Study daysModern
Subjects
Published on Friday, March 06, 2026
Abstract
Le Centre d’études et de recherche Moyen-Orient Méditerranée (CERNOM) a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude « Turquie – Iran : Traduction et pouvoir » le jeudi 19 mars 2026.
Announcement
Programme
9h15 – 9h45 : Accueil des participant·es et café
9h45 – 10h : Introduction à la journée d’étude par Julie Duvigneau et Timour Muhidine
Session 1 – Traductions persanes
Modérateur : Amir Moghani (INALCO)
- 10h00 – Lætitia Nanquette (Université de Nouvelle – Galles du Sud, Sydney), « L’histoire des débats autour du copyright en Iran »
- 10h30 – Julie Duvigneau (INALCO), « Traduire de ne plus pouvoir écrire : stratégies de contournement sous Mohammad Rezâ Pahlavi »
11h – 11h30 : Pause-café
- 11h30 – Samad Alavi (Université d’Oslo), « After the Revolutionary Dream: Mohammad Mokhtari (19421998) — Poet-Critic-Translator »
- 12h00 – Giacomo Longhi (Université Sapienza Rome), « Un panorama de la traduction de la littérature persane contemporaine en Italie »
12h30 – 14h : Déjeuner
Session 2 – Traductions turques
Modérateur : Nicolas Elias (INALCO)
- 14h00 – Lea Nocera (Université l’Orientale de Naples), « Les traductions de Yakup Kadri Karaosmanoğlu en contexte fasciste, 1939-1945 »
- 14h30 – Habil Sağlam (Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul), « La rubrique littéraire d’un quotidien francophone d’Istanbul : Le Journal d’Orient et ses traductions »
- 15h00 – Anthi Kara, (Traductrice et chercheuse indépendante, Paris), « Diffuser la littérature turque dans la Grèce contemporaine : Avram Papazoğlu »
15h30 – 16h : Pause-café
- 16h00 – Timour Muhidine (INALCO), « Reşat Nuri Darago, un traducteur multidirectionnel à Ankara, au début de la République »
- 16h30 – Noémie Cadeau (Université de Saint-Étienne, INALCO), « Une traductrice de la République communiste des lettres : Münevver Andaç »
17h – 17h30 : Conclusion de la journée d’étude
Annonce
Le romancier Ahmet ALTAN - figure majeure de l’opposition en Turquie - sera présent à Paris du 16 au 20 mars : le 17 à 19h, il fera l’objet d’un entretien au MK2 Bibliothèque, le 18, il participe à l’émission La Grande Librairie (France 5) à 20h30 et le 19, il intervient dans une rencontre signature à la librairie Mille Pages de Vincennes (19h30).
Subjects
- Modern (Main category)
- Mind and language > Language > Literature
- Zones and regions > Asia > Persian world
- Zones and regions > Europe > Mediterranean regions
Places
- L0.01 - Maison de la recherche, 2 rue de Lille
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Thursday, March 19, 2026
Attached files
Keywords
- traduction littéraire, circulations transnationales, contexte politique et censure
Contact(s)
- Althéa Karadağ
courriel : althea [dot] karadag [at] inalco [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Althéa Karadağ
courriel : althea [dot] karadag [at] inalco [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Turquie – Iran : Traduction et pouvoir », Study days, Calenda, Published on Friday, March 06, 2026, https://doi.org/10.58079/15tl6