Announcement

Présentation

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage et le musée du quai Branly – Jacques Chirac proposent pour l’année universitaire 2026-2027 une bourse doctorale destinée à aider un.e jeune doctorant.e à mener à bien des projets de recherche originaux et innovants.

Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly – Jacques Chirac s’efforce de questionner le sens, l’usage et la portée des collections dont il est dépositaire. Le travail engagé passe également par une programmation ambitieuse et multiforme sur ces questions. De nombreuses expositions, rencontres, conférences, projections ont ainsi permis d’appréhender l’histoire de l’esclavage, de la colonisation, du racisme, de la lutte pour l’égalité des droits et des indépendances (consultez ici). La bourse de recherche proposée avec la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage s’inscrit dans cette dynamique.

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage, créée en novembre 2019, a pour missions de :

développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions comme partie intégrante de l’histoire de la France et du monde (France, Afrique, Amériques, Caraïbe et océan Indien) ;

rassembler les mémoires en valorisant les héritages culturels, artistiques et humains issus de cette histoire, dans toute leur richesse et leur variété ;

promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité et l’engagement de la France contre le racisme, les discriminations et les formes contemporaines d’esclavage.

En déclinant ces missions, les orientations stratégiques du programme de recherche de la Fondation consistent à "connecter" la recherche sur les sujets touchant à l’esclavage et ses héritages avec l’action citoyenne et sociale, ainsi qu’à encourager les passerelles entre les territoires en Europe et hors d’Europe (en particulier les collectivités d’outre-mer).

Dans le cadre de ce partenariat, la bourse doctorale concerne des projets de recherche dans les disciplines suivantes : l’histoire, l’anthropologie sociale, l’histoire de l’art, l’archéologie, la sociologie, les arts du spectacle. Elle encourage la recherche sur des thématiques ou des approches privilégiées par la Fondation : histoire culturelle et des représentations, muséologie et patrimonialisation, étude des sociétés post esclavagistes et des héritages sociaux et culturels matériels et immatériels, étude des dynamiques sociales des résistances, perspectives africaines sur l’esclavage.

Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai Branly – Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique) seront examinés avec la plus grande attention.

Au cours de l’année, le ou la candidat.e sélectionné.e présentera un chapitre de sa thèse ou un article original dans le cadre du séminaire interne du département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Elle ou il présentera en outre sa démarche et une sélection de ses résultats dans le cadre d’une production multimédia en ligne de la FME et dans le cadre du Festival l’Histoire à Venir de Toulouse dont la FME est partenaire.

Les candidats peuvent soumettre leur candidature en anglais. Les lauréats devront cependant avoir un niveau de compréhension écrite et orale du français suffisant pour participer aux activités collectives.

Cette bourse doctorale est destinée à soutenir un.e doctorant.e en fin de thèse et inscrit.e au moins en troisième année pour l’année universitaire 2026-2027 (dans une université française ou étrangère). Cette bourse est une aide à la rédaction et exclut les recherches de terrain et d’archive.

Durée et montant

Cette bourse doctorale est attribuée pour une période de 12 mois non reconductible, du 1er septembre au 31 août.

En 2026/2027, elle sera d’un montant mensuel de 1400 euros nets.

Après évaluation des dossiers, la bourse sera allouée à un.e candidat.e par un Comité scientifique dont la composition sera décidée par les deux institutions. Aucune condition de nationalité n’est exigée.

Modalités d’enregistrement des candidatures

Les demandes de bourses doctorales doivent être remplies sur le formulaire en ligne accessible à l’adresse : Candidature à la bourse d’études doctorales "Les esclavages et leurs héritages" FME-MQB.

Pour être enregistré, le formulaire doit avoir été définitivement soumis

avant le dimanche 15 mars 2026 à 23 :59.

Les résultats seront communiqués au lauréat ou à la lauréate et affichés sur le site web du musée du quai Branly – Jacques Chirac au début du mois d’avril 2026.

Contact

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés pour soumettre votre candidature, veuillez écrire à l’adresse bourses@quaibranly.fr.