Announcement

Présentation

Nous analyserons la dimension « encyclopédique » de nombreuses chroniques universelles médiévales, qui dépassent la simple succession chronologique des faits par l’intégration de « digressions » issues de sources historiques, théologiques, exégétiques, poétiques, hagiographiques et scientifiques. Il s’agira d’examiner les modalités de cette intégration de matériaux hétérogènes, d’en comprendre les motivations, d’identifier les bibliothèques mobilisées par les auteurs et d’en analyser les enjeux éditoriaux, notamment au regard des révisions successives d’une œuvre par son auteur et en dialogue avec le reste de sa production. Souvent considérés comme accessoires et non historiques, ces matériaux apparaissent en réalité centraux pour comprendre l’horizon intellectuel des chroniqueurs, leur conception du métier d’historien et les stratégies narratives ayant façonné ce champ – encore trop négligé – de l’historiographie médiévale.

Programme

Lundi 2 mars

14h30 : introduction

14h50 : David Floch (Université Paris-Nanterre, MéMo), « Matière arthurienne et genre de la chronique universelle : insertion, historicisation, fictionnalisation (France, XIIe-XIVe siècles) »

16h30 : discussion et pause

17h10 : Anne Rochebouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut Universitaire de France), « Le Manuel d’histoire dit de Philippe VI de Valois, additions, digressions et histoire universelle »

18h30 : discussion

Mardi 3 mars

10h : Gabriele Passabì (German Historical Institute, London), « Sigebert’s Chronicon and political discourse in the twelfth century »

11h20 : discussion et pause

12h : Antoni Grabowski (Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences),« The place of law in the philosophy of history : the case of Alberic of Trois-Fontaines »

12h40 : discussion et pause déjeuner

15h : Elisa Lonati (École nationale des chartes - PSL, Centre Jean-Mabillon), « Historien ou encyclopédiste ? Hélinand de Froidmont, Vincent de Beauvais et l’invention d’un nouveau “genre” »

16h20 : discussion et pause

17h : Rino Modonutti (Università degli Studi di Padova), « The world of history. Encyclopaedic diversions in Giovanni de’ Matociis’s Ystorie imperiales »

17h40 : discussion

Mercredi 4 mars

9h30 : Jakub Kujawiński (Adam Mickiewicz University, Poznań), « Annotatio temporum ab origine mundi ou le sommet de l’œuvre de Nicolas Trevet »

10h30 : discussion et pause

11h10 : Alessio Marziali Peretti (Université de Montréal), « Les Neuf Preux dans la Chronique anonyme universelle »

12h10 : discussion et fin