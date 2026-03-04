Announcement

25 et 26 novembre 2026. Montpellier – Pézenas

Argumentaire

Au milieu des tourmentes #MeToo qui touchent cinéma, théâtre et arts contemporains, des débats de genres et autres crises identitaires de la modernité, et alors que de nombreux efforts sont menés pour réévaluer et valoriser la place des femmes dans les arts, notre colloque voudrait inciter à un premier état historique de la question des violences par les, ou à propos des, féminins véhiculés au, dans et par le théâtre lyrique en particulier. Si des études de cas existent, il manque une discussion collective qui aborde la problématique de front à l'endroit d'un art alors très représentatif des modèles sociétaux, et où le féminin a une place tout à fait ambigüe (marge sociale, rémunération parfois haute, starifcation, rôles stéréotypés, ...). D'un périmètre bien plus modeste notre proposition pourrait être vue comme le pendant lyrique du colloque international “Théâtre de femmes et femmes au théâtre” qui a eu lieu en décembre 2024 à Clermont-Ferrand sous la direction scientifque de Fanny Platelle, Paola Roman et Morgane Kappès-Le Moing, et un complément aux déjà six éditions du colloque “Femmes de l'Opéra-Comique” qu'organisent Agnès Terrier, Raphaëlle Legrand, Florence Launay et Hélène Marquié. Le colloque se déroulera les 25 et 26 novembre, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et espère recueillir, à partir de l'examen des œuvres et de recherches en archives, une première typologie des violences concrètes, symboliques et implicites à l'encontre du féminin dans les milieux du théâtre lyrique.

Axe 1 – Violences dans les métiers au féminin du théâtre lyrique

La variété des métiers féminins autour du théâtre lyrique (opéra, opéra-comique, opéraballet, parades, etc...), de la prima donna à la danseuse, en passant par l'actrice, l'autrice-librettiste, la compositrice, la musicienne, l'habilleuse, s'offre comme terrain d'exploration. Quels types de violences subissent les femmes dans l'exercice de leur métier ? Comment sont gérées menstruation, grossesse et maternité ? Quelles sont les diverses formes d’abus de pouvoir à l'encontre des femmes ? Quels sont les rapports de hiérarchisation salariale ? Étant donné que les artistes doivent en général fournir leurs costumes, existe-t-il comme dans les pays germaniques une Kostümprostitution ? À quel point les femmes sont-elles exclues des métiers où leur genre n'est pas une nécessité (administration, orchestre) ? Quels sont les mécanismes qui n'incitent pas à un destin de compositrice et/ou autrice ? À quel point la loi réduit ou circonscrit le rôle des femmes dans les entreprises théâtrales, comme par exemple celle leur interdisant de diriger une troupe, actée en 1824 par ordonnance de Charles X ?

Axe 2 – Les féminins à l'œuvre dans l'œuvre et sur scène

Les livrets, le système des emplois (surtout au XIX e siècle), les rôles, les costumes expriment à eux seuls tout un conditionnement de la mise en scène du féminin. Au cœur de la tension sociététhéâtre, que nous disent les œuvres et leur mise en scène sur le regard porté sur le féminin en général et les femmes artistes en particulier ? Les pièces ont-elles la capacité de déplacer les curseurs dans une société largement patriarcale ? Quid des œuvres écrites par des femmes ? Quand et où en coulisse ou sur scène s'observent des violences à l'encontre des femmes ? Quelles violences peuvent se percevoir dans l'interface public-artiste (surtout au moment des débuts à l'époque des privilèges théâtraux) ? Quelle place les stéréotypes corporels et les canons physiques occupent-ils dans la carrière d'une chanteuse ?

Axe 3 – Intersectionnalités

Le sujet peut porter sur des aspects plus complexes ou stratifés de violences engageant à la fois le féminin et d'autres formes de discriminations socio-politiques. Quelle place pour les femmes artistes dans les contextes coloniaux? Comment est traité dans les livrets la question de l'exotisme au féminin ? Remarque-t'on des divergences dans la considération de la féminité selon les classes sociales : masses chorales ou dansantes, ouvreuse, habilleuse versus première chanteuse ? Pourrait-on déceler une oppression conjointe, corps de femmes et exploitation de la nature, dans l'art scénique comme c'est le cas de manière parfois très claire dans les arts picturaux et la sculpture (La nature se dévoilant devant la science, Barrias, 1899) ?

Modalités de contribution

Les propositions de communication seront à envoyés avant le 2 juin 2026 à : launay-cook@gmx.net et/ou benjamin.frouin@univ-montp3.fr

Ces propositions devront comporter les éléments suivants : nom et prénom, ainsi que l'institution de rattachement, l'adresse électronique, le titre de la communication, un résumé de 350 mots environ et une courte notice biobibliographique.

Le format des communications attendues est de 30 minutes auxquelles s'ajouteront 10 minutes d'échanges.

Contact : Benjamin Frouin benjamin.frouin@univ-montp3.fr / 0637373153

Comité organisateur

Benjamin Frouin, Florence Launay

Comité scientifque

Benjamin Frouin, Etienne Jardin, Florence Launay, Bertrand Porot, Jennifer Ruimi, Patrick Taïeb, Agnès Terrier

