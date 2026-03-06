Langue française et littératures francophones

Announcement

Présentation

La Dr. Zeina Hakim vous accompagne dans une mise en perspective de ces littératures contemporaines du Sud et présente une analyse par région pour saisir les enjeux esthétiques, sociohistoriques et politiques de la production littéraire francophone. La formation permet également de s’interroger sur le choix des auteurs d’écrire en français, langue à la fois symbole de la colonisation et outil de libération, et sur les questions politiques et identitaires qui en découlent.

Cette formation universitaire est enseignée en ligne et réunit virtuellement des participant-e-s de plusieurs régions de la francophonie grâce à divers programmes de bourses. Elle peut être aisément suivie, même en emploi.

Pour suivre ce module, 7 bourses sont distribuées pour permettre de financer les taxes d’étude des étudiant-e-s en provenance de toute la francophonie.

Bourses Richard Mille organisées par le CEQF

Ces 5 bourses sont destinées aux étudiant-e-s avancé-e-s et chercheurs/euses (maîtrise, doctorat ou postdoctorat) ainsi qu’aux personnes activement engagées dans l’enseignement de la langue française, domicilié-e-s ou originaires des régions suivantes :

Belgique/Luxembourg/Amérique du Nord francophone (code : RM 1)

Maghreb (code : RM 2)

Afrique subsaharienne (code : RM 3)

Sud-Est asiatique et Océan Indien francophones (code : RM 4)

Caraïbes francophones (code : RM 5)

Bourses de l’Association suisse des professeurs de français (ASPF)

Ces 2 bourses sont spécifiquement destinées à des personnes activement engagées dans l’enseignement de la langue française, domiciliées hors Amérique du Nord francophone et Europe (code : ASPF).

Modalités de candidature

Pour obtenir l’une de ces bourses, il faut envoyer au plus tard le 5 juin 2026 une lettre de motivation et un CV à l’adresse bourses@unidistance.ch en mentionnant le code lié à la bourse concernée.

Responsable stratégique

Prof. Dr. Mattieu Gillabert, UniDistance Suisse et Université de Fribourg

Responsable scientifique

Dr. Zeina Hakim, UniDistance Suisse et Université de Genève

Évaluation

A l’issue de la clôture du concours, chaque candidat·e retenu·e sera convié·e à participer à un entretien en ligne de 15 minutes maximum afin de préciser et développer ses motivations à s’engager dans la formation subventionnée par la bourse. Chaque lauréat·e sera choisi·e par le jury composé du responsable stratégique et de la responsable scientifique du module de formation à l’issue de la procédure d’entretiens à distance. En cas de discussion sur le choix final du ou de la lauréate, celle-ci ne pourra se faire qu’à l’intérieur de la sélection des finalistes préétablie par le jury. Chaque lauréat·e sera informé·e par courriel avant le 20 juillet 2026. Elle ou il s’engagera par un document signé à s’inscrire et poursuivre jusqu’à son terme le module de formation qui lui sera payé par la bourse.