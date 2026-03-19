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Turquie – Iran : Traduction et pouvoir

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Published on Friday, March 06, 2026

Abstract

Le Centre d’études et de recherche Moyen-Orient Méditerranée (CERNOM) a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude « Turquie – Iran : Traduction et pouvoir » le jeudi 19 mars 2026.

Announcement

Programme

9h15 – 9h45 : Accueil des participant·es et café

9h45 – 10h : Introduction à la journée d’étude par Julie Duvigneau et Timour Muhidine

Session 1 – Traductions persanes

Modérateur : Amir Moghani (INALCO)

  • 10h00 – Lætitia Nanquette (Université de Nouvelle – Galles du Sud, Sydney), « L’histoire des débats autour du copyright en Iran »
  • 10h30 – Julie Duvigneau (INALCO), « Traduire de ne plus pouvoir écrire : stratégies de contournement sous Mohammad Rezâ Pahlavi »

11h – 11h30 : Pause-café

  • 11h30 – Samad Alavi (Université d’Oslo), « After the Revolutionary Dream: Mohammad Mokhtari (19421998) — Poet-Critic-Translator »
  • 12h00 – Giacomo Longhi (Université Sapienza Rome), « Un panorama de la traduction de la littérature persane contemporaine en Italie »

12h30 – 14h : Déjeuner

Session 2 – Traductions turques

Modérateur : Nicolas Elias (INALCO)

  • 14h00 – Lea Nocera (Université l’Orientale de Naples), « Les traductions de Yakup Kadri Karaosmanoğlu en contexte fasciste, 1939-1945 »
  • 14h30 – Habil Sağlam (Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul), « La rubrique littéraire d’un quotidien francophone d’Istanbul : Le Journal d’Orient et ses traductions »
  • 15h00 – Anthi Kara, (Traductrice et chercheuse indépendante, Paris), « Diffuser la littérature turque dans la Grèce contemporaine : Avram Papazoğlu »

15h30 – 16h : Pause-café

  • 16h00 – Timour Muhidine (INALCO), « Reşat Nuri Darago, un traducteur multidirectionnel à Ankara, au début de la République »
  • 16h30 – Noémie Cadeau (Université de Saint-Étienne, INALCO), « Une traductrice de la République communiste des lettres : Münevver Andaç »

17h – 17h30 : Conclusion de la journée d’étude

Annonce

Le romancier Ahmet ALTAN - figure majeure de l’opposition en Turquie - sera présent à Paris du 16 au 20 mars : le 17 à 19h, il fera l’objet d’un entretien au MK2 Bibliothèque, le 18, il participe à l’émission La Grande Librairie (France 5) à 20h30 et le 19, il intervient dans une rencontre signature à la librairie Mille Pages de Vincennes (19h30).

Places

  • L0.01 - Maison de la recherche, 2 rue de Lille
    Paris, France (75)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Thursday, March 19, 2026

Attached files

Keywords

  • traduction littéraire, circulations transnationales, contexte politique et censure

Contact(s)

  • Althéa Karadağ
    courriel : althea [dot] karadag [at] inalco [dot] fr

Reference Urls

Information source

  • Althéa Karadağ
    courriel : althea [dot] karadag [at] inalco [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Turquie – Iran : Traduction et pouvoir », Study days, Calenda, Published on Friday, March 06, 2026, https://doi.org/10.58079/15tl6

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