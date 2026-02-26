Announcement

Présentation générale

Cette année, le musée du quai Branly -Jacques Chirac attribue quatre bourses doctorales pour une durée d’un an (2026-2027) et deux contrats postdoctoraux pour une durée de deux ans (2026-2028).

La mission du musée du quai Branly – Jacques Chirac est de mener un travail de recherche sur et autour des collections qu’il abrite, ainsi que sur le passé et le présent des mondes extra-européens et de leurs relations avec l’Europe. Dans cet esprit, le musée attribue tous les ans des bourses doctorales et des contrats postdoctoraux, notamment dans les disciplines suivantes : anthropologie, archéologie, histoire, histoire des arts, sociologie, ethnomusicologie. Parmi les domaines de recherche privilégiés figurent notamment : les arts, les techniques, les cultures et patrimoines matériels et immatériels extra-européens ainsi que les institutions muséales et leurs collections. La priorité est donnée aux travaux s’inscrivant dans les axes de recherche du musée, consultables ici.

Consultez l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et les contrats postdoctoraux dans le PDF joint ci-dessous ou sur le site internet du musée : https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherches-doctorales-et-postdoctorales/

Les bourses doctorales 2026-2027

Les bourses doctorales sont destinées aux doctorants et doctorantes en phase de rédaction et qui seront inscrit-es en troisième année de thèse ou plus en septembre 2026. Ces bourses sont une aide à la rédaction de fin de thèse et ne constituent pas un financement de recherches de terrain ou d’archives.

Les lauréats et lauréates seront accueilli-es au sein du Département de la recherche et de l’enseignement du musée. Leur présence sur le site du musée est requise (il n’existe pas de modalité de temps partiel).

Quatre bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorant-es inscrit-es au moins en troisième année pour l’année universitaire 2026-2027, dans une université française ou étrangère. Ces bourses sont une aide à la rédaction de fin de thèse et ne constituent pas un financement de recherches de terrain ou d’archives.

Les candidats doivent préciser la façon dont leur projet s’inscrit dans les axes prioritaires de recherche ainsi que dans l’environnement du musée du quai Branly – Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique).

Les bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Elles sont d’un montant mensuel de 1 400 euros net. Elles sont attribuées après évaluation des dossiers par le Comité de sélection du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Modalités de candidature

Candidatez aux bourses doctorales du musée du quai Branly -Jacques Chirac ici : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/candidature-bourses-doctorales-mqb

Avant le 12 avril

Les contrats postdoctoraux 2026-2028

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose cette année deux contrats postdoctoraux de deux ans à de jeunes docteur-es pour développer leurs travaux.

Les candidat-es doivent préciser la façon dont leur projet s’inscrit dans les axes prioritaires de recherche ainsi que dans l’environnement du musée du quai Branly – Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique). Il est attendu des candidat-es retenu-es une participation aux activités du musée ainsi qu’une contribution effective au travail collectif autour des axes prioritaires de recherche.

Les lauréat-es pourront bénéficier d’une mission financée d’une durée maximale de 30 jours par année pour des recherches de terrain (hors France métropolitaine) ou d’archives.

Ces contrats postdoctoraux sont attribués pour une durée de 24 mois, non reconductible, du 1er septembre 2026 au 31 août 2028. Ils seront d’un montant mensuel de 2 547 € brut (30 564 € annuel) sous forme d’un CDD à temps plein.

Ils sont attribués après évaluation des dossiers et audition des candidats retenus par le Comité de sélection du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

La soutenance de thèse doit avoir lieu impérativement avant la prise de poste (1er septembre 2026). Les candidat-es peuvent solliciter ce contrat jusqu’à trois ans après la soutenance de leur thèse (conformément à l’article L412-4 du Code de la recherche établissant un nouveau régime pour les contrats postdoctoraux), c’est-à-dire pour des thèses soutenues depuis le 1er septembre 2023.

Les contrats postdoctoraux sont destinés à de jeunes chercheurs et chercheuses qui doivent avoir soutenu leur thèse de doctorat entre le 1e septembre 2023 et le 31 août 2026 inclus. La soutenance de thèse doit avoir lieu impérativement avant la prise de poste (1e septembre 2026).

Les lauréats et lauréates seront accueilli-es au sein du Département de la recherche et de l’enseignement du musée. Leur présence sur le site du musée est requise (il n’existe pas de modalité de temps partiel). Ils et elles pourront bénéficier d’une mission financée d’une durée maximale de 30 jours par année pour des recherches de terrain (hors France métropolitaine) ou d’archives.

Modalités de candidature

Candidatez aux contrats postdoctoraux du musée du quai Branly - Jacques Chirac ici : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/candidature-contrats-postdoctoraux-mqb

Avant le 12 avril