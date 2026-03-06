Journée d’étude en linguistique hispanique (ELiHisp 2026)

Announcement

Présentation

Cette première édition des journées d’étude ELiHisp, née de la volonté de mettre en lumière la richesse et la diversité des études de linguistique hispanique dans l’espace francophone européen, aura lieu le 2 octobre 2026 à Lyon. ELiHisp a pour objectif de permettre à des jeunes chercheur·ses de présenter leur travail de recherche et d’échanger avec les membres de leur communauté scientifique en général.

Dans cette perspective, nous invitons les jeunes chercheur·ses en linguistique hispanique d’une université intégrée dans l’espace francophone européen, inscrit·es en doctorat ou ayant soutenu leur thèse il y a deux ans maximum, à proposer une communication autour de leur travail de recherche. La diversité des projets scientifiques étant un axe central de cette journée d’étude, nous accueillons toute proposition de communication ayant trait à un ou plusieurs champs de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, sociolinguistique, analyse du discours, didactique des langues), dans une perspective synchronique (état de langue actuel ou révolu) ou diachronique et portant sur l’espace hispanophone global ou une aire géographique particulière. Les communications pourront également inclure une approche des humanités numériques ou computationnelle, comme la linguistique de corpus.

Modalités de contribution

La journée d’étude ELiHisp s’adresse aux jeunes chercheur·ses, et les communications collectives ne seront prises en considération que si tous·tes les intervenant·es remplissent cette condition.

Les propositions de communication, rédigées en français ou en espagnol, devront comporter un titre, un résumé de 400 mots maximum (bibliographie exclue), des références bibliographiques et cinq mots-clés. Les propositions devront être anonymisées avant envoi en vue de l’évaluation des soumissions en double aveugle par le comité scientifique. Les communications pourront être présentées en français ou en espagnol et devront correspondre à un format de vingt minutes.

La soumission des propositions se fera directement sur le site ELiHisp 2026, dans l’onglet Soumission, au format PDF et traitement de texte, au plus tard le 17 avril 2026.

Calendrier

Date limite de réception des propositions : 17 avril 2026.

Notification d’acceptation des propositions : Fin juin 2026.

Programme définitif : juillet 2026.

Comité d’organisation

Andrea Condori Diaz (CEL – Université Jean Moulin Lyon 3)

Kelían Desnoues (LER – Université Paris 8 & Universidad de Sevilla)

Mónica Durán Orozco (CeRLA – Université Lumière Lyon 2)

Catline Dzelebdzic (CeRLA – Université de Tours)

Yaël Fenelon (ReSO – Université Montpellier Paul Valéry)

Félix Le Guen (CEL – Université Jean Moulin Lyon 3)

Comité scientifique