Announcement

Argumentaire

L’introduction rapide et massive de l’intelligence artificielle (IA) dans les secteurs économiques, éducatifs et communicationnels impose une reconfiguration profonde des compétences professionnelles. Les travaux récents en économie du travail (Acemoglu & Restrepo, 2019) attestent que la valeur ajoutée de la main-d’œuvre humaine ne réside plus prioritairement dans l’exécution technique, largement automatisable, mais dans des compétences cognitives, relationnelles et communicationnelles difficilement substituables. Dans ce contexte, la maîtrise des langues et le développement des soft skills apparaissent comme des dimensions structurantes de l’employabilité contemporaine et future.

1. Place de la langue dans les environnements professionnalisés augmentés par l’IA

Bien que les modèles linguistiques automatisent la traduction, la rédaction et l’analyse de contenus, la compétence langagière humaine demeure un pivot des pratiques professionnelles. Les recherches en pragmatique et en linguistique appliquée (Gumperz, 1982 ; Kramsch, 1993) soulignent que la communication implique des opérations d’interprétation, de contextualisation et de négociation de sens que les systèmes d’IA reproduisent de manière limitée. En outre, les enjeux liés à la qualité, aux biais et à l’éthique des productions automatisées (Bender & Friedman, 2018) renforcent la nécessité de compétences langagières avancées pour évaluer, réguler et encadrer les sorties générées par les outils numériques. Dans une économie mondialisée, la compétence plurilingue constitue un facteur déterminant dans la mobilité professionnelle, la coordination interculturelle et la performance organisationnelle.

2. Les soft skills face à l’automatisation : un avantage ou une entrave ?

Plusieurs rapports prospectifs du Forum économique mondial (2020, 2023), constatent que les compétences les plus recherchées dans les trajectoires professionnelles émergentes sont la pensée critique, la créativité, la résolution de problèmes complexes, l’adaptabilité et l’intelligence émotionnelle. Deming (2017) montre ainsi que la croissance des emplois est fortement corrélée à la valorisation des compétences sociales, en raison de leur faible substituabilité par l’automatisation. Dans une perspective cognitive (Kahneman, 2011), ces compétences constituent les fondements d’une prise de décision contextualisée et responsable, essentielle dans les environnements incertains ou à forte dimension relationnelle. L’humain conserve ainsi un rôle central dans l’interprétation de situations ambiguës, l’arbitrage, la créativité et la médiation sociale des activités encore largement hors de portée des systèmes d’IA.

3. De la transformation économique à la reconfiguration des métiers

Les analyses contemporaines de l’économie numérique (Acemoglu & Restrepo, 2019 ; Shneiderman, 2022) indiquent que les métiers évoluent vers des formes hybrides intégrant compétences techniques, capacités communicationnelles et intelligence socio-relationnelle. Cette hybridation génère de nouveaux profils professionnels capables d’interagir avec des systèmes automatisés, d’en interpréter les résultats et d’assurer la supervision humaine des processus algorithmiques (Mittelstadt et al., 2016). Par conséquent, les secteurs de la gestion, du management, de la communication, du service public ou de la formation connaissent une reconfiguration profonde des pratiques professionnelles, qui exige simultanément compréhension technologique, compétence langagière et maîtrise des dynamiques humaines.

4. Recréer ou repenser des modèles de formation ?

L’émergence de ces besoins impose une adaptation des dispositifs de formation initiale et continue. Les approches pédagogiques contemporaines (Trilling & Fadel, 2009 ; Redecker, 2020) insistent sur la nécessité d’articuler trois dimensions : le développement de compétences langagières avancées, ainsi que de littératies élargies (numérique, médiatique, informationnelle) ; l’intégration explicite des soft skills au travers de pédagogies collaboratives, situées et réflexives ; la formation à la littératie en IA (Long & Magerko, 2020), permettant aux futurs professionnels de comprendre les principes, les limites et les enjeux éthiques de ces technologies génératives. Cette articulation interdisciplinaire, mobilisant sciences du langage, sciences humaines, économie et sciences de l’éducation, apparaît indispensable pour préparer les individus aux exigences de l’économie numérique.

Bref, à l’ère de l’intelligence artificielle, les compétences humaines, notamment langagières, socio-relationnelles et cognitives, acquièrent une centralité renouvelée. L’automatisation ne réduit pas leur importance ; elle la repositionne. Si l’IA excelle dans le traitement des données et l’exécution de tâches répétitives, l’humain demeure indispensable pour interpréter, contextualiser, réguler et produire du sens. La complémentarité entre humain et machine constitue ainsi le paradigme émergeant de l’économie du futur. La formation à ces compétences hybrides devient un enjeu stratégique, tant pour l’enseignement supérieur que pour le développement des organisations. Seront accueillies donc dans le cadre de ce colloque national les communications articulées autour des axes ou des sous-axes proposés ci-après.

Axes thématiques détaillés :

1. Place de la langue dans les environnements professionnalisés augmentés par l’IA

A. Langue et médiation des savoirs économiques.

B. Langue et standardisation des pratiques professionnelles.

C. Langues de spécialité et adaptation aux besoins du marché d’emploi.

2. Les soft skills face à l’automatisation en économie : un avantage ou une entrave ?

A. Les soft skills en économie et gestion : un complément à l’automatisation.

B. Les soft skills en économie et gestion : un facteur de résistance et/ou de tension.

C. Les compétences transversales et l’insertion professionnelle.

3. De la transformation économique à la reconfiguration des métiers

A. Transition vers l’économie numérique.

B. Les profils professionnels : disparition, hybridation, reconversion et recréation.

C. De la régulation à la prospection.

4. Recréer ou repenser des modèles de formation ?

A. Hybridation des approches et innovation de la formation.

B. Formations futures et ouverture sur le monde professionnel.

C. Métiers de demain, compétences requises et scénarios prospectifs.

NB : La liste de ces axes n’est pas exhaustive et nous évaluerons toute proposition en rapport avec la thématique du colloque.

Modalités de contribution

Les chercheurs intéressés par l’un de ces axes thématiques détaillés peuvent soumettre, en fichier word, une proposition de communication (Times new roman, police 12, marges 2,5 et interligne 1,15) comportant :

L’intitulé de la proposition.

Les coordonnées de l’auteur (Etablissement et adresse électronique).

L’axe thématique choisi.

Un résumé de 300 mots.

Une liste de cinq mots-clés.

NB : Les propositions de contributions seront envoyées à l’adresse suivante : colloquefegbm@gmail.com

Langues de participation : Français, Anglais et Arabe.

Dates importantes :

Lancement de l’appel à communication : 16 février 2026

Date limite des soumissions : 20 mars 2026

Notification d’acceptation : 30 mars 2026

Date limite d’envoi des textes : 30 avril 2026

Date de tenue du colloque : 5 et 6 mai 2026

Publication

Les communications seront soumises à un comité de lecture en vue d’une publication dans le cadre d’un ouvrage collectif.

Coordonnateur

DAKAK Hicham, USMS, Béni-Mellal

Comité d’Organisation

AMMADI Abdelhakim, UHP, Settat

AZENNOUD Zakariae, USMS, Khouribga

BOUKHARI Anas, USMS, Khouribga

BOUZITI Abdelali, USMS, Béni Mellal

CHBANI Hassan, USMS, Béni Mellal

DAKAK Hicham, USMS, Béni Mellal

EL FAOUKI Hasna, USMS, Khouribga

ELHAMDAOUI Mohamed, USMS, Béni Mellal

FTOUH El Mostafa, USMS, Béni Mellal

GUENNAOUI Ahmed, USMS, Béni Mellal

HANINI Noreddine, USMS, Béni Mellal

JABALI Jamal, UHP, Settat

LAASSEL Charaf, UCD, El Jadida

MAICHI Meryem, USMS, Fquih Ben Salah

MAJDI Toufiq, USMS, Khouribga

SABOUR ELALAOUI Hind, USMS, Khouribga

SAIF EDDINE Abderrahim, USMS, Béni Mellal

TAMIM Adil, USMS, Béni Mellal

Comité Scientifique

AIT ABDESSALAM Abderrahim, USMS, Béni Mellal

AMMADI Abdelhakim, UHP, Settat

AMHIRIK Abderrahmane, USMS, Béni-Mellal

AMZIL Mustapha, USMS, Béni Mellal

AZENNOUD Zakariae, USMS, Khouribga

BADAD Taoufiq, USMS, Béni Mellal

BARBARA Rahma, USMBA, Fès

BATAOUI Mohamed, UHP, Settat

BEN HAMMOU Salah, UHP, Settat

BINIZ Mohamed, USMS, Béni-Mellal

BOUGATAYA Najib, UHP, Settat

BOUKHARI Anas, USMS, Khouribga

BOUZITI Abdelali, USMS, Béni Mellal

CHAROUK Tarik, USMS, Béni Mellal

CHBANI Hassan, USMS, Béni Mellal

CHTIOUI Abdelmjid, USMS, Béni-Mellal

DAKAK Hicham, USMS, Béni Mellal

DARKAOUI Abdelhadi, USMS, Béni Mellal

EL ADNANI Mohamed Jalal, USMS, Béni Mellal

EL ALAOUI Aicha, USMS, Béni Mellal

EL FAOUKI Hasna, USMS, Khouribga

ELHAMDAOUI Mohamed, USMS, Béni Mellal

FTOUH El Mostafa, USMS, Béni Mellal

GUENNAOUI Ahmed, USMS, Béni Mellal

HANINI Noreddine, USMS, Béni Mellal

JABALI Jamal, UHP, Settat

JAOUHAR Jinane, USMS, Béni Mellal

KOUNDI Mohamed, USMS, Béni Mellal

KOUNDI Radouane, USMS, Béni Mellal

LAASSEL Charaf, UCD, El Jadida

MARAH Rim, USMS, Béni Mellal

MAICHI Meryem, USMS, Fquih Ben Salah

MAJDI Toufiq, USMS, Khouribga

SABOUR ELALAOUI Hind, USMS, Khouribga

SAIF EDDINE Abderrahim, USMS, Béni Mellal

TAMIM Adil, USMS, Béni Mellal

TOUHAMI Fatima, USMS, Béni Mellal

TOUHAMI Souad, USMS, Béni Mellal

Bibliographie sélective

ACEMOGLU, D., & RESTREPO, P. (2019). “Automation and new tasks : How technology displaces and reinstates labor”. Journal of Economic Perspectives, 33(2), 3–30.

BENDER, E. M., & FRIEDMAN, B. (2018). “Data statements for natural language processing : Toward mitigating system bias and enabling better science”. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 6, 587–604.

DEMING, D. J. (2017). “The growing importance of social skills in the labor market”. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593–1640.

GUMPERZ, J. J. (1982). Discourse strategies. Cambridge University Press.

KAHNEMAN, D. (2011). Thinking, fast and slow. Penguin Books.

KRAMSCH, C. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford University Press.

LONG, D., & MAGERKO, B. (2020). “What is AI literacy ? Competencies and design considerations”. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1–16). Association for Computing Machinery.

MITTELSTADT, B. D., ALLO, P., TADDEO, M., WACHTER, S., & FLORIDI, L. (2016). “The ethics of algorithms : Mapping the debate”. Big Data & Society, 3(2).

REDECKER, S., & HERZIG, C. (2020). “The peasant way of a more than radical democracy : The case of La Via Campesina”. Journal of Business Ethics, 164(4), 657–670.

SHNEIDERMAN, B. (2022). Human-centered AI. Oxford University Press.

TRILLING, B., & FADEL, C. (2009). 21st century skills : Learning for life in our times. Jossey-Bass/Wiley.