sociaux et culturels ?

Ce colloque vise à mettre en perspective à l'échelle mondiale les enjeux esthétiques et économiques ainsi que l’analyse des processus de création et de diffusion qui étaient au cœur des journées d’études consacrées au cinéma de petite économie en France qui ont eu lieu en 2024 (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis / Université Bordeaux-Montaigne / Festival international du film indépendant de Bordeaux). Par ce changement d’échelle, à la fois en termes de corpus filmique et de géographies de productions des savoirs, nous souhaitons mettre en évidence des problématiques transversales à l’existence et l’expansion des cinémas pauvres, en les considérant comme des espaces de création cinématographique contemporaine particulièrement inventive, tout en prenant en compte leurs ambivalences et difficultés, dans un contexte global de crise et d'atteintes à la liberté de création. Nous encourageons les communications portant sur des filmographies encore peu repérées dans le contexte français ou européen, et problématisant un ou plusieurs des axes de réflexion suivants :

Axe 1. Définition d’une notion et variations théoriques

« L’écriture cinématographique n’est pas seulement un geste artistique : elle est un mouvement de pensée, elle est aussi une action économique » déclarait Jean-Louis Comolli dans son texte « Pour un cinéma pauvre » en 2003. Le réalisateur et critique posait cette affirmation en relevant que « les cinquante ou même cent films les plus importants depuis trente ans sont des films assez pauvres, ou très pauvres. » En s’intéressant à cette production cinématographique de « peu de moyens », il questionnait « une relation juste entre le geste artistique et la dépense qu’il engage. Juste, c’est-à-dire nécessaire et suffisante. Pas plus que les petits budgets n’empêchent les grands films, les gros budgets n’évitent les films minables. » De la sorte, Comolli actualisait à l’heure du numérique les enjeux esthétiques, politiques et économiques déjà au cœur du manifeste « Pour un cinéma imparfait » (1969) du réalisateur cubain Julio García Espinosa, rédigé à l’heure du « Troisième Cinéma », ou encore de celui du moins connu groupe de cinéma breton Torr e Benn, qui écrivait en 1975 dans sa brochure « Nous avons choisi un cinéma de pauvre pour faire des films riches ».

Dans les années 2010, cette conception du « cinéma pauvre » a été reprise par des réalisateur·ices issu·es de classes populaires. Pour elles et eux, il ne s’agit pas d’une option idéale mais de l’unique manière de pouvoir faire des films, étant donné que les systèmes de financement publics s’avèrent illusoirement méritocratiques. Ainsi, le cinéaste et écrivain argentin César González, qui a réalisé une bonne part de son œuvre dans le quartier défavorisé dont il est originaire, interroge dans son ouvrage El fetichismo de la marginalidad (2021, p. 16) : « ne serait-ce pas le plus cohérent de filmer d’une manière pauvre là où il y a surdose de pauvreté ? » Dans son manifeste « Pour un cinéma maçon » (2020), le réalisateur brésilien périphérique Lincoln Péricles préconise quant à lui un cinéma « qui aide à construire la maison du voisin et la sienne » à partir des ressources à portée de main.

Dès lors, où commence et où finit la conception des « cinémas pauvres », selon le contexte historique, géographique et culturel où ils prennent place ? Quels traits communs peut-on esquisser pour les cinémas pauvres produits dans différents pays aujourd’hui ? Si notre critère est un budget largement inférieur à celui des cinémas commerciaux des pays concernés – même lorsqu'ils sont « d'auteur » –, quelles sont les différentes échelles budgétaires avec lesquelles ces films pauvres se font ? Est-il envisageable et souhaitable de proposer une définition générale des cinémas pauvres ? À quelles principales variables d’ajustement veiller pour en affiner et nuancer l’usage ?

Les communications pourront ainsi s'inscrire dans ces axes :

- Quels jalons théoriques et textes critiques nous permettent d’historiciser cette idée pour mieux en saisir la portée contemporaine ? En quoi les pensées de cinéastes en ce sens viennent-elles rebattre les cartes de cette notion ?

- Quelles variations sur l’expression de « cinémas pauvres » existent dans différentes langues, selon le contexte culturel des cinéastes ? Quelles transformations apportent-elles vis-à-vis des textes de García Espinosa et Comolli ?

- Quand on parle de « cinémas pauvres », ne faut-il pas également élucider de quelles classes sociales sont issus·es les réalisateur·ices concerné·es, ainsi que leurs équipes ? Dans quelle mesure réaliser des « films pauvres » peut être paradoxalement un luxe accessible uniquement à une classe bourgeoise notamment en raison du travail bénévole qu’il implique souvent ? Observe-t-on, à l'inverse, dans ces cinémas une plus grande représentation de cinéastes issu·es de minorités (de genre ou raciales), relégué·es aux marges économiques par difficulté d'accès aux financements majoritaires ? Dès lors, comment définir les cinémas pauvres dans ce qu’ils engagent de proprement matériel ?

Axe 2. Esthétique des cinémas pauvres

Cet axe aborde les enjeux esthétiques propres aux cinémas pauvres, nés de leurs conditions d'émergence, méthodes de fabrication et technologies utilisées. Sans faire l’impasse sur ce que le manque de moyens empêche, il nous intéressera de penser comment certains traits décriés associés au cinéma à très petit budget (pauvreté de l’image, discontinuité de la narration et de la forme, marques de fabrication apparentes, « amateurisme » du jeu des acteur·ices – entre autres caractéristiques) participent de leur singularité esthétique. Ainsi, Tariq Teguia, pour son film Inland (Algérie, 2008), en s’emparant des limites de saisie de sa caméra vidéo HD semi-professionnelle produisant du flou et de la surexposition – une « caméra comme elle peut », comme la qualifie Pierre-Damien Huyghe (2012, p.42) –, trouve dans ce défaut un moyen de représenter les lieux de disparition que sont les passages de frontières au Sahara (Lamoine, 2026).

Nous nous intéresserons également à la façon dont certains tournages se déroulant en dehors des circuits professionnels ou validés par les institutions, parfois sans autorisation, qu’ils soient espacés dans le temps et disponibles à l’imprévu ou au contraire procédant d’un geste rapide, restant en phase avec l’urgence à montrer ou exprimer, parviennent à « faire voir ce qui n’était pas vu », ainsi que Jacques Rancière le relève à propos des artistes se proposant « de changer les repères de ce qui est visible et énonçable » (2008, p.72). On peut penser à Saudade de Katsuya Tomita (Japon, 2011), réalisé au sein du collectif Kuzoku, autoproduit et tourné pendant un an dans la ville de Kôfu chaque jour de congé du réalisateur par ailleurs chauffeur routier, et dont la forme éclatée épouse un tissu urbain en crise et les rencontres hasardeuses des personnages ouvrier de chantier, chanteur de hip-hop ou issu de l’immigration brésilienne.

Pour d’autres cinéastes, c’est aussi cette liberté de création revendiquée et détachée d’une nécessité de rentabilité qui leur permet d’expérimenter des partis-pris esthétiques radicaux, associés par exemple au choix du support, à la durée du métrage, au croisement des dispositifs fictionnels et documentaires : ainsi de La Flor de Mariano Llinás (Argentine, 2018), film de plus de 13h dont le tournage, au sein du collectif El Pampero Cine, aura duré dix ans.

Les études proposées pourront porter sur un film en particulier, l'œuvre d’un·e cinéaste ou une cinématographie nationale, à une époque donnée ou appartenant à un mouvement, un collectif, ou encore s’attacher à des traits esthétiques communs à plusieurs territoires. Les pistes suivantes pourront ainsi être explorées :

- Richesse esthétique des films pauvres : comment les conditions économiques, selon les spécificités nationales ou régionales, contribuent à l’invention et la singularité de formes et dispositifs cinématographiques créés par la pauvreté des moyens ? Dans cette perspective, de quelle façon les cinémas pauvres, dans leur usage des technologies ou dans la matérialité de leur support, s’inscrivent-ils dans « une esthétique précaire » (Gaboury, 2021, p. 266) ?

- Politique de l’esthétique : de quelles façons certains modes de tournage alternatifs, inventés en réaction à des conditions précaires ou pour se défaire du poids des financements qui obligent, parviennent à figurer ou représenter des espaces, des temporalités, des personnages, des populations, des sensibilités, qui n’avaient pas été ainsi saisis dans des films produits dans de meilleures conditions matérielles ?

- Les films palimpsestes (Daney, 1970, et Lindeperg, 2004) : comment les empêchements ou ratés liés au manque de moyens parfois subis (l’accès à des budgets plus importants étant barré par des censures politiques, des biais institutionnels ou des logiques commerciales) ont une incidence sur la forme des films, en fermant certains possibles tout en gardant les traces de ce qu'ils auraient pu être ? Dans quelle mesure la persistance des traces de conditions de fabrication laissées apparentes dans le film serait une caractéristique des cinémas pauvres ?

Axe 3. Fabriques du cinéma : études génétiques, conditions et organisations du travail

Les communications qui s'inscrivent dans cet axe s'intéresseront à la manière dont les films sont fabriqués, c'est-à-dire au travail créatif et technique nécessaire à la réalisation et la production des films. Y a-t-il une organisation du travail spécifique aux films produits en économie réduite ? Cette spécificité tient-elle, par exemple, à la taille des équipes ? Les travailleur·euses sont-iels davantage susceptibles d'occuper plusieurs postes, d'avoir plus de tâches et de responsabilités que dans les tournages à gros budget ? Les dynamiques relationnelles et de pouvoir sur les tournages sont-elles rebattues, lissées, amplifiées, similaires ? En quoi la place du ou de la cinéaste est-elle éventuellement différente ou questionnée ? La fonction d’ « auteur de cinéma » comme instrument d'une dépossession des collaborateur·ices (Pacouret, 2025) est-elle remise en question par certaines pratiques collectives et si oui, lesquelles ?

Nous nous intéresserons également aux aspects de la solidarité dans les processus de création. Comment des économies précaires s’enrichissent-elles à travers des liens affectifs au sein de communautés collaboratives ? En quoi la création de collectifs et de coopératives permet d'autres manières de travailler, à rebours des structures dominantes et industrielles ou en résistance aux systèmes hégémoniques, en s'appuyant notamment sur des idéaux d'horizontalité et de transmission des savoirs ? Nous invitons les communicant·es à proposer des méthodes de recherche innovantes pour documenter, comprendre et penser les films « du point de vue du faire » (Zvonkine, 2019).

Dans ce colloque, pourront ainsi être discutés (liste non exhaustive) :

- Collectifs et organisations des cinémas pauvres : comment les collectifs (tels que Antes muerto cine en Argentine), les associations, les coopératives (comme Coocine en Colombie) et les laboratoires argentiques partagés (comme LEC au Mexique ou L’Abominable en France) structurent-ils les pratiques des cinémas pauvres ? Quels principes d’horizontalité, de solidarité, d’affects et d’amitiés traversent ces modes d’organisation ? Selon quels idéaux politiques ont-ils été fondés et à quelles limitations pratiques se heurtent-ils désormais ?

- Travail, économie et conditions de production : comment penser le bénévolat dans les cinémas pauvres ? Relève-t-il d’une forme d’exploitation ou constitue-t-il une alternative aux logiques rentabilistes dominantes ? Comment se distribue le temps de travail hors tournage (préparation, post-production) et quelles en sont les implications sociales et économiques ? Quelles stratégies et quels modèles économiques les travailleur·euses des cinémas pauvres élaborent-ils ? Comment se redéfinit le métier de producteur·ice dans les marges de l’industrie ? Quels modes de financement (fonds propres, financement participatif, soutiens individuels à la création, etc.) rendent possibles ces films ?

- Méthodologies et études de cas : Comment analyser les documents de production (budgets, rémunérations, composition des équipes, feuilles de service) pour comprendre ces pratiques ? Quelle place accorder aux entretiens avec les membres des équipes ? En quoi les observations participantes ou non sur les tournages peuvent-elles renouveler l’approche de ces objets ?

- Pratiques, territoires et circulations : quel rôle joue la participation de non-professionnel·les, notamment issu·es des lieux de tournage, dans ces productions ? Comment penser les productions amateures ou « de basse altitude » (Zéau, Turquety, 2022) ainsi que le cinéma « local » (Zéau, 2025) dans le champ des cinémas pauvres ? Quelles relations, tensions et circulations s’établissent entre ces pratiques et les circuits dits professionnels ?

- Réseaux, exils et rapports sociaux : comment les cinémas en exil et les cinémas des diasporas participent-ils à la (re)constitution de réseaux transnationaux ? Comment les rapports sociaux de genre, de classe et de race structurent-ils les conditions de production et les formes des cinémas pauvres ? Quelles approches qualitatives et quantitatives permettent d’en proposer une sociologie ?

Axe 4. Programmation, valorisation, diffusion, publics, archivage du présent

Ce dernier axe interroge les modalités par lesquelles les cinémas pauvres accèdent à la visibilité et à la reconnaissance en aval des processus de fabrication, dans une industrie largement structurée par la visibilité des prix et les enjeux de reconnaissance institutionnelle (Delaporte, 2022). Il s’agit d’analyser le rôle central des dispositifs de programmation (festivals, cinémathèques, lieux alternatifs, plateformes, réseaux militants ou communautaires) dans la création de valeur symbolique pour ces films et de comprendre comment se structurent via ces différentes instances les rencontres avec le public.

Certaines initiatives proposent déjà des cadres d’accueil explicites pour ces pratiques, à l’image du festival Cine Pobre à Mexico, consacré aux films autofinancés, ou de la compétition Contrebande du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dédiée aux œuvres réalisées « en dehors des schémas classiques de financement ». Plus largement, si des festivals internationaux intègrent ponctuellement des films réalisés avec peu de moyens, les sections explicitement consacrées à ces façons de faire restent rares. Dès lors, plusieurs questions se posent : comment ces œuvres sont-elles sélectionnées, contextualisées, accompagnées et mises en récit à l’aune de leur mode de production ? Quels publics rencontrent-elles, et selon quelles médiations symboliques, géographiques et sociales ? Quels espaces de diffusion spécifiquement dédiés aux cinémas pauvres existent à l’échelle mondiale et comment œuvrent-ils à la mise en lumière de ces cinématographies ?

Penser la diffusion des films réalisés avec des moyens limités implique également d’interroger les conditions concrètes de leur circulation. Historiquement, la présence des cinéastes est une condition à l’organisation de projections-rencontres ; or, que devient cette logique lorsque les coûts de déplacement ou les coûts de sous-titrage des films et de traduction sont à prendre en compte ? Cette tension invite à repenser les formes de diffusion, de circulation et de rencontre, ainsi que les modèles économiques et symboliques qui les sous-tendent.

Cet axe se propose également d’examiner les formes contemporaines d’archivage du présent en interrogeant les traces laissées par des cinémas précaires, parfois éphémères et souvent fragiles tant sur le plan matériel qu’institutionnel. Cette réflexion peut être éclairée par l’appel formulé par Lincoln Péricles en faveur d’une « cinémathèque des quebradas » ces dernières années, qui souligne la nécessité d’une préservation autonome des images produites dans les quartiers populaires, ainsi que par le projet de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, à l’initiative d’Alice Diop, en collaboration avec le Centre Pompidou et les Ateliers Médicis. À travers l’étude conjointe des pratiques de diffusion, de réception et de conservation, il s’agit de comprendre comment ces cinémas participent à l’écriture invisible [1] d’une histoire du cinéma, via différentes méthodes de diffusion, tout en révélant les angles morts, les hiérarchies et les tensions qui traversent les politiques de mémoire cinématographique à l’échelle locale et internationale.

Ci-dessous, une liste non exhaustive des sujets que nous aimerions voir abordés :

- Quels sont les dispositifs de programmation des cinémas pauvres et quels critères de sélection, quelles lignes éditoriales, quels cadres institutionnels et alternatifs sont mis en place pour tenter de « voir autrement » (Rastegar, 2016) ? Quel rôle jouent les festivals internationaux dans la promotion de certains cinémas pauvres, et comment les programmateur·ices participent-ils à la production de valeur symbolique et à la visibilité de ces films ? Comment mettre en place une « programmation éthique » (Colta, 2019) dans des contextes précaires ? Enfin, comment penser la mise en œuvre concrète de « festivals de cinéma décolonisés » qui déplaceraient les hiérarchies existantes et redistribueraient les rapports de pouvoir (Dovey, Sendra, 2023) ?

- Quelles complémentarités, hiérarchies et concurrences s’établissent entre festivals, cinémathèques, lieux alternatifs et plateformes dans les circuits de diffusion ? Comment les circulations transnationales des cinémas pauvres reconfigurent-elles les hiérarchies de visibilité à l’échelle internationale, entre réseaux de solidarité et rapports de pouvoir géopolitiques ? Dans quelle mesure ces circulations contribuent-elles à produire, dans les contextes nationaux de réception, des « territoires imaginaires » des cinématographies étrangères (Rueda, 2018) ? Comment les cinémas en exil et les cinémas des diasporas participent-ils à la (re)constitution de réseaux transnationaux ?

- Quelles formes de reconnaissance et de légitimation – prix, labels, résidences, accompagnements – influencent les trajectoires des films ? À l’inverse, quelles formes prennent les pratiques de diffusion alternative et d’auto-diffusion (projections militantes, communautaires, itinérantes ou hors des cadres commerciaux) et quelles relations ces films entretiennent-ils avec leurs publics ?

- Quelles politiques de conservation et quels enjeux de mémoire caractérisent l’archivage du présent pour les films des cinémas pauvres ?

Modalités de participation

Les titres et propositions de communication en français ou en anglais (maximum 500 mots), accompagnés d'une courte biographie, suivis d’une bibliographie, sont à envoyer d’ici le 10 avril 2026 à l'adresse mail suivante : cinema.pauvre@gmail.com.

Les réponses seront données mi-mai 2026.

Nous encourageons autant les contributions académiques que celles issues de la pratique professionnelle.

Comité d’organisation

Claire Allouche (maîtresse de conférences en études cinématographiques, Université Grenoble-Alpes).

Émilie Lamoine (maîtresse de conférences en études cinématographiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Ariane Papillon (docteure en études cinématographiques de l'Université Paris 8, A.T.E.R. à l’ENS de Lyon).

Paula Rodríguez Polanco (doctorante en études cinématographiques, A.T.E.R. à l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis).

Natacha Seweryn (doctorante en études cinématographiques, A.T.E.R. à l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis).

Comité scientifique

Claire Allouche (Université Grenoble Alpes, France)

Mathieu Capel (Université de Tokyo, Japon)

Farah-Clémentine Dramani-Issifou (Université Aix-Marseille, France / Harvard, Chair of the Harvard McMillan-Stewart Fellowship in Distinguished Filmmaking, USA)

Marcelo Ikeda (Universidade Federal do Ceará, Brésil)

Sonia Kerfa (Université Grenoble Alpes, France)

Emilie Lamoine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)

Libertad Gills (University of Leeds, Royaume-Uni)

Victor Morozov (Trinity College Dublin, Irlande, Université Nationale d'Art Théâtral et Cinématographique de Bucarest, Roumanie)

Ariane Papillon (Université Paris 8 et École Normale Supérieure de Lyon, France)

Paula Rodríguez Polanco (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, France)

Raquel Schefer (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France)

Max Schleser (Swinburne University of Technology, Melbourne, Australie)

Natacha Seweryn (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, France)

Raphaël Szöllösy (Université de Strasbourg, France)

Ikbal Zalila (Université de la Manouba, Tunisie)

Eugénie Zvonkine (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, France)

Bibliographie

ALLOUCHE Claire, JAUDON Raphaël et HOREAU Thomas, « Se laisser contaminer par les autres. Entretien avec El Pampero Cine », Double Jeu n°21, 2024, pp. 107-117. En ligne : https://journals.openedition.org/doublejeu/4295

BONAMY Robert, Cinémas réfractaires, Cherbourg-en-Cotentin, De l’incidence, 2025.

BRAKHAGE, Stan, « In Defense of Amateur » in BRAKHAGE, Stan, Essential Brakhage. Selected writings by Stan Brakhage, New York, McPherson & Company, 1971.

COMOLLI, Jean-Louis, « Pour un cinéma pauvre », Cahiers du cinéma, n° 583, octobre 2003, pp. 78-80.

COLTA, Alexandra-Maria, « Creative and Emotional Labour: Programming Human Rights Film Festivals as Practice-led Ethnography », Alphaville: Journal of Film and Screen Media, no. 17, 2019, pp. 128–145.

DANEY, Serge, « Sur "Salador" (cinéma et publicité) » [1970], La Rampe. Cahier critique 1970-1982, Paris, Cahiers du cinéma-Gallimard, 1996.

DELAPORTE, Chloé, La Culture de la récompense, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2022.

DOVEY, Lindiwe et SENDRA, Estrella, « Toward Decolonized Film Festival Worlds », in DE VALCK, Marijke et DAMIENS, Antoine (dir.), Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After. Framing Film Festivals, Cham, Palgrave Macmillan, 2023.

FETVEIT Arild, « Death, beauty, and iconoclastic nostalgia: Precarious aesthetics and Lana Del Rey », NECSUS. European Journal of Media Studies, v. 4, No 2, pp.187–207, 2015.

GABOURY, Jacob, « De la pauvreté de l’image riche », in CASETTI Francesco et SOMAINI Antonio (dir.), La haute et la basse définition des images. Photographie, cinéma, art contemporain, culture visuelle, Milan, Mimésis, 2021, pp. 265-284.

GARCÍA ESPINOSA, Julio, Por un cine imperfecto, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1970

GILLS, Libertad, « Por un cine cachinero: reappropriation as a survival strategy in contemporary experimental cinema from Guayaquil », Illuminance, n° 3, 2025. URL : https://iluminace.cz/pdfs/ilu/2025/03/02.pdf

GONZÁLEZ, César, El fetichismo de la marginalidad, Lomas de Zamora, Editorial Sudestada, 2021.

HUYGHE, Pierre-Damien, Le Cinéma avant après, Cherbourg-en-Cotentin, De l’incidence éditeur, 2012.

IKEDA, Marcelo, « Le “novíssimo cinema brasileiro”. Signes d’un renouveau », Cinémas d’Amérique latine, n° 20, 2012. URL : http://journals.openedition.org/cinelatino/616

IKEDA, Marcelo et LIMA, Dellani (dir.), Cinema de garagem. Panorama da produção brasileira independente do nouveau siècle, Rio de Janeiro, Caixa Cultural, 2012.

KITSOPANIDOU, Kira, MRABET, Emna et SORIN, Cécile (dir.), Le film guérilla : au-delà de l’indépendance, Théorème n° 37, Presses Sorbonne Nouvelle, 2024.

KNOWLES, Kim, Experimental film and photochemical practices, Londres, Palgrave Macmillan, 2020.

LAMOINE, Emilie, « De la disparition spectrale des migrants de et dans l’image. Inland de Tariq Teguia (2008), Chant pour la ville enfouie de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (2022), Ailleurs, partout de Vivianne Perelmuter et Isabelle Ingold (2020) », in CALVET, Yann et JAUDON, Raphaël (dir.), Spectres filmiques de notre temps, Caen, Presses Universitaires de Caen (à paraître en 2026).

LAYERLE, Sébastien, « Une mémoire populaire des luttes : modalités d’appropriation militante du Super 8 selon le groupe de réalisation breton Torr e Benn, 1972-1975 », dans Benoît Turquety et Valérie Vignaux (dir.), L’Amateur en cinéma : un autre paradigme ?, Paris, AFRHC, 2016, pp. 149-165.

LEVENTOPOULOS, Mélisande, PÓR, Katalin et RENOUARD, Caroline (dir.), « Regroupements, nébuleuses et associations de cinéastes. Concevoir les films en collectifs », Création Collective au Cinéma, 27 janvier 2022 [en ligne]. URL : https://creationcollectiveaucinema.com/__trashed/

LINDEPERG Sylvie, « Itinéraires : le cinéma et la photographie à l’épreuve de l’histoire », Cinémas : revue d’études cinématographiques, vol. 14, n° 2-3, 2004.

LOBATO, Ramon, Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Film Distribution, Londres, British Film Institute, 2012.

MIGLIORIN, Cezar, « Por um cinema pós-industrial. Notas para um debate », Cinética, Février 2011. En ligne : http://www.revistacinetica.com.br/cinemaposindustrial.htm

MOLFETTA, Andrea, « Colectivo y comunitario. Voces y economías del cine como resistencia al neoliberalismo en el Gran Buenos Aires Sur (2005-2015) », in Andrea MOLFETTA, Cine comunitario argentino. Mapeos, experiencias y ensayos, Buenos Aires, Teseo, 2017.

PACOURET, Jérôme, Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ? Art, pouvoirs et division du travail, Paris, CNRS éditions, 2025.

PÉRICLES, Lincoln, « Pour un cinéma maçon », in « Trois manifestes », Cinémathèque idéale des banlieues du monde, février 2025 [en ligne]. Traduction du portugais par Claire Allouche. URL : https://cinematheque-ideale-des-banlieues-du-monde.com/pages/lincoln-pericles-manifestes

RANCIÈRE, Jacques, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008.

RASTEGAR, Roya, « Seeing differently » in DE VALCK, Marijke, BRENDAN Kredell et LOIST, Skadi (dir.). Film Festivals, History, Theory, Method, Practice, Londres, Routledge, 2016.

ROCHA, Glauber, « An Esthetic of Hunger », in JOHNSON Randal et STAM Robert (dir.), Brazilian Cinema, New York, Columbia University Press, 1995, pp. 68-71.

RUEDA, Amanda, L’Amérique latine en France. Festivals des cinémas et territoires imaginaires, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2018.

SCHLESER, Max, Smartphone Filmmaking: Theory & Practice, New York, Bloomsbury Academic, 2021.

STEYERL, Hito, « In Defense of the Poor Image », e-flux journal, n° 10, novembre 2009 [en ligne]. URL : https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/

ZVONKINE, Eugénie, « Regarder les films du point de vue du faire », in SOJCHER Frédéric et LE PÉRON Serge (dir.), Cinéma à l’université : le regard et le geste, Paris, Les Impressions nouvelles, 2020, pp. 105-113.

Note