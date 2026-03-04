Announcement

Présentation

La FSJES Agdal (Université Mohammed V de Rabat) accueille les 14 et 15 avril 2026 la 2ᵉ édition du colloque international sur la gouvernance de l’action publique, autour de la solidarité et de l’inclusion sociale face aux risques et aux crises.

Argumentaire

1) Complexité sociale : un environnement où les perturbations s’intensifient et où les risques s’entrecroisent

Les sociétés contemporaines se caractérisent par une imbrication sans précédent des niveaux d’action publique (local/national/supranational), par la multiplication des acteurs publics, privés et associatifs, et par la diffusion d’outils numériques qui accélèrent les interactions entre décision, communication et mobilisation. Cet espace « multi-formes, multi-niveaux et multi-acteurs » affaiblit la hiérarchie classique de l’État, brouille les frontières entre décision, expertise et participation citoyenne, et confère aux crises une dynamique cumulative et interconnectée plutôt que linéaire.

À l’échelle internationale, les dernières données du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe indiquent que le nombre annuel moyen de catastrophes naturelles a été multiplié par près de cinq depuis les années 1970, avec une intensification marquée des événements hydroclimatiques. L’année 2024 figure parmi les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial, accentuant la fréquence et la gravité des phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses, vagues de chaleur), qui illustrent la vulnérabilité persistante des systèmes d’alerte et la difficulté de coordination entre échelons institutionnels. Au-delà des pertes humaines et matérielles, ces événements ont mis en lumière les inégalités territoriales face au risque et les défis du relèvement équitable.

Dans le contexte marocain, la complexité sociale est également liée à la pression des transformations climatiques. Après plusieurs années de sécheresse sévère (2020–2024), le Maroc a enregistré début 2026 une amélioration notable des précipitations. Les taux de remplissage des barrages ont dépassé 35 % au premier trimestre 2026, contre environ 23 % à la même période en 2025. Cette amélioration conjoncturelle ne doit cependant pas occulter le caractère structurel du stress hydrique : les ressources en eau par habitant sont passées de 2 600 m³/an en 1960 à moins de 600 m³/an aujourd’hui, plaçant le pays en situation de pénurie structurelle.

Parallèlement, les dernières inondations enregistrées à Lakser Lakbir ont rappelé la variabilité extrême du régime hydrologique national : alternance de sécheresses prolongées et de crues rapides affectant les infrastructures, les zones agricoles et les quartiers périphériques. Ces épisodes soulignent la nécessité d’une gouvernance territoriale intégrée du risque, articulant prévention, aménagement, solidarité locale et dispositifs d’indemnisation.

Il ne s’agit plus seulement de gérer « l’événement », mais de maîtriser des chaînes d’effets dans le temps et entre secteurs : sécurité alimentaire, migration interne, emploi rural, cohésion sociale et soutenabilité budgétaire.

2) Du gouvernement à la gouvernance : évolution du modèle et mécanismes de régulation

Face à la complexité croissante des politiques sociales et à la contestation de leur légitimité, les modes de régulation évoluent : d’une logique hiérarchique vers une gouvernance fondée sur la coordination des réseaux, l’anticipation des risques, l’apprentissage collectif et la mobilisation des données.

Cependant, les réponses institutionnelles demeurent souvent :

sectorielles, affaiblissant la cohérence entre interventions ;

technocratiques, centrées sur les instruments (digitalisation, ciblage, performance) au détriment du traitement des inégalités structurelles ;

insuffisamment territorialisées, alors que les vulnérabilités diffèrent fortement entre milieux urbains, périurbains et ruraux.

Au Maroc, la généralisation progressive de la protection sociale (AMO, aides directes aux ménages, Registre Social Unifié) constitue une avancée majeure en matière d’inclusion. Toutefois, l’efficacité redistributive et la réduction des vulnérabilités en situation de crise dépendent de la capacité à intégrer ces instruments dans une stratégie globale de gestion des risques, incluant assurance, mutualisation, anticipation budgétaire et coordination multi-niveaux.

Les événements récents montrent que la question centrale n’est pas uniquement la performance administrative, mais la capacité systémique à coopérer sous incertitude.

3) Solidarité et inclusion : deux leviers stratégiques et démocratiques pour gérer les risques et les crises

Les crises successives (COVID-19, séisme d’Al Haouz en 2023, inondations localisées, tensions sur les chaînes d’approvisionnement, épisodes de stress hydrique) ont mis en évidence une réalité centrale : la résilience collective dépend d’abord de la cohésion sociale et de l’inclusion des populations vulnérables.

Solidarité : réseaux d’entraide, mobilisation associative, transferts communautaires, mécanismes de zakat et de dons organisés, initiatives numériques de soutien en période de catastrophe.

Inclusion sociale : accès équitable à l’information, à la protection sociale, aux services de santé et à l’indemnisation ; inclusion numérique dans le ciblage des aides et la communication de crise.

Les données relatives au relèvement post-séisme d’Al Haouz indiquent qu’à fin 2025, une proportion significative des ménages sinistrés a bénéficié soit d’une aide au relogement, soit d’un soutien financier direct pour la reconstruction, avec une montée en puissance des mécanismes de suivi et de transparence. Cette expérience montre que la combinaison d’aides financières, d’accompagnement technique et de coordination territoriale renforce la légitimité institutionnelle.

L’enjeu est également numérique : bien que le taux de pénétration d’Internet dépasse désormais 90 % au Maroc, des disparités subsistent selon l’âge, le genre et le milieu de résidence, ce qui peut limiter l’accès aux dispositifs d’aide dématérialisés en situation d’urgence.

Ainsi, solidarité et inclusion ne relèvent pas uniquement d’un impératif éthique : elles constituent des infrastructures sociales de résilience réduisant les coûts économiques des crises et les fractures distributives.

4) Enjeux scientifiques de la deuxième édition

La deuxième édition entend approfondir :

Une relecture du concept de risque en l’articulant explicitement aux inégalités sociales, à la vulnérabilité territoriale et au capital social.

La solidarité comme outil de régulation : quelles coopérations État–collectivités–société civile ont montré leur efficacité (séisme d’Al Haouz, inondations locales, stress hydrique) ?

L’inclusion au cœur de la gouvernance participative : budgets sensibles au genre et au territoire, reconnaissance des savoirs locaux, participation communautaire dans la reconstruction.

La mesure de l’efficacité : indicateurs de résilience partagée, de cohésion sociale et d’empowerment au-delà des indicateurs d’exécution budgétaire.

La gouvernance numérique inclusive : comment éviter que la digitalisation du ciblage et des aides n’accentue la fracture territoriale et sociale ?

5) Questions de recherche proposées :

Comment articuler gestion des risques et justice sociale afin d’intégrer prévention, réponse et relèvement dans l’architecture des politiques sociales ?

Quels mécanismes juridiques et économiques favorisent la mutualisation durable des risques (fonds de catastrophe, assurances agricoles, dispositifs paramétriques) ?

Comment assurer un pilotage multi-niveaux cohérent en matière d’eau, de santé et de reconstruction ?

La démocratie délibérative peut-elle renforcer l’acceptabilité sociale des mesures de crise ?

Quelles leçons tirer des cas récents (Al Haouz, Lakser Lakbir, gestion du stress hydrique, plateformes numériques solidaires) pour une gouvernance inclusive et territorialisée ?

6) Résultats attendus

Le colloque vise à :

produire des connaissances opérationnelles sur la place stratégique de la solidarité et de l’inclusion dans la gestion contemporaine des crises ;

élaborer un référentiel transférable de bonnes pratiques (indicateurs de résilience, outils d’évaluation d’impact) ;

enrichir les réformes publiques (protection sociale, transition écologique, gouvernance territoriale, numérisation inclusive) ;

distinguer clairement « réalisation administrative » et « impact social réel » dans l’évaluation des politiques de gestion des crises.

7) Axes du colloque

Complexité sociale et effets sur les politiques sociales ;

Pilotage des programmes sociaux et mécanismes de transferts ;

Acteurs et organisation multi-niveaux ;

Gouvernance participative et contractualisation ;

Gestion des risques et relèvement post-catastrophes ;

Gouvernance de l’eau et du climat ;

Numérisation et inclusion ;

Prospective et scénarios de résilience.

Modalités de contribution

Les chercheurs sont invités à soumettre un résumé (600–800 mots) avant le 12 mars 2026 à l’adresse colloquergpp@mapp. ma. Les actes du colloque feront l’objet d’une publication scientifique, après évaluation et révision éditoriale.

Comité de coordination

Jamal Hattabi (FSJES – Mohammedia) ;

Jaouad Ennouhi (FSJES – Agdal, Rabat) ;

Amine Mahdoud (FSJES d’Agdal, Rabat)

Abdenbi El Marzouki (FSJES d’Agdal)

Lahboub Zouiri (FSJES d’Agdal)

Nabila Benohoud (FSJES d’Agdal) ;

Hamza Abdelmouhaimin (FSJES d’Agdal).

Comité scientifique