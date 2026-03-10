Médias dominants, médias résistants

Announcement

Présentation

Pendant une semaine, le festival mettra en dialogue universitaires, artistes, militant·e·s et professionnel·le·s des médias autour d’une question centrale : comment circulent aujourd’hui les informations, et quelles résistances s’organisent face aux différentes formes de domination médiatique ?

Conférences, projections, débats et rencontres permettront d’explorer les enjeux contemporains de la production et de la diffusion de l’information, ainsi que les initiatives qui cherchent à en renouveler les pratiques

Pour sa 20e édition, le festival Raisons d’Agir ouvre sa programmation à l’ensemble des débats qui traversent notre société, en puisant dans les sciences humaines et sociales et dans les expériences sociales et artistiques des outils de compréhension du monde dans lequel nous vivons.

Les lycéen·nes et étudiant·es, les associations, les créateur·rices et les chercheur·ses présentent leurs réflexions, leurs productions et les résultats de leurs enquêtes, afin de décrypter les dominations de classe, de genre et de race à l’œuvre et les résistances qui s’y opposent, dans notre pays comme à l’échelle internationale.

Nous revenons plus spécifiquement sur une exigence intellectuelle et citoyenne fondamentale : la critique des médias.

La réélection de Donald Trump en 2025 et l’orwellisation croissante du débat public ont illustré de manière frappante à quel point la parole scientifique peut aujourd’hui être remise en cause, et comment la notion même de vérité est plus que jamais devenue un terrain de lutte.

En France, la concentration des médias aux mains de quelques puissances privées interroge leur prétendue neutralité, ces canaux étant régulièrement accusés de relayer une vision idéologique.

Face à ces dérives, des collectifs citoyens et professionnels émergent, porteurs de pratiques alternatives de production et de diffusion de l’information. Celles et ceux qui les font vivre s’efforcent de déconstruire les mécanismes traditionnels de fabrication de l’actualité, en proposant des récits différents sur les réalités sociales et en assumant des points de vue engagés.

Cette recomposition du paysage médiatique soulève des questions majeures : comment financer ces initiatives ? Comment garantir leur indépendance sur le long terme ? Et surtout, comment faire de ces médias alternatifs de véritables contre-pouvoirs démocratiques ?

Programme des tables-rondes et conférences

Le programme complet est ici : https://festivalraisonsagir.org/programmes/festival-raisons-dagir-2026-medias-dominants-medias-resistants/

Mercredi 25 mars

Espace Mendès France – Salle Confluence

14h – 16h | Table-ronde : Luttes sociales : des assemblées populaires de juillet 1945 au combat actuel des salarié.es du nettoyage

Michel Pigenet, historien et professeur émérite à Paris 1, a enquêté sur les États généraux de juillet 1945, une expérience démocratique qui, à travers la tenue d’assemblées populaires aux quatre coins du pays, a contribué à la popularisation du programme du Conseil National de la Résistance. Pierre-Henri Lab, journaliste à l’Humanité, prépare une thèse en sciences de l’éducation à Paris 8, sur les salarié·e·s du nettoyage en région parisienne et la façon dont ils et elles apprennent les codes du militantisme syndical au contact des anarcho-syndicalistes de la Confédération Nationale du Travail-Solidarité Ouvrière. Animation Bertrand Geay.

Conférences à la librairie La Belle Aventure

17h – 17h50 présentation puis 17h50 – 18h30 séance dédicace

Meriem Laribi, journaliste

Depuis plus de deux ans et demi, l’ONU et de nombreuses ONG documentent un génocide en cours à Gaza, largement nié ou invisibilisé par les médias dominants. La journaliste indépendante Meriem Laribi présentera deux ouvrages qui analysent le traitement médiatique de cette guerre et interrogent l’avenir politique de la Palestine : Ci-gît l’humanité. Gaza, le génocide et les médias, Éditions critiques, 2025 et Palestine, le droit à l’existence, Éditions critiques, 2026.

Cette séance trouvera son prolongement au TAP CINEMA à 20h30 avec la projection de Put Your Soul on Your Hand and Walk, film-documentaire de Sepideh Farsi, en présence de Meriem Laribi.

Nombre de places limité pour la présentation (27 places disponibles), réservation indispensable auprès de la Librairie La Belle Aventure : contact@labelleaventure.fr ou 05 49 41 64 14

Jeudi 26 mars

Espace Mendès France – Auditorium

10h – 12h | Conférences-débats

Le fact-checking peut-il répondre à la crise du journalisme ? Comment la pratique du fact-checking s’est-elle développée ces dernières années et à quels enjeux répond-elle ? Éric Lagneau, journaliste à l’AFP, propose une réflexion sur les apports et les limites du fact-checking, et sur la manière dont cette pratique a reconfiguré le travail journalistique. Animation Guillaume Cuny.

De la désinformation à la défiance — À partir de son expérience de journaliste spécialisée en fact-checking et legal-checking, Clara Robert-Motta montrera comment se construisent, se diffusent et se corrigent les fausses informations qu’elle et son équipe vérifient quotidiennement. Clara Robert-Motta est journaliste et rédactrice en cheffe adjointe du média en ligne Les Surligneurs. Animation Guillaume Cuny.

13h30 – 14h30 Conférences-débats : Les jeunes, l’information et leurs usages numériques

Quelle est la relation au numérique des jeunes femmes des classes populaires vivant en milieu rural ? Entre consommation et création de contenus, quels usages ont-elles des réseaux sociaux ? Et comment les images, messages et échanges en ligne contribuent-ils à façonner — ou à renforcer — des normes de genre, de classe et d’âge ? Avec Yaëlle Amsellem-Mainguy et Amélie Charruault, sociologues et chargées de recherche à l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire. Animation Étienne Douat.

14h30 – 15h30 : L’Effet Bahamas

Le film « L’Effet Bahamas » révèle la disparition progressive de l’assurance chômage, pourtant plus nécessaire que jamais dans un contexte de précarité croissante. À partir d’extraits choisis du film, la réalisatrice Hélène Crouzillat discute avec Claire Vivès, sociologue ingénieure de recherche au CNAM, et Luc Sigalo-Santos, maître de conférences à l’Université Aix-Marseille, de l’image des chômeurs et chômeuses dans les médias. Animation Etienne Douat.

15h45 – 17h45 | Table-ronde : La place des éditeurs militants dans la diffusion des sciences sociales

Avec les éditeurs Franck Poupeau (Raisons d’Agir), Frédéric Lebaron (Le Croquant), Etienne Douat, Clara Laspalas et Noémie Brun (Éditions Sociales et La Dispute), Nicolas Vieillescazes (Amsterdam), Jean Morisot (La Fabrique).

Le monde de l’édition scientifique est traversé par plusieurs transformations majeures : la domination des éditeurs anglo-saxons inscrits dans une logique capitaliste, la concentration de l’édition francophone, la fragilisation de la revue papier, la montée en puissance du numérique et le développement de l’open édition. Quels sont les effets de ces évolutions sur les pratiques ?, A partir des témoignages d’animateurs de revues, de maisons d’édition indépendantes et de collectifs engagés dans la diffusion critique des sciences sociales. Animation Franck Poupeau.

Vendredi 27 mars

14h – 16h | Conférences-débats

Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France : une politisation feutrée

Loin de se réduire à la seule montée électorale de l’extrême droite, les discours racialisants et les politiques d’exclusion se sont installés au cœur de l’État français depuis la fin des Trente Glorieuses. Sylvain Laurens, directeur d’études à l’EHESS analyse les transformations profondes du champ du pouvoir et les conditions historiques de diffusion du racisme institutionnel, au-delà des seuls cycles électoraux.

La fabrique télévisuelle des émeutes

Avec Jérémie Moualek, sociologue à l’université d’Évry. Comment sont représentées les « émeutes » à la télévision ? Dans quelle mesure leur mise en forme a-t-elle évolué entre les émeutes de 2005 et celles de 2023, avec le développement des chaînes d’information en continu, l’accélération du temps médiatique et la place plus prépondérante des réseaux sociaux ?

Samedi 28 mars

Le Local

10h – 11h30 | Table-ronde : Comment les sciences sociales changent notre regard sur le monde ?

A l’occasion de la réédition de « Dans les beaux quartiers », Monique Pinçon-Charlot, ancienne directrice de recherche CNRS, fait pour la première fois un bilan de l’impact de ses travaux et de l’évolution des regards médiatiques sur la bourgeoisie, cette classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs. Inès Liotard, docteure en sociologie, a enquêté sur les livres sociologiques critiques, leur diffusion et la façon dont ils sont reçus et utilisés dans les milieux militants, à un moment où ceux-ci sont en pleine transformation.