Colloque international – Marrakech, 8-9 mai 2026

Argumentaire

Dans un contexte marqué par l’intensification des mobilités internationales et la circulation accrue des compétences, les diasporas occupent une place croissante dans les dynamiques économiques, sociales et politiques contemporaines. La diaspora marocaine, forte de plusieurs millions de personnes réparties à travers le monde, constitue aujourd’hui un acteur stratégique du développement du Royaume, tant par ses investissements que par ses réseaux professionnels, scientifiques et culturels.

Les Rencontres internationales des Marocains du Monde & Amis du Maroc, organisées à Marrakech les 8 et 9 mai 2026, ont pour objectif de créer un espace de dialogue entre chercheurs, acteurs institutionnels, entrepreneurs et membres de la diaspora afin d’explorer les nouvelles formes de coopération entre le Maroc et ses talents à l’international.

Dans ce cadre, un colloque scientifique international est organisé afin de proposer une réflexion pluridisciplinaire sur les dynamiques transnationales reliant le Maroc à ses diasporas. L’objectif est d’analyser les transformations contemporaines du rôle des diasporas dans les processus de développement, d’innovation et de rayonnement international.

Le colloque s’inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales, notamment en science politique, sociologie, relations internationales, études migratoires et études culturelles.

Axes thématiques

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans les axes suivants (liste non exhaustive).

Axe 1 — Diaspora marocaine et dynamiques transnationales

Cet axe vise à analyser les transformations des relations entre le Maroc et ses communautés établies à l’étranger. Les contributions pourront porter sur les formes contemporaines d’engagement transnational, la structuration des réseaux diasporiques ou encore les dynamiques sociales et identitaires au sein des communautés marocaines à l’étranger.

Axe 2 — Diaspora et investissement productif

L’investissement productif constitue un levier stratégique du développement économique du Maroc. Cet axe propose d’examiner les stratégies d’investissement des Marocains du monde, les dispositifs institutionnels favorisant ces investissements ainsi que les dynamiques économiques transnationales associées.

Axe 3 — Innovation, entrepreneuriat et circulation des compétences

Les diasporas participent activement à la diffusion des savoirs et à la circulation internationale des compétences. Les contributions pourront analyser le rôle des Marocains du monde dans les réseaux d’innovation, les collaborations scientifiques internationales ou encore les dynamiques entrepreneuriales transnationales.

Axe 4 — Culture, identité et transmission

Les diasporas constituent également des vecteurs de transmission culturelle et de diffusion du patrimoine. Cet axe s’intéresse aux dynamiques culturelles et identitaires, aux processus de transmission intergénérationnelle ainsi qu’au rôle des acteurs culturels dans le rayonnement international du Maroc.

Axe 5 — Diaspora et rayonnement international

Les diasporas participent à la construction du rayonnement international des États et peuvent être considérées comme des acteurs du soft power. Les contributions pourront analyser les relations entre diaspora, diplomatie culturelle et stratégies internationales.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comporter :

un titre

un résumé de 300 à 500 mots

cinq mots-clés

une courte notice biographique (100 mots maximum)

l’affiliation institutionnelle

Les propositions peuvent être soumises en français, arabe ou anglais.

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : saad-allah.adli@eklore-ed.eu,

avant le 30 mars 2026.

Les auteurs seront informés de la décision du comité scientifique le 15 avril 2026.

Calendrier

30 mars 2026 — Date limite de soumission

15 avril 2026 — Notification aux auteurs

8-9 mai 2026 — Colloque international, Marrakech

Comité scientifique international

Khalid Chiat, Professeur de droit international, Université Mohammed Premier — Maroc

Abdelali El Ghailani, Professeur de droit, Université Cadi Ayyad de Marrakech — Maroc, Chercheur associé à l’University for Peace (UPEACE) — Costa Rica

Mohammed Jamouchi, Docteur en philosophie et sciences morales, Université de Gand — Belgique

Youssef Chiheb, Docteur en géographie humaine, professeur associé à l’Université Sorbonne Paris Nord — France

Mohammed Dahiri, Enseignant-chercheur, Université Complutense de Madrid / Université de Grenade — Espagne

Saad-Allah Adli, Docteur en administration des affaires, Chercheur associé à Eklore Lab (ESC Pau Business School) — France, Président du think tank Damlij

Coordination scientifique

Saad-Allah Adli - saad-allah.adli@eklore-ed.eu

Bibliographie indicative

Brinkerhoff, Jennifer (2009). Digital Diasporas : Identity and Transnational Engagement. Cambridge University Press.

Cohen, Robin (2008). Global Diasporas : An Introduction. Routledge.

Nye, Joseph (2004). Soft Power : The Means to Success in World Politics. Public Affairs.

Vertovec, Steven (2009). Transnationalism. Routledge.

Think tank Damlij. (s.d.). Présentation et initiatives citoyennes. https://www.damlij.ma ( consulté le 27 février 2026 )