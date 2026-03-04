Conference, symposiumGeography
Colloque de lancement du numéro 70 de la revue franco-brésilienne de géographie « Confins »
Colóquio de lançamento do número 70 da revista franco-brasileira de geografia «Confins»
Colloque de lancement du numéro 70 de la revue franco-brésilienne de géographie Confins, avec des articles de grands géographes français et brésiliens. Leur thème général est leur conception de la géographie régionale, que Confins essaie toujours de promouvoir
Programme
Événement hybride sur site (le matin) et sur site et en ligne (l'après-midi)
Matin – en présentiel au Campus Condorcet
- 9h00 – Mots de bienvenue des organisateurs (Hervé Théry et Raimundo Nonato Junior, co-directeurs de Confins) et de représentants des institutions invitées : Creda-CNRS, Ambassade du Brésil en France, OpenEdition, UGI, Maison du Brésil.
9h30 à 11h – Table ronde 1 - 70 numéros de géographie franco-brésilienne
- Équipe de Confins : Hervé Théry, Raimundo Nonato, Sébastien Velut, Marcelo Negrão, Antônio Caldas, Marie-Françoise Fleury, Claire Weishar.
11h00 à 11h15 - Pause-café
11h15 à 12 h 30 – Table ronde 2 – La Revue Confins parmi les revues de géographie françaises et brésiliennes
- Hérodote, Espaço e Economia (présence confirmée), Échogéo, Cahiers des Amériques latines (à confirmer).
12h30 à 14h – Pause déjeuner
Après-midi – en hybride (présentiel au Campus Condorcet et en distanciel depuis le Brésil)
14h à 15h30 - Table ronde 3 - La question régionale dans Confins
exposé de Paul Claval, contributions de Roger Brunet, Sandra Lencioni, Saint-Clair Cordeiro da Trindade)
15h30 à 15h45 - Pause-café
- 15h45 à 17h15 - La question politique et environnementale dans Confins (Martine Droulers, Roberto Verdum, Heloisa Tozato)
- 17h15 – Remise du Prix Neli Aparecida de Mello-Théry 2025 à Eduardo Paulon Girardi pour le meilleur article paru en 2024.
- 17h30 - Cocktail pour célébrer le 70e numéro de la Revue Confins.
- Humathèque du Campus Condorcet - 10 Cours des Humanités
Aubervilliers, France (93)
Hybrid event (on site and online)
- Friday, April 03, 2026
- Confins, géographie, Brésil
- Hefvé Théry
courriel : hthery [at] aol [dot] com
- Hervé Théry
courriel : hthery [at] aol [dot] com
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
