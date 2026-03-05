Announcement

Argumentaire

La notion de littérature engagée, longtemps associée à une conception militante et interventionniste de l’écriture, a donné lieu à de multiples relectures critiques qui en ont progressivement complexifié les contours. Si l’engagement, tel que l’a défini Jean-Paul Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ? (1948) a pu être perçu comme une injonction idéologique pesant sur la création littéraire, les approches contemporaines tendent à en proposer une compréhension plus souple et historicisée, attentive aux gestes, aux postures et aux formes discursives par lesquelles les écrivains interviennent dans la cité (Denis, 2000 ; Rancière, 2007).

Dans cette perspective, les travaux récents de Sylvie Servoise ont contribué à démythifier la notion d’engagement littéraire en la replaçant dans une généalogie longue, allant de la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine (Servoise, 2023). En mettant en évidence une véritable « grammaire de l’engagement », fondée sur l’exposition de soi, la dénonciation, la défense ou l’appel à l’action, ce cadre d’analyse souligne que l’engagement ne constitue ni une rupture moderne ni un modèle univoque, mais s’inscrit dans une dynamique historique marquée par des déplacements constants des formes et des objets de la littérature. Ainsi, les régimes anciens de l’engagement témoigneraient-ils déjà de la volonté des écrivains d’investir l’espace public, que ce soit à travers la quête de reconnaissance sociale, la satire politique ou la prise de position morale (Servoise, 2023).

À l’ère moderne, le « sacre de l’écrivain » et la constitution d’une autorité symbolique nouvelle ont renforcé la visibilité de la parole littéraire, tout en accentuant les tensions entre autonomie esthétique et responsabilité sociale (Bourdieu, 1992 ; Sapiro, 2011).

De fait, les œuvres littéraires modernes et contemporaines ne cessent d’interroger les rapports entre littérature et politique, en élaborant des formes d’engagement qui ne relèvent pas nécessairement de la littérature à thèse, mais de dispositifs esthétiques complexes où s’articulent éthique, représentation et intervention symbolique (Hamon, 1998 ; Rancière, 2007). L’engagement peut alors se manifester par le témoignage, l’enquête, l’écriture de soi, la mise en récit du réel ou encore par des poétiques de la résistance face aux violences historiques, sociales ou identitaires.

En outre, les reconfigurations contemporaines de l’engagement littéraire s’inscrivent dans un contexte marqué par la mondialisation culturelle, la transformation des espaces publics et l’émergence de nouveaux supports de diffusion (Ruffel, 2016). Ces mutations invitent à repenser les modalités de la prise de parole littéraire, les circulations transnationales des formes engagées et les redéfinitions du rôle de l’écrivain dans des sociétés traversées par des enjeux écologiques, mémoriels, sociaux et politiques.

Nous invitons les chercheurs que les problématiques de l’engagement littéraire intéressent à proposer une contribution dans l’un des axes suivants :

Grammaires, modèles et théories de l’engagement littéraire.

Figures historiques de l’écrivain engagé (du XVe siècle à la période contemporaine).

Littérature, responsabilité et exposition de soi.

Engagement littéraire, idéologies et conflits politiques.

Écritures de la résistance : violence, domination, trauma.

Littérature, mémoire et relectures critiques du passé.

Formes contemporaines de l’engagement : témoignage, enquête, autofiction.

Circulations transnationales et perspectives comparatistes de l’engagement littéraire.

Engagement littéraire et nouveaux espaces publics numériques.

Modalités de contribution

Les propositions et articles sont à envoyer à cette adresse : synergies.portugal.redaction@gmail.com

Avant le 15 septembre 2026

Normes et fonctionnement de la revue Synergies Portugal

Les auteurs sont priés de bien vouloir prendre connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de la politique éditoriale de la revue et de se conformer, dès l’envoi des propositions, aux consignes et aux spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est en ligne :

Selon sa politique éditoriale, la revue accueille également des articles Varia entrant dans sa couverture thématique générale, rédigés en français, par des auteurs francophones de sa zone géographique. Les axes de cette couverture thématique générale sont les suivants :