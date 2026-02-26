Announcement

Ce colloque national, intitulé « Les masques du discours au carrefour des approches de l’analyse du discours » , se tiendra les 27 et 28 avril 2026 à l’Université de Biskra.

Argumentaire

Le discours, constituant le jalon saillant de cette réflexion, est polysémique. Dans l’usage courant, il revêt plusieurs significations selon les contextes : il peut désigner des énoncés solennels comme il peut, de manière péjorative, être le synonyme de paroles vaines et sans effet. Le mot « discours » renvoie aussi à tout usage restreint de la langue : « discours politique », « discours religieux », « discours administratif ». Dans les sciences du langage, la grande extension du concept de « discours » le rend difficile à appréhender. Tantôt équivalent de la parole saussurienne, tantôt message pris globalement, sa définition varie.

Émile Benveniste le définit comme « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière » [1] ; l’auteur souligne ainsi une relation complémentaire entre trois éléments : un sujet parlant, un énonciataire et une visée communicative. Pour Catherine Kerbrat-Orecchioni, il s’agit du « langage mis en action » [2] ; l’accent est mis ici spécifiquement sur le sujet parlant qui assume son acte langagier. Selon Dominique Maingueneau, « le discours n’est pas un objet concret offert à l’intuition, mais le résultat d’une construction […], le résultat de l’articulation d’une pluralité plus ou moins grande de structurations transphrastiques, en fonction des conditions de production » [3]. Sa définition se centre ainsi sur la composante linguistique et sur ses circonstances d'émergence.

S’il n’est pas facile de circonscrire le discours au vu de la diversité des définitions, il demeure évident qu’il « ne peut être défini comme une unité linguistique, mais qu’il résulte de la combinaison d’informations linguistiques et situationnelles » [4]. Il est alors une entité complexe possédant trois dimensions : une dimension linguistique ; une dimension sociologique (un phénomène social permettant aux individus d’entrer en relation les uns avec les autres) et une dimension communicationnelle (une communication portée par une intentionnalité d’intercompréhension et d’influence).

Compte tenu des trois dimensions constituant le discours, il peut paraître complexe d'en saisir l'unité de sens. L’analyse du discours, née dans les années 1950, s'est construite en réaction à la conception linguistique issue de Ferdinand de Saussure, laquelle privilégie les structures de la langue (phonologie, syntaxe, morphologie et sémantique structurale). Cette approche classique, purement descriptive, n’offrait aucun intérêt au sujet de la communication. Par ailleurs, cette technique de recherche déborde le cadre de la conception traditionnelle qui attribue au discours/texte un seul sens stable et fait du discours un objet clos. Par opposition aux méthodes traditionnelles d’analyse, qui répondaient aux questions : « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? », elle place, au centre de sa problématique, les deux questions « Comment ? » et « Pourquoi ? » de l’activité langagière. Avec l’émergence de l’analyse du discours, qui nous invite à mettre en place une réflexion sur les discours en s’appuyant sur une articulation entre les marques linguistiques et les conditions de production de toute sorte de discours, le contexte est pris en charge et la fonction subjective est perçue comme fonction fondamentale de la communication langagière. Cette analyse nous permet ainsi d'interroger ce que l'on fait en parlant, au-delà de ce que l'on dit.

En d'autres termes, l’analyse du discours, née de la rencontre entre la linguistique et les sciences humaines (notamment l’histoire et la sociologie), se situe à la croisée des chemins. C'est là que réside son défi majeur : aucun discours ne peut être analysé sans être rapporté à son contexte d’émergence ; tout discours dépend d’un sujet parlant singulier et s’inscrit dans une situation de communication spécifique, elle-même ancrée dans une conjoncture historique provenant d’un cadre sociologique particulier (idéologiquement, politiquement, culturellement, etc.). Sur ce point, diverses approches et théories en analyse du discours entrent en jeu.

Dans cette perspective, cet appel à communication se veut une réflexion sur une discipline qui, depuis son apparition, n'a cessé d'évoluer de manière remarquable. En outrepassant le cadre de la conception traditionnelle qui prend le discours dans sa dimension interne en faisant de lui un objet clos, l'analyse du discours désigne un champ largement ouvert, se débouchant sur d’autres disciplines car l’objet même de son étude, à savoir « le discours » est complexe à circonscrire. Pour appréhender le sens d’un discours avec succès, l’analyste doit le déconstruire en mobilisant un ensemble culturel qui dépasse la seule linguistique pour renvoyer à des données d’origines variées. Tout cela constitue un patrimoine commun partagé par les théories de l’analyse du discours, la sociolinguistique et les sciences humaines. Ainsi, nous nous interrogeons sur la symbiose féconde entre ces disciplines et sur la manière de surmonter les écueils auxquels l’analyste du discours fait face.

Axes de recherche :

Le sens au carrefour des approches de l’analyse de discours : défis et perspectives.

Le discours politique entre langage, action et vérité.

Communication, analyse du discours et marketing : quelle relation ?

Le positionnement linguistico-culturel dans le discours médiatique.

Le discours littéraire au confluent des approches de l’analyse de discours.

La littérature numérique face aux théories de l’analyse du discours.

Comment analyser et moduler la variation linguistique dans les romans des écrivains algériens d’expression française.

L’analyse du discours en classe de langue(s) : pour quels objectifs ?

Langues : français / anglais /arabe.

Public cible

S'agissant d'un colloque national, l'appel est exclusivement ouvert aux scientifiques algériens.

Calendrier

20 mars 2026 : date limite pour l’envoi des propositions de communication (résumé de 300 à 500 mots, 5 mots-clés, notice biobibliographique de l’auteur) ;

(résumé de 300 à 500 mots, 5 mots-clés, notice biobibliographique de l’auteur) ; 05 avril 2026 : notification de l'acceptation de la proposition ;

27-28 Avril 2026 : la tenue du colloque.

Frais de participation

enseignants-chercheurs : 4000 DA / Doctorants : 2000 DA

Prière d’envoyer les résumés aux adresses suivantes :

z.moustiri@univ-biskra.dz

m.hammouda@univ-biskra.dz

Présidences

Président d’honneur : Pr. Dibi Zohir, Recteur de l’Université de Biskra.

Dibi Zohir, Recteur de l’Université de Biskra. Présidente du colloque : Pre. MOUSTIRI Zineb

Références bibliographiques

