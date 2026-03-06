Journée d’étude en linguistique hispanique (ELiHisp 2026)

Call for papersLanguage
ELiHisp a pour objectif de permettre à des jeunes chercheur·ses en linguistique hispanique de présenter leur travail de recherche et d’échanger avec les membres de leur communauté scientifique en général.
Cette première édition des journées d’étude ELiHisp, née de la volonté de mettre en lumière la richesse et la diversité des études de linguistique hispanique dans l’espace francophone européen, aura lieu le 2 octobre 2026 à Lyon. ELiHisp a pour objectif de permettre à des jeunes chercheur·ses de présenter leur travail de recherche et d’échanger avec les membres de leur communauté scientifique en général.
Dans cette perspective, nous invitons les jeunes chercheur·ses en linguistique hispanique d’une université intégrée dans l’espace francophone européen, inscrit·es en doctorat ou ayant soutenu leur thèse il y a deux ans maximum, à proposer une communication autour de leur travail de recherche. La diversité des projets scientifiques étant un axe central de cette journée d’étude, nous accueillons toute proposition de communication ayant trait à un ou plusieurs champs de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, sociolinguistique, analyse du discours, didactique des langues), dans une perspective synchronique (état de langue actuel ou révolu) ou diachronique et portant sur l’espace hispanophone global ou une aire géographique particulière. Les communications pourront également inclure une approche des humanités numériques ou computationnelle, comme la linguistique de corpus.
Modalités de contribution
La journée d’étude ELiHisp s’adresse aux jeunes chercheur·ses, et les communications collectives ne seront prises en considération que si tous·tes les intervenant·es remplissent cette condition.
Les propositions de communication, rédigées en français ou en espagnol, devront comporter un titre, un résumé de 400 mots maximum (bibliographie exclue), des références bibliographiques et cinq mots-clés. Les propositions devront être anonymisées avant envoi en vue de l’évaluation des soumissions en double aveugle par le comité scientifique. Les communications pourront être présentées en français ou en espagnol et devront correspondre à un format de vingt minutes.
La soumission des propositions se fera directement sur le site ELiHisp 2026, dans l’onglet Soumission, au format PDF et traitement de texte, au plus tard le 17 avril 2026.
Calendrier
- Date limite de réception des propositions : 17 avril 2026.
- Notification d’acceptation des propositions : Fin juin 2026.
- Programme définitif : juillet 2026.
Comité d’organisation
- Andrea Condori Diaz (CEL – Université Jean Moulin Lyon 3)
- Kelían Desnoues (LER – Université Paris 8 & Universidad de Sevilla)
- Mónica Durán Orozco (CeRLA – Université Lumière Lyon 2)
- Catline Dzelebdzic (CeRLA – Université de Tours)
- Yaël Fenelon (ReSO – Université Montpellier Paul Valéry)
- Félix Le Guen (CEL – Université Jean Moulin Lyon 3)
Comité scientifique
- Alejandra Barrio García – Université des Antilles
- Élodie Blestel – Université Sorbonne Nouvelle
- Mónica Castillo Lluch – Université de Lausanne
- Juan Carlos De Hoyos – Université Jean Moulin Lyon 3
- Yekaterina García Markina – Université de Tours
- Nadège Juan – Université Marie et Louis Pasteur
- Corinne Mencé Caster – Université Sorbonne Nouvelle
- Mallorie Labrousse – Université Toulouse Jean Jaurès
- Marta López Izquierdo – Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
- Alexandra Oddo – Université Paris Nanterre
- Carlota Piedehierro Sáez – Université Paris-Cité
- Florence Serrano – Université Lyon 2
- Axelle Vatrican – Université de Toulon
- José Vicente Lozano – Université de Rouen
- María Belén Villar Díaz – Université Lumière Lyon 2
Places
- Maison des Sciences sociales et des Humanités - Lyon St-Étienne, salle Marc Bloch - 14 Av. Berthelot
Lyon, France (69007)
- Friday, April 17, 2026
- linguistique, espagnol, études hispaniques
- Kelían Desnoues
courriel : kelian [dot] desnoues [at] etud [dot] univ-paris8 [dot] fr
- Félix Le Guen
courriel : felix [dot] le_guen [at] ens-lyon [dot] fr
