Édition indépendante : un engagement pour la bibliodiversité ?

Announcement

Présentation

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le phénomène de concentration éditoriale n’a jamais cessé de croître. Alors que les dix premiers groupes français réalisent près de 87% du chiffre d’affaires du secteur (Mollier, 2024), qu’en est-il de la constellation des petites et moyennes structures qui se partagent les 13 % restants ? Qu’entend-on par édition indépendante dans cet univers ultra concentré ?

Au-delà de cette forte polarisation des acteurs du monde du livre, la diversité éditoriale constitue également un enjeu important. Indispensable au pluralisme culturel, elle est menacée par une surproduction accrue, conjuguée à une tendance à l’uniformatisation des contenus et des pratiques de consommation. Dès lors, comment défendre la bibliodiversité ? Quel peut être le rôle des éditrices et éditeurs indépendants dans cet écosystème du livre fragilisé ? Sous quelles formes se manifeste cet engagement ?

Cette séance proposera des clés de lecture pour comprendre le paysage éditorial contemporain, ce que recouvrent les notions d’édition indépendante et de bibliodiversité, et les liens étroits qui les unissent.

En partenariat avec le master Métiers du livre et de l’édition de l’université Paris Nanterre.

Programme

14h - Ouverture

Par Sébastien Gaudelus, directeur des Collections par intérim (Bibliothèque nationale de France), et Marie Sonnette-Manouguian, maîtresse de conférences en sociologie, Master Métiers du livre Saint-Cloud (Université Paris Nanterre)

14h20 - Conférence introductive sur l’édition indépendante contemporaine

Par Sophie Noël, sociologue et professeure en sciences de l’information et de la communication (Université Panthéon-Assas)

15h - Édition indépendante et bibliodiversité dans l’économie du livre

Situation des maisons d’éditions de petite et moyenne dimension, par Olivier Viollet , adjoint au chef du département de l’économie du livre, en charge de l’Observatoire de l’économie du livre (Ministère de la Culture)

, adjoint au chef du département de l’économie du livre, en charge de l’Observatoire de l’économie du livre (Ministère de la Culture) Concentration des emprunts et des achats de livres de littérature adulte en France (co-écrit avec Joeffrey Drouard), par Marianne Lumeau, maîtresse de conférences en économie à l’Université de Rennes et membre du CREM

15h40 - Retours d’expérience sur le projet Déborder Bolloré

Par Soazic Courbet, libraire (librairie L’Affranchie, Lille, et L’Affranchie podcast), et Florent Massot, journaliste et éditeur (éditions Florent Massot et Blast)

Pause 16h20-16h30

16h30 - Table ronde sur la défense de la bibliodiversité par les éditeurs indépendants

Table ronde modérée par Iñaki Ponce Nazabal , docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé (BnF)

, docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé (BnF) Avec Olivier Bron, co-fondateur et éditeur aux éditions 2042, Laurence Faron, fondatrice et directrice des éditions Talents hauts et présidente de l’Edif - Edition indépendante en Ile-de-France, Étienne Galliand, éditeur, et Isabelle Taillandier, directrice des éditions de La Reine blanche

17h40 - Conclusion

Par Bertrand Legendre, professeur émérite (Labsic-Université Sorbonne Paris Nord), pilotage de l’étude sur le livre d’occasion (ministère de la Culture et Sofia)

Informations pratiques