Les oligarchies rurales au Moyen Âge

La présente journée d’étude a pour objectif d’interroger la place et le rôle des individus et des groupes au pouvoir dans le monde rural. Alors que la question des élites villageoises a fait l’objet de nombreuses synthèses, tout comme celle des oligarchies urbaines, il nous a paru pertinent de confronter les travaux en cours portant sur les oligarchies villageoises. Le pouvoir au village est souvent abordé par le biais de ses institutions, principales productrices de sources. Pourtant, il peut s’exercer aussi par des canaux parallèles ou de substitution, à travers des élites qui agissent comme représentants de la communauté de façon officielle, ou officieuse. En somme : qui tient les rênes du pouvoir dans les communautés rurales et qui sont ces coqs de village ?

Programme

Mercredi 22 avril

9h | Accueil

9 h 45 – 10 h 15 | Introduction : Josephine Moulier-Calbris (Univ. Lyon 3), Florentin BRIFFAZ (Univ. de Turin, ERC DEMALPS ; Univ. Lyon 2) Simon Rozanès (Univ. Lyon 2 ; Univ. Paris 8)

Modération de la première session : Nicolas CARRIER (Univ. Lyon 3)

10 h 15 – 10 h 45 | Attilio Stella (Univ. de Vérone) Chronicle of a Death Foretold. Violence and Social Distinction in a Northern Italian Village (12th‑13th Centuries).

10 h 45 – 11 h 15 | Frederic Boutoulle (Univ. Bordeaux Montaigne, Ausonius) Porosités sociales et parcours transclasses au sein des élites paysannes gasconnes du XIIIe siècle.

Pause

11 h 30 – 12 heures | Jerome Okecki (Univ. Lyon 2) Le cercle des « reclus » (ʿazzāba) : une forme d’autorité juridique et théologique aux marges de l’Ifrīqiya.

12 heures – 12 h 30 | Yaël Caugne (Univ. Lyon 3) Les élites rurales versus les pouvoirs urbains constitués : fabriquer les élites rurales dans les châtellenies urbaines savoyardes à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe – début XVIe siècle).

12 h 30 – 12 h 45 | Discussion

Pause de midi

Modération de la deuxième session : Jean-Louis GAULIN (Univ. Lyon 2)

14 heures – 14 h 30 | Josephine Moulier-Calbris (Univ. Lyon 3), Florentin Briffaz (Univ. de Turin, ERC DEMALPS ; Univ. Lyon 2). Représenter et défendre une communauté montagnarde, des Alpes au Massif central : une étude comparée des Gets et de Dienne à la fin du Moyen Âge.

14 h 30 – 15 heures | Davide Morra (Univ. de Turin, ERC DEMALPS) Sur les traces d'une « oligarchie de vallée » dans les Alpes occidentales : le cas du Val Pellice (XIVe‑XVe siècles).

Pause

15 h 15 – 15 h 45 | Ronan Capron (Univ. Lyon 3) Gouverner le village au nom du bien commun. Le pouvoir de l’oligarchie rurale et ses limites. (Valentinois, mi-XIVe – début du XVIe siècle).

15 h 45 – 16 h 15 | Clement Carnielli (Univ. Lyon 2) Les acteurs du gouvernement dans les villages de Haute‑Provence aux XIVe-XVe siècles. Profils et capacités d'action.

16 h 15 – 16 h 30 | Discussion

16 h 40 – 17 heures | Conclusions : Laure Verdon (Aix-Marseille Université, TELEMMe)